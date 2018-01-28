الصفح الجميل – غلام محمد هايس

الصفح هو التجاوز عن المذنب بترك مؤاخذته و عقابه، و أصل الصفح هو ابداء صفحة جميلة من الوجه وهو اعلى من العفو و المسامحة .

و في دراسة في مجلة الصحة النفسية نشرت في مارس عام (2014) من قبل كل من الباحثين ( توساينت و شيلد و دورن) أكدت ان مسامحة النفس والصفح عن الآخرين ممكن ان تقي الانسان الأمراض النفسية والجسدية .

ويقول البروفسور ( توساينت) ” ان المسامحة والصفح عن الآخرين أمر يمكن تعلمه ” لان الصفح ليس سهلا ويجد الكثير من الناس ان الامر فيه نوع من الصعوبة .

لذلك فلقد ذكرت صفة الجميل مع الصفح وسمي الصفح الجميل حيث قال تعالى في سورة الحجر الآية (85) )وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ? وَإِنَّ السَّاعَةَ لاِيَةٌ ? فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيل( ، فقد ذكرّت الآية بخلق السموات و الارض و ما بينهما هو من الأحداث الماضي وذكرت الحق ومن ناحية اخرى ذكرّت الآية بالساعة و الآخرة وهي من احداث المستقبل وحتى اشارت الاية ان الساعة قريبة وآتية ، فجمعت الآية بين عظم الخلق في الماضي والقدرة العظيمة للخالق في المستقبل لتذكرنا بان الصفح الجميل غير مستحيل و يمكن ان نصفح عن الآخرين .