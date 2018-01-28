الإنتخابات وإحتكار السلطة – حسين علي الحمداني

هل تأجيل الانتخابات يصب في صالح الشعب العراقي؟ بالتأكيد عملية التأجيل تصب في صالح القوى السياسية أو بعضها خاصة تلك التي فقدت قواعدها الجماهيرية لهذا مطالبها بتأجيل الانتخابات كالذي يبحث عن طوق نجاة يبقه أطول فترة ممكنة يحاول من خلالها تدوير نفسه ومحاولة طرحها بشكل آخر يتناسب والمرحلة الجديدة.

ابرز دعاة التأجيل هي القوى السياسية الممثلة للمكون السني التي وجدت نفسها في مأزق الانتخابات بعد أن فقدت قواعدها التي انتخبتها لأكثر من دورة وبالتالي فإنها لن تجد مقعدا لها في الدورة القادمة وهذا الأمر بديهي جدا في ظل الفجوة الكبيرة بين هؤلاء الساسة وجماهيرهم التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها ما بين مخيمات النازحين تبحث عن مأوى لها وسط الخيام.

وهذا يعني إن القوى السياسية الحالية تدرك جيدا إنها لم يعد مرغوبا بها شعبيا في ظل وجود شخصيات طرحت نفسها في المشهد الانتخابي القادم وهي قادرة على أن تقدم لناخبيها ما فشلت فيه القوى الحالية مما يعني إن مقومات التغيير متكاملة جدا.

ربما هذا الجانب هو الحاسم في خيارات ناخبي الموصل وألأنبار وأجزاء من صلاح ومناطق ديالى في توجهاتهم في الانتخابات القادمة قابلة للتغيير بشكل مهم جدا وهو الأمر الذي يعني فيما يعنيه إن هذه المناطق وحتى مناطق وسط وجنوب العراق من الممكن أن تنتج وجوها سياسية جديدة تضع فيها آمالها في تحسين أوضاعها الخدمية والأمنية .

وإنني كمتابع كنت أتوقع أن يكون طلب التأجيل من التحالف الكردستاني بحكم ألأوضاع السائدة هناك وبروز شعبية أحزاب جديدة أبرزها تحالف الديمقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح الذي دعا لإنهاء احتكار السلطة وهي دعوة وإن بدأت في شمال العراق إلا إنها قابلة للتحقيق في كل العراق خاصة وإن احتكار السلطة سمة باتت واضحة في المشهد السياسي العراقي .لهذا نحن ننظر لتأجيل الانتخابات ليس فقط خرقا دستوريا وإنما محاولة للبقاء أطول فترة ممكنة وعرقلة عملية الإصلاح في العراق.