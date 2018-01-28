النفط يحيل مصفى الفاو ومجمّع البتروكيمياويات إلى شركتين صينيتين

خبير لـ (الزمان) : بيع الخام الثقيل في البورصة يحقّق أرباحاً ولا يخلو من مخاطر

بغداد- شيماء عادل

رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري ان بيع شركة تسويق النفط العراقية سومو لنفط البصرة الثقيل يحقق اربحاحا لكنه لا يخلو من المخاطر التي تسبب فقدان الزبائن الدائمين في اسيا.

وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (سومو تحاول تجربة طريقة بيع الخام الثقيل في البورصة او المزادات كونها تسعى الى تحقيق ارباح وعائدات اكثر من السابق).

لافتا الى ان (تلك المحاولات حققت ارباحا تقدر بنحو دولارا و40 سنتا للبرميل الواحد زيادة على الاسعار التي تعلنها الشركة).

مبينا ان (طريقة البيع بالبورصة قد يحقق ارباحا اضافية الا انها تحتوي على مخاطر كثيرة ايضا اهمها ابعاد الزبائن الدائمين بالنسبة الى سومو ولاسيما في اسيا).

مشيرا الى ان (العراق بحاجة الى زبائن ثابتين في اسيا كون الاسواق الامريكية متقلبة بالاضافة الى وجود النفط الصخري الذي يهدد العالم وبالتالي لا نريد ان زيادة حصة البيع الى امريكا على حساب اسيا حتى وان تسبب ذلك بخسارة 30 سنتا للبرميل الواحد).

فيما كشف متحدث باسم بورصة دبي للطاقة عن ان (شركة تسويق النفط سومو باعت مليوني برميل من خام محافظة البصرة الثقيل بعلاوة 31 سنتا فوق سعر البيع الرسمي)، وأضاف أن (الشحنة للتحميل في المدة بين 26 و28 آذار وليس لها وجهة محددة).

وذكر أن (17 من بين 20 مشاركا في المزاد قدموا عروضا لذلك). وتظهر عملية البيع أن الطلب على خام البصرة الثقيل يتحسن حيث لم ترسل سومو شحنات للتحميل في شهري كانون الأول و شباط في المزادات السابقة نتيجة غياب العروض.

مشروع مصفى

في غضون ذلك احالت وزارة النفط مشروع مصفى الفاو الذي يتضمن مجمعا للبتروكيميائيات الى شركتي باور جاينة ونركو الصينيتين .واكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الوزارة احالت المشروع الذي يتضمن مجمعا للبتروكيمائيات الى شركتين صينيتين).

واضاف ان (طاقة المصفى تبلغ 300 الف برميل وهو من المشاريع الاستثمارية التصديرية الذي يشيد في الفاو بالبصرة), واوضح جهاد أن (ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة الرامية للنهوض بقطاعات التصفية والبتروكيميائيات للاغراض التصديرية وهو ما يعزز دور العراق في تلك المجالات وتحقيق ايرادات مالية عالية متوقعة تدعم الاقتصاد الوطني).

مبينا ان (الوزارة تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية من خلال إقامة مشاريع استثمارية في قطاع التصفية والتحول التدريجي الى بلد مصدر لها ، وهي بصدد الاعلان عن دعوة الشركات الاستثمارية للمشاركة في تنفيذ مشروع مصافى الانبار و القيارة و ذي قار ومشاريع اخرى). على صعيد اخر بحث وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا دور العراق في الاتفاق العالمي لخفض انتاج النفط وتحقيق الاستقرار في أسواق الخام. وقال الفالح في حسابه على تويتر إنه (ناقش مع العبادي أهمية استمرار التنسيق بين البلدين المنتجين للنفط وموضوع الاستثمارات في قطاعي الطاقة والصناعة وتشجيع الصادرات في كل من البلدين).

ارتفاع اسعار

في تطور لاحق ارتفع سعر سلة الأوبك اليومي بنحور 85 سنتا للبرميل.واعلنت المنظمة في بيان امس إن (سعر سلة أوبك سجل ارتفاعا بواقع 85 سنــتا ليصل إلى 68.46 دولاراً للبرميل الواحد), مشيرا الى أن (السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 67.61 دولاراً،وفقا لحسابات أمانة المنظمة).