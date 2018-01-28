يوفنتوس يتجاوز كييفو المنقوص ويتصدّر الكالتشيو مؤقتاً

{ روما – وكالات: نجح يوفنتوس في التفوق على كييفو فيرونا بهدفين دون رد، مساء اول امس السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتيجودي، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي. وسجل هدفي البيانكونيري سامي خضيرة وجونزالو هيجواين في الدقيقتين 67 و87، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، وينتظر نتيجة لقاء نابولي أمام بولونيا المقررة ليلة امس الاحد. ضغط يوفنتوس بشكلٍ عالٍ على كييفو فيرونا في مناطق الأخير وسيطر على الكرة لفترات طويلة خلال الشوط الأول، ولكنه لم يهدد مرمى الحارس ستيفانو سورنتينو بشكل حقيقي في أول نصف ساعة إلا عبر تسديدة من دوجلاس كوستا، ومحاولة أخرى من ميراليم بيانيتش لم ترتق للخطورة المطلوبة. وفي الدقيقة 29 مرر دوجلاس كوستا كرة ذكية لهيجواين على حدود منطقة الجزاء بيسراه، وسدد المهاجم الأرجنتيني الكرة من اللحظة الأولى لكن سورنتينو سيطر عليها بثبات. وعند الدقيقة 36 حدث التحول الكبير في المباراة بعد طرد لاعب الوسط البلجيكي لفريق كييفو باستيان من قبل الحكم ماريسكا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، في ظرف دقيقتين فقط ليُكمل كييفو المباراة بنقصٍ عددي. وعند بداية الشوط الثاني أضاع جونزالو هيجواين فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة أخرى مميزة من بيانيتش له خلف الدفاع ولكنه لم يكن بالسرعة المطلوبة وسدد الكرة بشكل سيئ. دخل فيديريكو بيرنارديسكي بدلا من ستورارو في الدقيقة 53، وبعدها أرسل كوادو أسامواه عرضية أرضية للكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سددها على القائم القريب لكن سورنتينو أنقذ الكرة بخبرته. وأصدر الحكم قرارًا آخر بطرد مدافع كييفو فيرونا فابريتسيو كاشياتوري في الدقيقة 62، ليصبح كييفو بـ9 لاعبين على أرضية ملعب بينتيجودي. وعند الدقيقة 67 نجح يوفنتوس أخيرًا في التقدم عن طريق سامي خضيرة، بعد كرة وضعها بيانيتش للجناح الأيمن بيرنارديسكي، الذي وجهها للخلف باتجاه لاعب الوسط الألماني الذي سدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك سورنتينو. سيطر يوفنتوس على الكرة تمامًا، وفي ظل نقص كييفو العددي، فإنه بحث فقط عن الدفاع وعم ترك اليوفي يسجل من جديد، ورغم ذلك كادت تمريرة رادوفانوفيتش لبيرسا مخادعة لدفاع يوفنتوس، لكن خروج تشيزني في الوقت المناسب منع الخطر عن البيانكونيري. وعند نهاية المباراة سجل جونزالو هيجواين الهدف الثاني للبيانكونيري بعد كرة عرضية وصلته من الجهة اليسرى من دوجلاس كوستا ووضعها الأرجنتيني برأسه، لتنتهي المباراة بانتصار سهل لأبناء السيدة العجوز.