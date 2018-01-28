ضبط تسع عجلات مخالفة بمنفذ طريبيل

النزاهة تحبط محاولة نقل ملكية عقار حكومي في كربلاء

بغداد – داليا احمد

تمكنت هيئة النزاهة من احباط محاولة نقل ملكية عقار عائد للدولة في محافظة كربلاء , فيما ضبطت هيئة المنافذ الحدودية تسع عجلات ومواد مخالفة في منفذ طريبيل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة تلقت معلومات تفيد بتزوير معاملة انتقال ملكية عقار تبلغ مساحته 22 دونما و808 متار مربعة وتبلغ قيمته التقديرية 14 مليارا و196 مليون دينار يقع في منطقة متميزة في مركز المحافظة), لافتا الى ان (ملاكات مكتب تحقيق المحافظة انتقلت إلى دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري الأولى في المحافظة وتمكنت من ضبط أصل إضبارة العقار وكشف التلاعب الحاصل فيها).

وتابع البيان ان (قاضي التحقيق بقضايا النزاهة أصدر قرارا بتسليم العقار إلى مديرية بلديات المحافظة كونها المالك الرسمي استنادا إلى كتاب مديرية التسجيل العقاري العامة).

تلاعب بالارقام

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية تسع عجلات قلاب تلاعب في ارقام شواصيها . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات الهيئة ضبطت عجلات قلاب نوع كيا حمولة طنين في منفذ طريبيل بعد الكشف عن التلاعب بارقام شواصيها), واضاف انه (تم ايضا ايقاف شاحنة محملة بالاقمشة وسائل للغسيل لوجود فرق بالرسوم الكمركيه قبل مغادرتها المنفذ), لافتا الى (أتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخلص والعجلات واحالة القضيتين الى القضاء), وبشأن اخر تمكنت الملاكات في المنفذ ذاته من (ضبط شاحنة محملة بالعصير حاول المستورد اخراجها بدون معاملة كمركية بسبب وجود تواطؤ بين موظفي الكمارك في المنفذ مع الشركه المستوردة). وزار وفد من الهيئة محافظة السليمانية للاطلاع على منفذ سيران بن . وتابع البيان ان (وفدا برئاسة مدير عام البحث والتحري في المنافذ شاكر الجبوري زار المنفذ للاطلاع على آلية العمل وسير اجراءات المعاملة الكمركية). وكانت الهئية قد اعلنت عن رصد عجله محملة بمادة مسحوق تنظيف ايراني المنشأ بنوعيتين في منفذ المنذرية في حين أن المعاملة الكمركية كانت تخص نوعية واحدة فقط و النوعية غير المصرح بها تحمل تأريخين مختلفين لإنتهاء الصلاحية لافتا الى إحالة العجلة مع السائق والبضاعة إلى مركز شرطة المنذرية لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. على صعيد اخر القت قيادة عمليات بغداد القبض على عصابة لتجارة المخدرات مكونة من ثلاثة أفراد . وقال بيان امس إن (قوة مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثلاثة أفراد في جانب الرصافة حي الكوفة وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات لتعاطي المخدرات ورمانة يدوية), واضاف انه (تم تسليم المتهمين والمبرزات الجرمية الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون).

على صعيد اخر اعلن جهاز الأمن الوطني عن إلقاء القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد، لافتاً الانتباه إلى تسليمهم للجهات المختصة لغرض التحقيق معهم. وقال مصدر امس ان (شرطة النجدة عثرت على جثة رجل مغدور يبلغ من العمر نحو الـ40 عاما مرمية على جانب طريق منطقة سبع قصور). مبينا ان (الجثة بدت عليها اثار اطلاق نار على رأسه).وأضاف المصدر ان (الشرطة طوقت مكان الحادث ونقلت جثة المغدور الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة الجناة). فيما أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على موظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن ببغداد. ونقل بيان لاعلام وزارة العدل تلقته ( الزمان) امس ان (الموظف ا.ش.ح قام في العام 2015 بتوقيع سندات المداينة الخاصة بعقارين تم تزوير مساحتهما وجنسهما مع مخالفات أخرى في المعاملة المقدمة الى مصرف الرشيد، لغرض اعتمادها كضمانات للقرض المصرفي من المصرف المذكور).وأضاف ان (المصرف تسلم معاملة القرض، باعتبار ان قيمة العقارين تتجاوز مبلغ القرض البالغ 14 مليار دينار، وهو ما يخالف القيمة الحقيقية للعقارين).وبيّن، ان (محكمة الجنايات وجدت من محضر اللجنة التحقيقية التي شكلها مكتب المفتش العام المتضمن مصادقة وزير العدل على إحالة المقصرين الى هيئة النزاهة، وتأييد وقائع الدعوى بأقوال الممثلين القانونيين لمصرف الرشيد ودائرة عقارات الدولة الذين طلبوا الشكوى ضد الموظف وشخص اخر لاشتراكهما بسرقة أموال الدولة، لذا فقد أصدرت حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات على الموظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإصدار امر قبض وتحري بحقه).وفي النجف قالت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت في بيان امس ان( شعبة مكافحة المخدرات ومفرزة من مديرية أمن الافراد تمكنت من القاء القبض على متهم يتاجر بالمشروبات الكحولية والحبوب المخدرة ، حيث ضبطت بحوزته أكثر من 2850 علبة خمر مختلفة الانواع ومادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاط وحبوب مخدرة ). واوضح البيان ان ( النجف مدينة مقدسة ولا تسمح شرطة المحافظة بأي شكل من الأشكال بدخول هذه المحرمات إليها وتم إحالة المتهم للقضاء لينال جزاءه العادل). الى ذلك قال بيان لخلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية تلقته ( الزمان) امس ان (قوة من الخلية قتلت شخصاً في مدينة كربلاء أثناء إلقاء القبض عليه ومحاولته مقاومة القوة الأمنية). مشيراً الى (تورط المتهم بارتكاب جرائم عدة كالقتل والخطف والسلب وسرق المركبات من نوع بيك آب في محافظة البصرة).

تجار مخدرات

وأضاف ان (المتهم يعد من كبار تجار المخدرات في البصرة وميسان، ومارس دور الشقاوات والتحدي للأجهزة الأمنية).وأشار الى ان ( المذكور كان يتزعم تنفيذ العمليات الاجرامية مع عصابته ونفذ معهم الجنايات، منها قتل شخص من عشيرته، وقتل شرطي في قوة سوات وخطف دكتور في كلية شط العرب الجامعة، ومحاولة خطف تاجر بعد إطلاق النار عليه في منطقة أبي صخير وإصابة التاجر بإطلاقات نارية في كافة أنحاء جسمه).وفي بابل قالت خلية الاعلام الحربي في بيان امس ان(جنديا استشهد واصيب ضابط برتبة نقيب أثناء عملية تفكيك عجلة مفخخة في منطقة تابعة لناحية جرف النصر شمالي بابل). واضاف ان (العجلة كانت متروكة في منطقة صحراء الفاضلية التابعة للناحية).وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش في ناحية العلم).وأضاف ان (المتهمين اعترفوا بوجود شبكة تمارس عمليات الخطف والقتل خارج مدينة تكريت).

مبينا ان (القوات الامنية تواصل التحقيق معهم لمعرفة ما اذا كان لهم ارتباط مع داعش ).