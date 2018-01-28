أحداث مؤلمة – علي محمد الجيزاني

شاهدت في احد البرامج ان القانون العراقي ضعيف ورجال الشرطة حماة القانون يقتلون اذن الخلل بالحكومات الديمقراطية لم تعالج هذا الخلل طيلة الأعوام المنصرمة .والسبب يعود للمحاصصة المرتبطة بكثرة الاحزاب ولم يتمكن البلد من التخلص من المحاصصة ،لانها هي السبب الوحيد لتشكيل حكومة العراق ولهذه الاسباب كثرة الاحزاب التي تتهافت على السلطة لغرض توزيع مدخولات النفط عليهم بالتساوي والبقية للرواتب المزدوجة ،واهمال العراق ابو الحضارات من البناء والتطور والازدهار ،وعلى سبيل المثال لاتزال مشكلة مطار النجف منذ افتتاحه لحد الان يوزع على الاحزاب المتنفذة بالحكومة العراقية ولم تعد وارداته الى الحكومة المركزية . وبالنسبة للارهابيون في بغداد خير دليل البرنامج التلفزيوني ،الذي تشير أحداثه رمي إطلاقات ناريه من قبل الارهابين على مفوض الشرطة الجالس بسيارته قرب باب مركز الشرطة وكان ينتظر بعض التعليمات . لكنه يقتل بدم بارد رحمه الله من قبل المجرمين .ومن ثم يتجول القتلة بدراجتهم النارية في الشوارع داخل بغداد يتصيدون الشرطة الحاملين مسدسات وهم في الطريق الى اماكن عملهم صباحاً ،يقول المجرم نتقدم بالقرب من الشرطي حامل المسدس في درجاتنا النارية ونشهر السلاح في وجهة وننتزع المسدس منه بالقوة صباحا ،وثم يباع ويقسم على الارهابيين الشركاء بالجريمة وهذه العملية تكررت مع الشرطة عــــــدة مرات في بغـــــــــداد وهم في غفله.. بينما رجال القانون يحتاجون قانوناً لحمايتهم من الأخطاء التي تحميهم اثناء عملهم في سلك الشرطة لانه مطلوب راْسه من قبل الارهابيين. وربما من قبل بعض العشائر اذا ما تم اللقاء القبض على ابنهم المجرم ويساق للعدالة ومن المحتمل ان يدفع المجرم رشوة ويخرج ..يعود يطالب الشرطي عشائرياً انه السبب في اللقاء القبض على ابنهم المجرم .وهذه الطامة الـــــــكبرى قانون العشــــــــــائر لم يرحم .

يحتاج من الحكومة حماية رجال القانون من جميع الاشكالات المترتبة اثناء عمله لانه يمثل السلطة ويحمي البلد .ويظهر ايضا بالفلم اطفال المفوض المقتول الحلوين يتباكون مع جدهم كبير السن ..وهم يقابلون المجرم الذي قتل والدهم بصحبة رجال الامن ثم يتكلم ابو الشهيد ويشهق ويبكي من العبرات المؤلمة ويتمنى والد الشهيد من الحكــــــومة ان تعدم المجرمين في نفس المكان قرب مركز الشرطة وهذه تمنيات اغلب ذوئ الشهداء لكن الحكومة ضعيفة ولم تستجب لمطاليب المواطنين .