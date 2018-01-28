الحملة تشمل تدريبات مكثّفة في حرب الشوارع والتسليح والتعاون المشترك

الغانمي لـ (الزمان): الدفاع يشرع بخطة واسعة لإعادة هيكلة الجيش

بغداد – رحيم الشمري- اخلاص العامري

كشف رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي عن شروع وزارة الدفاع بحملة لإعادة هيكلة وتدريب قوات الجيش لإعطائها مرونة اكثر في التحرك ومحاربة الارهاب , مشيرا الى ان العراق بحث مع دول عربية ومجاورة التعاون في مجال التسليح والتدريب .

وقال الغانمي لـ(الزمان) امس ان (وزارة الدفاع بدأت في خطة لتدريب عال يعتمد النهوض بالقدرة والكفاءة وسيشمل جميع صنوف القوات المسلحة خلال عام 2018). واضاف ان (الخطة تركز على رفع القابليات الذهنية والبدنية والتخطيط والنمو للضباط والجنود واجتياز مرحلة القتال وتمارين الحرب ، خاصة).

درس عسكري

وتابع الغانمي ان (القوات المسلحة اثبتت قوتها وشجاعتها في الهجوم والانقضاض والرد ، وقدمت عناصر الجيش والشرطة والنخبة درسا بالعسكرية والبطولة في تحقيق النصر).

مؤكدا ان (الوحدات سجري تقييمها وإعدادها بشكل نموذجي ورفدها بالتقنيات العلمية الحديثة لمحاربة الارهاب).

وأشار الغانمي الى ان (لقاءات عقدت في دول عربية واقليمية ، ركزت على اتفاقيات ومحادثات للتعاون المشترك، في مجال الحدود والرصد والمعلومات والتنسيق والعمل التعبوي ، للحد من التحركات المشبوهة والتصدي السريع لأية محاولة لأستهداف المدن والقوات الامنية ، اضافة لمناقشة الخطط المطروحة في انتشار الجيش وتكليف الشرطة بمسك الامن داخل المدن ، واستمرار الجهود للهندسة العسكرية والمعامل الفنية بمساعدة السكان على اعادة الحياة للمدن المحررة والمساهمة بالآليات والافراد بأعمال مدنية ، ووضع خطة طوارئ عاجلة للكوارث الطبيعية التي قد تحصل ليكون الجيش المنقذ ، ونتفاخر ان قوات النخبة المشتركة تحتل المراكز المتقدمة متفوقة على جيوش دول عظمى).

ومن جانبه قال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن خلال مشاركته محاضرة متخصصة بالحرب النفسية والشائعات واساليب الارهاب عقدت في وزارة الثقافة بالتنسيق مع مركز الدراسات والبحوث لـ ( الزمان) امس ان (الجلسات والورش والمحاضرات والندوات الحوارية مهمة في تجاوز ما تركه اجرام الجماعات الإرهابية التي مارست تطرفا فكريا وغسل الدماغ ، وتغلغلت في عقول الأطفال والاحداث والفتيات ).

واضاف ان (نسير بخطط نوعية وجهود ذاتية في التثقيف والتطوير للحد من الخطاب المتطرف وترسيخ السلم الأهلي).

مشيرا الى ان (الإرهاب حاول استغلال الدين الاسلامي وإعطاء صورة مشوهة ، ولعل الحملات العلمية النظرية والعملية التي تقوم بها كوادر الوزارة المختلفة ، سارت بطمئنة وتهدئة السكان وإعادة الثقة النفسية).

وتابع معن خلال المحاضرة ان (العمل ليس بالسهل ويجري وسط امواج عالية من الظروف غير الاعتيادية ، تحتاج لجهود دولية واسناد الدولة حكومة وبرلمان ومجتمع مدني واعلام ، وشرعت مديرياتها بإعداد منشورات ومطبوعات حديثة تدخل البهجة وتعطي تعليما مستمرا بما يحدث ، وقيام رجل الامن على مدار الساعة بحفظ الاستقرار ، والخطر زال بجهود جبارة ورجال قدموا أنفسهم فداء للوطن وأبنائه لبقاء المجتمع ، ودماء شهدائنا درس بليغ للعالم).

وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت عن شروعها بخطة لإعادة هيكلة صنوف القوات المسلحة، وفيما بينت أن الخطة تتكون من مرحلتين، أكدت أنها ستمتد عدة سنوات، فيما كشفت مصادر عن عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدار قرارات عسكرية مهمة خلال الساعات المقبلة.

اعادة هيكلة

وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء الطيار تحسين الخفاجي لـ(الزمان) امس إن (وزارة الدفاع شرعت منذ بداية العام الجاري بخطة لإعادة هيكلة القوات المسلحة).

مبينا أن (الخطة عبارة عن مرحلتين الأولى هي زيادة الجهد الاستخباري والأمني للقضاء على ما تبقى من الخلايا الإرهابية الموجودة والثانية إعادة هيكلة الكثير من الوحدات من خلال اعادة تنظيمها وتسليحها بما يتلاءم مع حجم التحديات المستقبلية).

وأضاف الخفاجي أن (المرحلة الثانية ستمتد عدة سنوات). مشيرا إلى أن (الخطة ستتضمن رفع مستوى التسليح لكافة الصنوف ولاسيما القوات البرية الماسكة للحدود، فضلا عن زيادة عدد الطائرات المقاتلة المتطورة وفق صفقات تسليح جديدة لدى القوات الجوية لاعطاء مرونة اكبر في مكافحة داعش والمجاميع الإرهابية وردع اي عدوان خارجي).

ولفت إلى أن (تسليح القوات الجوية بحاجة الى وقت طويل واموال طائلة وعلاقات دبلوماسية جيدة لإبرام صفقات ضخمة لشراء طائرات حديثة من الدول الكبرى).