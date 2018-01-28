طائرة عراقية تتعرّض لإصطدام بمطار الأردن

بغداد- شيماء عادل

اكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل تعرض طائرة تابعة للشركة لاصطدام بواسطة عربة وهي متوقفة في مطار الملكة علياء في العاصمة الاردنية عمان .وقال مدير عام الشركة ميران فريد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طائرة تابعة للشركة تعرضت الى حادث وهي متوقفة على ارض مطار علياد بعمان بعد ان صدمتها عربة تابعة لشركة الخدمات الارضية في المطار), واضاف ان (حادث الاصطدام أدى الى تعرض الطائرة للضرر مما أدى الى بقائها في ارض المطار لحين اكمال عملية صيانة الطائرة ومعاودتها للعمل في أقرب وقت). على صعيد متصل تسير الشركة العامة لسكك حديد العراق قطاراً لنقل الزائرين من محطة قطار محافظة البصرة الى محطة قطار محافظة كربلاء كل يوم أربعاء.

منافذ تسويقية

وقال مدير الشركة سلام جبر في بيان امس انه ( بالتنسيق بين قسم النقل والتشغيل في مقر الشركة وشركة نبع الرافدين للسياحة والسفر في البصرة ويأتي ذلك ضمن برنامج البحث على المنافذ التسويقية للشركة في زيادة مواردها المالية), واضاف ان ( اسعار التذاكر ستكون منام درجة أولى 25 الف دينار وتذكرة منام درجة ثانية 20 الف دينار بينما المقعد السياحي درجة اولى 10 آلاف دينار واما المقعد السياحي درجة ثانية 7 الاف دينار), واوضح فريد انه ( تقع على عاتق شركة نبع الرافدين مهام التنظيف للقطارات الصاعدة والنازلة باشراف نقل وتشغيل منطقة البصرة فضلا عن توفير كافة الخدمات المطلوبة من اجل راحة الزائرين).ويعد النقل بواسطة السكك الحديد أحد نشاطات النقل المهمة والحيوية ضمن قطاع النقل سواء كان ذلك للمسافرين أم للبضائع، حيث يمتاز النقل بواسطة السكك الحديد، خاصة بالنسبة للبضائع، على قدرة النقل لمسافات طويلة وبكلف مناسبة نسبيا مقارنة مع الوسائط الاخرى. ويشكل قطاع النقل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني وان تطور مفاصله يدل على نقطة تحول وعلامة مضيئة في هذا المفصل او ذاك فأنه سيؤدي إلى احداث طفرات نوعية ومستمرة للتأثير على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تسيير قطارات لنقل البضائع والمسافرين لديمومة عملها على مدار 24 ساعة يومياً على جميع خطوط السكك في المحافظات لان النقل في القطارات اكثر اماناً وضبطاً وهي افضل بكثير من الشاحنات ووسائط النقل الأخرى وان قطاع السكك افضل واسطة نقل بسبب قدرتها على نقل المنتجات الزراعية والصناعية إلى المحافظات وحتى منافذ التصدير والاستيراد السكك الحديد لها تجربة طويلة لنقل المنتجات النفطية والنفط الخام والكبريت وغيرها من المنتجات التي اعتادت عليها الصناعة والزراعة وقطاعات الخدمات الأخرى كالبضائع والمسافرين لذا أضحت السكك اهم مفصل في شريان النقل الحيوي وان رفد هذا القطاع وتطويره بإنشاء خطوط حديثة وتوفير القطارات لنقل البضائع والمسافرين في عموم العراق. واعلنت الوزارة في بيان سابق ان (هناك خططا لتطوير شبكة خطوط السكك بحيث تواكب شبكات السكك العالمية والمتطلبات المتنامية في مجال النقل بمواصفات حديثة تنسجم مع تطور بقية القطاعات في البلاد ولتؤمن ربط العراق شماله مع جنوبه وشرقه مع غربه وإمكانية ربطه مع الدول المجاورة، واعدت تصاميم الشبكة الجديدة لخطوط السكك بموجب مواصفات علياء الجودة ).