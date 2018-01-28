شمول أسر فقيرة براتب المعين المتفرّغ والحماية الإجتماعية

العمل: ضعف الوعي الديني وراء إنتشار حالات إتجار البشر

بغداد – داليا احمد

حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خطورة انتشار حالات الاتجار بالبشر بصورها المتعددة، داعياً الى بذل الجهود لمعالجة اثار تلك الظاهرة .

وقال معاون مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة عامر خزعل الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاتجار بالبشر هو تجنيد اشخاص و ايواؤهم بواسطة التهديد بالقوة لاستغلالهم في اعمال الدعارة او الاستجداء والمتاجرة بأعضائهم البشرية لاغراض التجارة الطبية). موضحا ان (اسباب تلك الجرائم هي الفقر وقلة فرص العمل وعدم وجود انظمة حماية اجتماعية فعالة وضعف الوازع الديني).

مشيرا الى ان (الوزارة استحدثت داراً تعنى برعاية ضحايا الاتجار بالبشر حرصا منها على تنفيذ بنود القانون رقم 28 الذي شُرِع لمكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها ومعالجة اثارها ومعاقبة مرتكبيها).

مبينا ان (المشروع اطلق عليه اسم البيت الآمن لاغراض اجتماعية ونفسية).

واكد الموسوي (استعداد الدار لاستقبال هؤلاء الضحايا).

لافتا الى ان (سبب الاقدام على بيع الاعضاء البشرية هو ضعف الوعي الديني), داعيا رجال الدين الى (التوعية بخطورة الاتجار بالبشر وتعزيز دور الاسرة والتعليم للحد منه). من جهة اخرى قام فريق الرصد الميداني في الوزارة العمل بزيارة الى احدى العوائل الفقيرة بمنطقة الكبيسي في بغداد.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة عمار منعم القول ان (الوزير محمد شياع السوداني وجه فريق الرصد الميداني باجراء زيارة لعائلة تسكن في تلك المنطقة لغرض شمولها براتب المعين المتفرغ).

مبينا ان (العائلة مكونة من سبعة افراد منهم أربعة اطفال مقعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة).

لافتا الى ان (تلك الاسرة ناشدت الوزارة لمساعدتهم من خلال تزويدهم بكراسٍ متحركة واسرة لاطفالها المقعدين).

راتب معين

وتابع منعم ان (الفريق قام بتسجيل معلومات الاسرة لغرض شمولهم براتب المعين المتفرغ حسب الضوابط وتقديم المساعدة الممكنة اليهم).

وبشأن اخر اكد منعم ان (السوداني وجه فريقا اخر بزيارة ثلاث عوائل فقيرة بناحية الرشيد في بغداد عرضت حالاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي).

موضحا ان (العائلة الاولى تتكون من خمسة افراد اثنان منهم مكفوفان تم شمولهما براتب المعين المتفرغ حسب الضوابط).

لافتا الى ان (العائلة الثانية مكونة من اربعة افراد والام مكفوفة والعائلة الاخرى مكونة من اربعة افراد ويعيشون في ظروف صعبة), متابعا ان (الفريق قام بالاجراءات اللازمة بتسجيل معلومات تلك العائلتين ومستمسكاتهم الاصولية لغرض شمولهم بالحماية الاجتماعية).

واوضح منعم ان (استجابة الوزارة لهذه الحالات تأتي ضمن شعورها بالمسؤولية تجاه فئة الفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة لغرض شمولها بالرعاية المناسبة وتقديم الخدمات للمحتاجين، فضلا عن إيوائهم في الدور الإيوائية ان اقتضى الامر على الرغم من ان الدور اصبحت ضمن مسؤوليات الحكومات المحلية بعد فك ارتباطها بالوزارة).

الى ذلك استحدثت دائرة التشغيل والقروض في الوزارة شعبة متخصصة اطلق عليها اسم حاضنات الاعمال.

اختبار نموذج

واكد منعم ان (وفدا من الوزارة قام بزيارة النرويج للاطلاع على تجربتها والتقى بمجموعة من الخبراء المتخصصين ليتم بعدها اختيار النموذج الذي يتواءم مع بيئة الاعمال العراقية).

منوها الى ان (الغرض الاساسي من حاضنات الاعمال هو تطوير ورعاية المشاريع الصغيرة حيث تستهدف الحاضنة جميع الباحثين عن العمل ممن لديهم مشاريع تحمل افكاراً ابداعية او تراثية سواء كانت خدمات ام منتجات ام اية تقنية تستـــثمر المصادر المتوفرة في البلد).