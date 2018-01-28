المفوضية تنفي إعادة فتح باب التحالفات ودولة القانون :

ثلاثة مواعيد للإنتخابات المحلية مع خيار الدمج بالنيابية

بغداد – قصي منذر

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صحة انباء افادت بنيتها إعادة فتح باب التحالفات أمام الأحزاب والقوى السياسية المسجلة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي في بيان انه(كثر الحديث في بعض وسائل الاعلام عن الرغبة من بعض الأطراف بإعادة فتح باب التحالفات من جديد لمدة 48 ساعة) وأضاف ان (المفوضية تؤكد ان هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة وانها قد أغلقت باب التحالفات بشكل نهائي وتمت المصادقة على جميع التحالفات التي قدمت لها وفق المدة المحددة ولا يوجد اي أعادة لفتح تحالفات ولا مدد جديدة).ودعا الهيتي (جميع الأحزاب والتحالفات الانتخابية الى تقديم لوائح مرشحيها الى المفوضية خلال المدة المعلنة لاستقبال لوائح المرشحين لغاية العاشر من شباط المقبل)، مشدداً على ضرورة ان (تحترم جميع الأحزاب والتحالفات التوقيتات الزمنية المعلنة من قبل المفوضية) مؤكدا ان (المفوضية غير ملزمة بأي مدد أخرى كون الجدول الزمني معلناً بشكل رسمي امام جميع الأحزاب والتحالفات). وصادقت المفوضية على 27 تحالفا انتخابيا ضمت 143 حزباً سياسياً فيما تخوض الاحزاب التي لم تأتلف الانتخابات منفردة. في السياق نفسه، افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر بوجود ثلاثة مقترحات لتأجيل الانتخابات المحلية مع إجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر في 12 آيار المقبل . واضاف جعفر في تصريح ان (المقترحات الثلاثة المقدمة من اطراف سياسية متعددة لتأجيل الانتخابات المحلية المقبلة تتضمن مقترح الكرد لتاجيلها ثلاثة أشهر فيما تطالب الكتل السنية بتأجيلها لمدة ستة اشهر، و تقترح اطراف سياسية اخرى تأجيلها لمدة عام)، مشيراً الى ان (التحالف الوطني وكتلاً نيابية اخرى ستتجه الى تثبيت الموعد من دون تأجيل ودعم المقترح الحكومي في تثبيت موعد الانتخابات في12 /5 المقبل في اليوم المخصص لاجراء الانتخابات النيابية)، لافتاً الى ن (إجراء الانتخابات المحلية في موعدها سيجنب مجلس النواب الخوض في نقاش بشأن استمرارية عمل مجالس المحافظات وعمل المحافظ والمجالس المحلية الأخرى). في غضون ذلك، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني دعم بلاده لإجراء الانتخابات في العراق ومساندتها لخيار الشعب العراقي وانتخابه في إطار مسيرة دعم الديمقراطية في المنطقة. وقال شمخاني في تصريح ان(ما يخص القضايا السياسية الداخلية والانتخابات في العراق فإننا ندعم خيار الشعب العراقي وانتخابه في إطار مسيرة دعم الديمقراطية في المنطقة).

مطالب ايران

وأضاف ان (أمن واستقرار العراق كان هاجس ومطلب ايران وسيكون كذلك لاسيما وان العراق تعرض لمؤامرات مختلفة خلال الآونة الاخيرة، ليتمكن من ايجاد تنظيم مناسب مثل الحشد الشعبي بشكل قانوني بغية التصدي لهذه المؤامرات وحقق الكثير من النجاحات في هذا المجال). وتابع ان (عراق اليوم مختلف تماما عن اليوم الذي تم فيه تشكيل داعش الارهابي، فعراق اليوم بإمكانه الدفاع عن نفسه بشكل كامل ولهذا فان نسبة هواجسنا حيال العراق الذي كانت عاصمته مهددة من داعش بشكل مباشر تختلف كليا وليس لدينا اليوم أي قلق يذكر في هذا الخصوص) ، مشدداً على القول (سنبقى الى جانب الشعب العراقي بوصفه بلداً جاراً وشريكاً استراتيجياً تجمع بيننا وبينه وشائج حضارية وثقافية ودينية مشتركة).

قواسم ثقافية

وبشأن اقليم كردستان، قال شمخاني ان (ايران لديها علاقة صداقة تاريخية وقواسم ثقافية وتعاونا استراتيجيا مع الاكراد في العراق منذ القدم، وانطلاقا من هذه الهواجس اعربنا عن قلقنا حيال عملية الاستفتاء المدعومة من جانب الطامعين ودول اجنبية عن المنطقة).

موضحاً انه(خلال المحاثات التي اجريناها مع الوفد الكردي العراقي الذي زار طهران خلال الايام الاخيرة شعرنا بأنهم باتوا بعيدين عن الاجواء التي كانت تسود ابان الاستفتاء وانهم يبحثون عن تعاون جاد مع بغداد في اطار العراق المتحد والموحد، وبناء على ذلك لا ينبغي الوقوف في الماضي ويجب تعزيز التعاون المبني على اساس الصميمية والثقة مرة اخرى) .وتابع (لقد جرى خلال الزيارة اتخاذ قرارات جيدة وكثيرة مثل التعاون الامني والسعي المشترك لصيانة وحدة الاراضي العراقية والتعاون مع بغداد ورضوح منطقة كردستان لحكم المحكمة العليا والدستور العراقي، وتنمية التعاون الاقتصادي مع ايران لمعالجة مظاهر التخلف، وهذا ما يجب متابعته بجدعبر التعاون بين مسؤولي البلدين والمساعدات الممنوحة).