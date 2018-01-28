البايرن ينظم مباراة تكريمية لشفاينشتايغر

{ برلين – وكالات: تقرر أن يحظى باستيان شفاينشتايجر، نجم شيكاغو فاير الأمريكي، بمباراة تكريمية من قبل ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني في أليانز أرينا معقل البافاري، في شهر أغسطس/ آب المقبل. وقال شفاينشتايجر، عبر فيديو بثه اللاعب عبر صفحته على فيس بوك: سيكون من دواعي سروري اللعب على أرضية أليانز أرينا مرة أخرى، ورؤية عديد المشجعين الذين رافقوني منذ أن بدأت مسيرتي. وانضم شفايني إلى صفوف بايرن في عمر الـ13 عامًا، ومثل النادي البافاري لـ17 عامًا، قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015، ومنه إلى شيكاغو فاير. وتوج الدولي الألماني، بـ8 بطولات دوري و7 كأس ألمانيا، فيما كان أكبر نجاح له مع البايرن هو تحقيق الثلاثية التاريخية، في عام 2013، كما فاز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 .