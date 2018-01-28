إتجاهات السياسة الجنائية لمواجهة الجرائم الإجتماعية – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

مقدمة

انجز التكامل بين الدراسات القانونية والدراسات السياسية سياسة جنائية سديدة تجاه (الجرائم السياسية) . كما حقق التكامل بين الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية تقدماً ملموساً في السياسة الجنائية تجاه (الجرائم الاقتصادية) .

ونعتقد ان المختصين بالدراسات القانونية وبالدراسات الاجتماعية في البلاد العربية مطالبون بان يبذلوا جهداً فكرياً مكثفاً للعناية بـ (الجرائم الاجتماعية) و بـ (سياسة جنائية موحدة تجاه الجرائم الاجتماعية) …. وذلك للاسباب الاتية :-

اولاً // ان مجتمعنا العربي وهو يستلهم سياسته العامة من تراثه الحضاري العريق المتصل بجوهر روح رسالات السماء ، وخاتمتها الشريعة الاسلامية ، يعد (التضامن الاجتماعي) و (التكافل الاجتماعي) و (الامن الاجتماعي) و (العدل الاجتماعي) اهداف عليا في نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي …..

ثانياً // ان قلة عناية الدراسات القانونية والاجتماعية العالمية بموضوع (الجرائم الاجتماعية) وبالسياسة الجنائية تجاهها ، يجب ان لا تكون سبباً للتردد في تناول هذا الموضوع ، بل بالعكس يجب ان تكون دافعاً قوياً للاجتماعيين والقانونيين العرب ليقدموا من ابداعاتهم الفكرية ، نظرية عربية اسلامية للسياسة الجنائية تجاه الجرائم الاجتماعية تستفيد منها الامم الاخرى ونحن جديرون بذلك .

ثالثاً // قانون العقوبات العراقي ، النافذ حالياً ، رقم 111 لسنة 1969 ? وهو القانون الوحيد بين قوانين عقوبات الدول العربية ، افرد احكاماً خاصة بموضوع (الجرائم الاجتماعية) ، وعدها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة …. لذلك يتحمل رجال القانون الجنائي في العراق مسؤولية مضاعفة في المبادرة بتأصيل البحث في (الجرائم الاجتماعية) …..

وهذه الدراسة …. خطوة اولى على هذا الطريق …

فما هي السياسة الجنائية ؟

وما هي الجرائم الاجتماعية ؟

وما هي اهداف السياسة الجنائية تجاه الجرائم الاجتماعية ؟

منذ منتصف الستينات من القرن الماضي تصاعد اهتمام الفقه الجنائي في مصر بموضوعات السياسة الجنائية …. وتميز في هذا المجال عدد من الاساتذة في مقدمتهم استاذنا الدكتور محمود محمود مصطفى واستاذنا الدكتور احمد فتحي سرور والدكتور سيد يس ، والدكتور الاستاذ علي راشد . كما تميز الدكتور احمد فتحي بهنسي بتناول موضوع (السياسة الجنائية في الشريعة الاسلامية) .

وبدأ اهتمام الفقه الجنائي في العراق بموضوع (السياسة الجنائية) منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي ، ومازال هذا الاهتمام مستمراً فقد القى المرحوم الاستاذ خالد عريم محاضرات بعنوان (السياسة الجنائية) على طلبة الدراسات العليا في كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد في العام الدراسي 1975 – 1976 .

سياسة جنائية

وفي عام 1976 عقدت وزارة العدل حلقة نقاشية حول (السياسة الجنائية في العراق) نشرت وقائعها في مجلة (العدالة) العدد الرابع / 1976 . واشترك في تلك المناقشات الاساتذة كل من المرحوم استاذنا الدكتور علي حسين الخلف والمحامي شاكر العاني والاستاذ القاضي محي الدين السعدي والدكتور اقبال الفلوجي والدكتور عبد الستار الجميلي واستاذنا الدكتور صفاء الحافظ . وفي عام 1977 انجز السيد منذر كمال عبد اللطيف رسالة ماجستير عن (السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي) باشراف المرحوم الدكتور ناطق الدروبي .

واتسع البحث في مناقشات ورقة عمل اصلاح النظام القانوني بموضوع (اسس السياسة الجزائية … المنطلقات الاساسية والاهداف العامة) … التي صدر القانون رقم 35 لسنة 1977 للعمل بموجبها مع غيرها من موضوعات الاصلاح القانوني في جمهورية العراق .

ثم اعتمدت كلية القانون بجامعة بغداد تدريس موضوع (السياسة الجنائية) واناطت بالدكتورة واثبة داود السعدي تدريسه …. وقد تولت الدكتورة واثبة السعدي تدريس هذا الموضوع ايضاً على طلبة الدبلوم العالي بعلوم الامن الداخلي في المعهد العالي لضباط قوى الامن الداخلي اوائل التسعينات .

وفي حزيران 1993 قدم كاتب هذه الدراسة ورقة عمل بعنوان (الاتجاهات المعاصرة في السياسة الجنائية الدولية) نوقشت في المعهد العالي لضباط قوى الامن الداخلي واعتمدت توصياتها من قبل الجهات المعينة في وزارة الداخلية .

واحدث كتاب صدر في العراق عن (السياسة الجنائية) هو كتاب استاذنا الدكتور المرحوم اكرم نشأت ابراهيم عن مكتبة النهضة – بغــداد عام 1996 .

ويمكننا القول بوجود اتجاهين في تعريف الســياسة الجنائية … هما:-

الاول // هو الذي يفصل بين (الوقاية من الاجرام) وبين (السياسة الجنائية) اي ان اجراءات (ما قبل وقوع الجريمة) لا تعد من موضوعات السياسة الجنائية.

الثاني // هو الذي يجعل موضوع (الكفاح ضد الجريمة) بجانبيها الوقائي قبل وقوع الجريمة والعلاجي بعد وقوع الجريمة هو موضوع السياسة الجنائية .

وبتعبير اخر يذهب الاتجاه الاول في تعريف السياسة الجنائية على انها فرع من فروع القانون الجنائي يهتم بسياستي التجريم والعقاب اي انها سياسة قانونية. بينما يذهب الاتجاه الثاني في تعريف السياسة الجنائية على انها جزء من السياسة الاجتماعية يهتم بالكفاح ضد الجريمة بمنعها قبل وقوعها ومعالجتها بعد وقوعها من خلال سياسات المنع والتجريم والاصلاح العقابي ….

ونحن نرجح الاتجاه الثاني للاسباب الاتية :-

ان لسياستي (التجريم) و (العقاب) ، وهما اهم موضوعات السياسة الجنائية ، اهداف (وقائية) و (مانعة للجريمة) .

لان التجريم القانوني اما يأخذ صورة (النهي) او (الامر) … واغلب النصوص الناهية او الامرة تهدف الى الوقاية من الاجرام من خلال ما تؤديه من دور اجتماعي تربوي .

والعقاب (لا يوجه الى الماضي للتكفير عن جريمة وقعت ، وانتهى امرها ، وانما نحو المستقبل لمنع جرائم يحتمل وقوعها ، سواء ذلك في (المنع الخاص) اي منع المجرم من العودة الى الاجرام ، او (المنع العام) اي منع الاخرين من الاقتداء به اي المجرم) .

في السياسة الجنائية الحديثة لابد من مراعاة حقيقية كون (الجريمة) (مرض اجتماعي) وليست (مشكلة قانونية) . ومثلما تقوم الصحة الاجتماعية على جانبي (الوقاية) و (العلاج) ، فان السياسة الجنائية بدورها ، لابد ان تهتم بالوقاية من الجريمة قبل وقوعها ، ومعالجتها بعد وقوعها.

ان مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين ، وهي تتجاوز الخلافات العقائدية في الفكر الجنائي ، وتحتضن مختلف التيارات الفكرية في المواجهة العالمية لظاهرة الاجرام عموماً ، والاجرام المنظم خصوصاً توصلت في مؤتمراتها الدورية الى :-

اعطاء اولوية لسياسة منع الجريمة على فرعي السياسة الجنائية في التجريم والعقاب .

وجوب اعادة النظر في الاستراتيجية التقليدية لمنع الجريمة القائمة على المعايير القانونية وحدها ، والدعوة الى تطوير القانون الجنائي وتحسين نظم القضاء الجنائي الى جانب التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية المساعدة على ارتكاب الجريمة مثل الفقر والامية والبطالة والظلم والتمييز العنصري وغيرها من العلل الاجتماعية .

احترام الحقوق الانسانية للامم والشعوب ولكل فرد من الافراد باطار ما هو مقرر في شرائع السماء وقوانين الارض ضمان اكيدة لتوطيد الامن العام في المجتمع الانساني .

حيث ثبت عجز التشريعات الجنائية السائدة في مختلف دول العالم عن مواجهة التصاعد المتزايد لانماط جديدة من الجرائم المنظمة ، وبخاصة الارهاب وجرائم الانترنيت ، غسل الاموال القذرة ، المتاجرة بالاعضاء البشرية ، التجارة الجنسية بالاطفال .

فلابد من سياسة جنائية جديدة تواكب مستجدات القرن الحادي والعشرين تقوم على جعل هدف توطيد الامن العام ومكافحة الاجرام هدف مركزي ليس فقط للسياسة الاجتماعية وانما لمختلف السياسات الاقتصادية والثقافية والتربوية في الدولة وباطار التعاون الدولي والاقليمي لتحسين الاحوال الاجتماعية في العالم بأسره ، وازالة الفجوة الهائلة في مستويات المعيشة بين الدول الغنية المتخمة والدول الفقيرة والمعُدمة ، والتخطيط لمنع الجريمة باطار خطط التنمية الشاملة ، واعتماد الاساليب العلمية في مكافحة الاجرام و احترام الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل انسان …… وتعاون جميع الامم والشعوب من اجل ايجاد نظم عادلة تسمو فيها قيم الدين والاخلاق الحميدة ويسود فيها حكم القانون على اساس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الدول صغيرها وكبيرها ، وتأمين مستوى معاشي لائق لكل فرد في المجتمع … ولابد من سيادة مبادئ القانون الدولي في العلاقات بين الدول على اساس تصفية الاستعمار وقمع العدوان والاحتلال …. وتوطيد التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي على وفق مقررات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة به والمتعاونة معه .

جرائم اجتماعية

أما عن ( الجرائم الاجتماعية ) فلم نطلع على دراسة عربية او اجنبية عنها ولم تتوفر لدينا معلومات عن عقد مؤتمر عربي او دولي عن (الجرائم الاجتماعية )لذلك سنجتهد في تعريفها بانها ((كل فعل ، او امتناع عن فعل ، معاقب عليه قانوناً يتضمن اعتداء على الاسس الاجتماعية للدولة او الحقوق الاجتماعية للافراد)) .

والاسس الاجتماعية للدولة هي التي يتم تحديدها في دستورها . ويمكننا القول ان الدساتير العراقية كانت ، ومازالت حريصة على الالتزام في سياسة العراق الاجتماعية على :-

المحافظة على كيان الاسرة بوصفها اساس المجتمع ، والمحافظة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية (المادة 29 من الدستور الجديد) .

حماية الامومة والطفولة والشيخوخة ، ورعاية النشئ والشباب ، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مكانتهم وقدراتهم . (المادة 29 من الدستور الجديد) .

رعاية حق الاولاد على والديهم في التربية والرعاية والتعليم ، وحق الاباء على اولادهم في الاحترام والرعاية ، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة . (المادة 29 من الدستور الجديد) .

حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي بمختلف صوره . (المادة (29.

منع كل اشكال العنف والتعسف في المدرسة والمجتمع (مادة (29.

الضمان الاجتماعي والصحي للفرد والاسرة ، وبخاصة الطفل والمراة بما يؤمن المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة ، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم (المادة 30 من الدستور الجديد) .

الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة ، ووقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم . (المادة (30.

ضمان حق الرعاية الصحية (المادة (30 . وتشجيع الرياضة ورعايتها (مادة (36.

رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وكفالة تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع (المادة (32.

حماية وتحسين البيئة (المادة (33.

كفالة حق التعليم المجاني في مختلف مراحله وتكفل الدولة مكافحة الامية (المادة (34.

تشجيع البحث العلمي للاغراض السلمية ورعاية التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ (المادة (34.

اما الحقوق الاجتماعية للافراد … فقد استقرت في (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1966وانضمت اليه ، وصادقت عليه دول عربية عديدة منها جمهورية العراق بالقانون رقم 193 لسنة 1970 .

وهذه الحقوق الاجتماعية للافراد هي:-

العمل بشروط عادلة مرضية (المادتان 6 و (7.

تكوين النقابات (م (8 .

الضمان الاجتماعي (م (9. • رعاية الاسرة (م (10.

التحرر من الجوع (م (11 . • الرعاية الصحية (م (12.

التربية والتعليم (م (13.

وهذا الاطار العام لمضمون (الجرائم الاجتماعية) تحدد القوانين تفصيلاته من خلال تجريم الافعال الماسة بالاسس الاجتماعية للدولة او الحقوق الاجتماعية للافراد … ويتولى قانون العقوبات او القوانين العقابية التكميلية ذلك التحديد على وجه الخصوص .

فقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ? تناول بالمواد من 370 الى 392 وتحت عنوان (الجرائم الاجتماعية) …. كل من جرائم :-

الامتناع عن الاغاثة .

الجرائم التي تمس الشعور الديني .

انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم .

الجرائم التي تمس الاسرة . • الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر .

تعريض الصغار والعجز للخطر وهجر العائلة .

جرائم السكر .

جرائم لعب القمار .

التسول .

كما اهتم المشرع العراقي بتناول عدد من الجرائم الاجتماعية بموجب قوانين عقابية تكميلية خاصة ، تقديراً منه لاهمية مراعاة بعض الاحكام الخاصة بها والواردة في مواثيق دولية …. ومنها :-

جرائم البغاء .

جرائم المخدرات .

جرائم الاحداث .

جرائم المرور .

جرائم حماية وتحسين البيئة . ا قوانين العقوبات العربية الاخرى فلم يرد فيها اصطلاح (الجرائم الاجتماعية) وانما اعتمدت عناوين اخرى في تناولها ذلك النوع من الجرائم . فتحت عنوان (جرائم الدين والاسرة) تناولت قوانين عقوبات الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين عدد من الجرائم الاجتماعية .

اما قانوني عقوبات المغرب والجزائر فتناولاها تحت عنوان (الجرائم ضد نظام الاسرة والاخلاق العامة) .

وتحت عنوان (الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والراحة والاداب والاخلاق والاديان) تناول قانون العقوبات السوداني وقانون العقوبات التونسي عدد من الجرائم الاجتماعية .

وكذا الحال بالنسبة لبقية قوانين عقوبات الدول العربية الاخرى ، فلم تتناول موضوع (الجرائم الاجتماعية) تحت عنوان واحد ، وباطار سمات مشتركة ومما ورد اعلاه يتضح :-

اولاً // ان (الجرائم الاجتماعية) نالت عناية المشرع العراقي قبل غيره من

المشرعين في الدول العربية الاخرى . ثانياً // لم ينل موضوع (الجرائم الاجتماعية) العناية التي يستحقها سواء من رجال

الفقه الجنائي العربي او الفقه الجنائي الدولي .

ثالثاً // مازالت (الجرائم الاجتماعية) في مختلف قوانين عقوبات الدول لم تتحدد بشكل مستقل وواضح ومتفق عليه .

لذلك نقترح ان يتعمق البحث في موضوع (الجرائم الاجتماعية) لكي تشمل نوعين من الجرائم هما :-

اولاً // الجرائم المخلة بالسياسة الاجتماعية للدولة ، وهي :-

الجرائم الماسة بالتضامن الاجتماعي وهي :-

التمييز العنصري .

الرق .

التعصب الاقليمي او العشائري او الطائفي او الطبقي .

الجرائم الماسة بالشعور الديني وهي :-

التعرض بسوء باحدى طرق العلانية بالله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله وبخاصة موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام .

الاعتداء على حرية ممارسة الشعائر الدينية .

طبع ونشر كتب مقدسة بقصد تحريف نصوصها .

انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم .

الاعتداء على حرمة او امن الجوامع والمساجد والحسينيات والكنائس وعموم المعابد الدينية المقدسة لاية ديانة سماوية .

الجرائم الماسة بالاسرة وهي :-

الجرائم الماسة بكيان الاسرة مثل الزنا والزواج الباطل .

الجرائم الماسة باخلاق الاسرة مثل البغاء والسمسرة .

الجرائم الماسة بامن الاسرة مثل هجر العائلة ، الامتناع عن الانفاق الشرعي ، الاخلال برعاية القاصرين .

الجرائم الماسة بالامن الاجتماعي

جرائم المخدرات والمسكرات. • المقامرة .

التسول .

التشرد .

انحراف الاحداث .

التسبب بوفاة او عاهة مستديمة او مرض جسيم بسبب قيادة المركبة خلافاً لقواعد السلامة والامان . نياً // الجرائم المخلة بالحقوق الاجتماعية للافراد وتشمل :-

الاعتداء على حق العمل وضماناته .

الاعتداء على حق الرعاية الصحية المتكاملة .

الاعتداء على حقوق الامومة والطفولة .

الاعتداء على حقوق التربية والتعليم .

الاعتداء على امن وسلامة البيئة الاجتماعية .

الاعتداء على مرافق الخدمات الاجتماعية العامة كالطرق والحدائق والمتنزهات ومحطات الكهرباء وتوليد الطاقة ومصافي وانابيب النفط ومحطات تصفية مياه الشرب .

وانطلاقاً من قناعتنا بان السياسة الجنائية جزء مهم من السياسة الاجتماعية في كل دولة …. واسترشاداً بميثاق العمل الاجتماعي للدول العربية الذي اقره المؤتمر الاول لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في شهر اذار 1971 … وبالبيان الختامي للمؤتمر الاول للاجتماعيين العرب المنعقد في بغداد سنة 1980 . نرى ان اهداف السياسة الجنائية العربية تجاه الجرائم الاجتماعية هي :-

اولاً // ادارة وحماية وتطوير السياسة الاجتماعية للدولة على وفق ما يرد بشأنها في دستور الدولة والقوانين الاجتماعية فيها .

ثانياً // رعاية وحماية وتطوير الحقوق الاجتماعية للافراد على وفق ما هو مقرر في دستور الدولة والقوانين الاجتماعية فيها وباطار المواثيق الدولية التي التزمت بها الدول العربية …. وبخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادر عن الامم المتحدة عام 1966 والميثاق العالمي للتقدم والانماء الاجتماعي الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1969 .

ثالثاً // تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي داخل كل قطر عربي ، وفيما بين الاقطار العربية مجتمعة على وفق تراث الامة العربية وشرائع السماء فيها وفي مقدمتها الشريعة الاسلامية ، وبما يديم صلات المودة والرحمة والعدل والاحسان باطار التعاون في مختلف المجالات الاجتماعية مع الامم والشعوب الاخرى ، وباطار نشاطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الامم المتحدة ووكالاتها الاجتماعية المتخصصة .

رابعاً // منع وقمع الاسباب الاجتماعية المثيرة للمنازعات الدولية كالتمييز العنصري والاتجار بالنساء والاطفال والمتاجرة غير المشروعة بالاسلحة المحظورة والمخدرات والممتلكات الثقافية ، واستغلال النفوذ والافساد الاداري وغيرها من صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود .

خامساً // تشجيع وتسهيل الزواج الشرعي ، وحماية وتنمية واسعاد الاسرة ، وحماية ورعاية الاطفال والقاصرين والعجزة والاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب للاسهام الفعال في خدمة المجتمع .

سادساً // العناية بصحة المجتمع وضمان الوقاية من الامراض وتأمين متطلبات معالجتها بتكاليف ميسرة او مجاناً …. مع حماية وتحسين البيئة .

سابعاً // احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية والمعاقبة على جميع الافعال التي تمس الشعور الديني او تنتهك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم باطار القوانين والانظمة النافذة وبما لا يتعارض مع الاداب العامة او يهدد النظام العام والسكينة العامة .

ثامناً // ضمان حق العمل لكل مواطن قادر عليه ، سواء كان العمل فكرياً او يدوياً ، كل حسب مؤهلاته وقدراته ، وان يضمن مورد العمل مستوى لائقاً مع الحد الادنى للعيش الكريم على الاقل .

تاسعاً // العناية بالتربية والتعليم والثقافة والاعلام في بناء الانسان المؤمن بقيم السماء والمخلص لوطنه وشعبه وامته الملتزم باحترام الحقوق الانسانية والمدافع عن الحريات والحقوق العامة .

عاشراً // تشجيع الاسهام الشعبي في خدمة المجتمع من خلال دعم وتطوير ورعاية منظمات المجتمع المدني وتوسيع صور الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة والمجتمع .

مراجع الدراسة

د. محمود محمود مصطفى – توجيه السياسة الجنائية نحو فردية العقاب – مجلة القانون والاقتصاد – القاهرة – العدد الثاني – السنة التاسعة – 1939 صفحة (142 مشار اليه في هامش رقم (1) صفحة 237 في رسالة منذر كمال عبد اللطيف .

د. احمد فتحي سرور – اصول السياسة الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة 1972 .

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{ لواء شرطة متقاعد

ماجستير قانون

ماجستير علوم شرطة