البارالمبية: نقاش ساخن للتقريرين الإداري والمالي

الوفود العربية تشيد بإجراء الممارسة الديمقراطية

بغداد – الزمان

أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية هشام السلمان ان اللجنة البارالمبية اجرت انتخابات المكتب التنفيذي الجديد والذي سيقود البارالمبية في الدورة الانتخابية الجديدة , مشيرا الى ان الانتخابات جرت باشراف لجنة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة مكونة من شاكر الجبوري وفالح عودة والمستشار القانوني عبد الحسين الدراجي ومحمد السلامي.

وقال السلمان الذي يشغل منصب مدير قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية ان الانتخابات جرت في اجواء ديمقراطية شفافة سادتها النقاشات والتساؤلات خلال قراءة التقريرين الادري والمالي للدورة الماضية ومن ثم تمت المصادقة عليهما.واضاف ان الانتخابات التي في قاعة فندق بغداد وسط العاصمة العراقية بغداد حضرها عدد من الشخصيات العربية من مصر وتونس والجزائر والمغرب وسوريا والاردن المشاركة في الملتقى العربي البارالمبي المنعقد حاليا في بغداد فضلا عن حضور مسؤولين في الدولة من سياسيين ورياضيين اضافة الى وسائل الاعلام العربية والمحلية المختلقة المرئي والمكتوب والمسموع حيث حضر الى بغداد عدد من الاعلاميين العرب من مصر والمغرب والجزائر اشادوا جميعا بالعملية الديمقراطية لاصدقاء الحياة.واكد الناطق الرسمي ان اعضاء الجمعية العمومية للجنة البارالمبية العراقية انتخبوا مكتبا تنفيذيا جديدا للجنة البارالمبية العراقية.وفاز برئاسة المكتب التنفيذي الدكتور عقيل حميد بعد حصوله على 23 صوتا وفاز بمنصب النائب الاول خالد رشك الحاصل على 24 صوتا وحصل على منصب النائب الثاني فرست شالي بعد حصوله على 20 صوتا وفازت كوثر حسين بمنصب الامين العام بعد حصولها على 20 صوتا وفاز عبيد عنيد بمنصب الامين المالي بحصوله على 20 صوتا فيما انسحب المرشح سمير على لطيف.

وحصل على عضوية المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية العراقية كل من الدكتور احمد العاني 20 صوتا ومجلي عودة 19 صوتا وحيدر الشافي 18 صوتا وسعد عبد المجيد 18 صوتا وعلي حميد 14 صوتا ومهدي باقر 9 اصوات وهو المرشح الوحيد الذي لم يتأهل للمكتب التنفيذي.

يذكر ان اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية كانت قد تاسست في التاسع عشر من تشرين الاول عام 2003 وهي تعنى برياضة المعوقين في العراق وتتكون البارالمبية اضافة الى مكتبها التنفيذي من 14 اتحادا هي رفع الاثقال والعاب القوى والمبارزة والسباحة والقوس والسهم وتنس الطاولة والتنس الارضي والبوتشيا والرماية وكرة الهدف والعاب الصم وكرة السلة والكرة الطائرة والجودو اضافة الى انها تمتلك لجان فرعية بارالمبية في جميع المحافظات العراقية.

وحققت اللجنة البارالمبية العراقية طوال اعوامها الماضية الكثير من الانجازات وشاركت في اغلب البطولات والدورات البارالمبية العربية والاسيوبة والعالمية وكان الانجاز الابرز لها حصول العراق على خمسة اوسمة ملونة في بارالمبياد ريودي جانيرو في البرازيل عام 2016 عندما حصلت على وسامين ذهبيين وثلاثة اوسمة فضية وهو الانجاز الاعلى على مدى مشاركتها في الدورات البارالمبية منذ اول مشاركة لها في بارالمبياد برشلونة 1992 عندما كانت تعمل تحت المسمى السابق لها ( الاتحاد العراقي لرياضة المعوقين )