شارع الكتب – سامر الياس سعيد

كنت في حديث على الماسنجر مع الروائية الموصلية المعروفة غادة صديق رسول حتى سالتها وهي تقضي ايامها بين التزاماتها الوظيفية في مدينة الموصل واستقرار عائلتها في العاصمة عن ما تفتقده في مدينة الموصل وتجده في العاصمة وبالعكس فاشارت الى ان شارع المتنبي هو ابرز الحواضر التي تفتقدها كلما حلت في مدينة الموصل .. وحقيقة اعادني حديثها الى افتقاد الموصل حقيقة للحواضر الثقافية بعد ما مرت به من محنة التخريب والدمار التي حلت بها اثر سيطرة تنظيم داعش خلال السنوات المنصرمة رغم ان المدينة كانت تتواصل مع ما كان يرد من العاصمة عبر النافذة الثقافية في منطقة الدواسة من خلال المتعاملين مع دور التوزيع والنشر حيث كانوا يستقطبون الاصدارات العراقية والعربية والعالمية من مختلف انحاء العالم وكانت ساعة الظهيرة الموعد الرئيسي لتجمع الكثير من ادباء المدينة ونخبها المثقفة للتقاطر على مكتبة الضحى او زهرة نينوى لغرض الاطلاع على اخبار الصحف العراقية فضلا عما تقدمه صحف عربية او مطبوعات اخرى كانت ترد لتكون فرصة لكتاب نينوى من ان يسهموا ببناء مدينتهم ثقافيا عبر التواصل مع ما كانت تنشره تلك المطبوعات ..وفقد ارتفعت الاصوات عاليا بعد التحرير للالتفات الى اهمية الكتب خصوصا مع العديد من المبادرات التي ظهرت بعيد التحرير ومنها ما اقامته نخبة من الشباب من فعالية ثقافية بالقرب من مكتبة الجامعة التي حرقها داعش لتعبر رمزيا عن مكانة الكتاب دون الاشارة الى ماكان يمثله الكتاب في السنوات القليلة السابقة لحقبة داعش حينما انتشرت بشكل غير مسبوق الكتب التكفيرية والسلفية فضلا عن من قام باتاحتها وتداولها عبر العديد من اروقة الشارع المعروف بشارع النجفي والذي كان حاضرة ثقافية تناظر شارع المتنبي في العاصمة الحبيبة بغداد .. واذ نعلن حاجتنا لشارع خاص بالكتب ربما يمثل استعادة دور ثقافي مطلوب للمدينة فاننا في الوقت نفسه ندعو المثقفين من ابناء المدينة لدعم مثل هذا المشروع فالهجمة الثقافية التي شنها التنظيم وابرزها في الكثير من تصرفاته لاسيما في اول ايام سيطرته بتدمير التماثيل والحواضر الثقافية مرورا بما احرقه من الكتب والمخطوطات والنفائس لايستدعي مبادرة قد تموت حينما تنتهي فصولها فحسب بل علينا ان نسعى لايجاد شارع للكتب يعيد لشارع النجفي القه المفقود وهو المسكون بالدمار والخراب الذي حل به فضلا عن رغبة المكتبات الموصلية من ان تسعى لاستقطاب الكتاب والمثقفين للشروع بمبادرة لانارة الظلام الذي ما زال جاثما بغياب الكتب التي تتحدث عن تلك الحقبة وتؤرخ لاكثر الحقب ماساوية بما يتعلق بهذه المدينة فضلا عن رغبة جادة بكتب اخرى تبحث عن الحلول والمعالجات التي من شانها ان ترسخ قيم العيش المشترك وتمحو ما علق باذهان البعض تجاه المكونات الاخرى مما رسخه التنظيم بعقول الموصليين حينما اباح امام ناظريهم ممتلكات المسيحيين وعرض السبايا الايزيديين في مشاهد مؤلمة تترجم المحنة فما احوجنا لشارع كتب تعلو واجهته اسم مهم من اسماء الموصليين القدماء ممن ارتبطت حياته بالكتاب بصورة وثيقة ..