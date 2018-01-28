لا توجد دولة – ثامر مراد

حينما شاهدت المقطع المعيب في أحد البرامج العراقية المحلية وهو أن مدير المدرسة يضرب مدرساً أو معلماً بالحذاء ويصرخ في وجهه – ماكو دولة – شعرتُ بألم وغضب وحـــــــزين شديد لايوصف.

كيف يصرخ مدير المدرسة بأن الدولة ليس لها وجود في تلك البقعة – الرسمية – التي نطلق عليها المدرسة.

هل أن أرض المدرسة من ممتلكات المدير وعليه أن يضرب من يشاء من المعلمين؟

إذا لم تكن هناك دولة فمن أين يــــــحصل المدير على راتبهِ الشهري؟

هل أن المدرسة مجرد قطاع خاص والمدير هو من جلب كافة المعلمين الى تلك الشركة الخاصة؟

ماهو رد فعل وزارة التربية على صراخ المدير وعدم إعترافهِ بوجود وزير للتربية؟

هو يصرخ بأعلى صوتهِ ويقول لاتوجد دولة. أنا أعرف أن الوزير هو ممثل الحكومة العراقية في كل أنحاء العراق وهو مسؤول عن كل شيء يتعلق بالتعليم الأبتدائي والثانوي؟

ينبغي على الوزير أن يثبت وجوده أمام مدير تلك المدرسة ويعلمهُ بأنه المسؤول عن كل المدارس في العراق. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعد المعلم ذاته المسؤول الأول عن تعليم وتربية الأطفال خارج البيت لا بل هو يسهم في تربية الأطفال أكثر من البيت. هل يُعقل أن يكون تصرف مسؤول أول عن مدرسة معينة بهذه الصفة ولماذا لم يستخدم الطرق القانونية في محاسبة المعلم إن كان مقصراً؟

شيئ عجيب هذا الذي يحدث في العراق. حقاً أن ألأمر معقد ومعيب ولاأعرف كيف ستتعامل وزارة التربية مع حالة كهذه.؟