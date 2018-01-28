في طريق الذاكرة

أدباء وفنانون جمعتهم الفة الوطن – قاسم المعمار

بداية الثمانينات من القرن الماضي نزلت داري الجديدة في حي الاعلام في الدورة جنوبي بغداد المتميزة بتآلف قومي وديني سائد … علاقات ود وتزاوج واحترام، لم تعرف شيئاً من الطائفية او التعنصر حتى حصل ما حصل ما بعد سنوات الفتنة والتهجير والدمار التي أكلت الأخضر واليابس وراح ضحيتها عشرات الابرياء من كل الاطراف المتناحرة على لا شيء … حب الذات مبطن بالحقد لتفتيت وحدة النسيج العائلي والمجتمعي الذي احلَّ بالوطن الآمن بدافع خارجي مسموم … وهذا ما أحس به الجميع فيما بعد في غمرة التأسف والانقياد والطوعية العمياء للأفكار السود التي سادت المجتمع آنئذاك عتمة داكنة انجلت آثارها بالرجوع الى احكام العقل والقلب في اطاعة الخالق جلّ وعلا ومحبة الرسول واحترام التقاليد والعرف الاجتماعي .

ورغم ما حملته هذه الفترة الزمنية من منغصات اجتماعية افقدت الكثير منا الابتسامة والدِعَة والقفشات البريئة في حياتنا اليومية أمام تلك المناظر المؤلمة حينما تبر عيوننا تلك اللافتات التي صارت تحمل اكثر من اسمٍ لشهيد ، بعضها فاق الثلاثين أسماً من ابناء جلدتنا تفجيراً واغتيالاً حتى بدت مسألة حضور الفواتح ومجالس العزاء صوراً يومية معروفة ومنسقة ، ورغم ذلك الهوس الغريب الذي طال الوطن كانت هناك بسمات واشراقات تلقائية متفائلة أرادها الله تعالى ان لاتحجب عن اسارير وجوهنا .. ففي احد الأيام كانت هناك ثلاثة مجالس عزاء لإستشهاد ابنائها نتيجة تطاحن ثأري فيما بينها.. بادر مدير مدرستنا بتأليف ثلاث مجاميع لزيارة هذه المجالس ثم حلَّ هو ضيفاً منفرداً لهذه المجالس مما نال احترام وحب الجميع ولكونه من الشخصيات التربوية والدينية المعروفة في المنطقة (الحاج عبيد ساهي/ ابو محمد) وجاءت النتيجة ان حقق محبة وتسامحاً وتقارباً بين الاطراف الثلاثة واخماد فتيل الثأرية التي لا يحمد عقاباها .

ومما استلطفه اليوم لاستذكار لهكذا في تلك الفترة وما تلاها ان ينظم ابناء المنطقة مجاميع حماية من عبث السراق والخارجين عن القانون، فكانت احدى المدارس مركزاً لهذا التجمع في حيينا لمواجهة أي طارئ .. والتي في احد ايامها شوهد شبحاً يحمل حقـــــــــيبة يتخفى بين جدران المدرسة مما حدا بالجميع الى اعتماد مبدأ الانذار والمواجهة ، واذا بهذا الشبح يظهر امام الأعين حاملاً حقيبته وهو يصرخ … انا “حمّاد” الكل يعرفني لكني بدون عمل!؟ ..

كانت هذه الشخصية اللطيفة مختلة العقل تسبب للبعض الازعاج والريبة فيخشاه ويبتعد عنه .. وكم من مرة اخبر عنه الشرطة للاشتباه به حينما يجوب ليلاً الطرق والازقة حاملاً حقيبته المزعجة ثم يطلق سراحه وحينما طلب منه فتح الحقيبة دهش الحاضرون عندما شاهدوا مجموعة من الحصى والحجارة تملئها..

ومن اجل ليالي تلك الايام وما كنا نسعد به من حكايات وطرائق وأدب جم من لدن اصدقاء العمر ابناء حارتنا من ادباء وفنانين كبار.. خليل شوقي ووجدي العاني وطالب السعد وزهير عباس وسامي السراج ورشيد الشبلي وفوزي مهدي ومالك اليعقوبي وعبدالجبار الحكيم ويوسف سلمان وعلي العادلي .. وكريم عواد صاحب النكتة البغدادية والكرم المضيافي المفاجيء لم تسلم الصندوق الخلفي لسيارته من المسواك اليومي المعهود فاكهة وحلويات وبصحبة صديقنا القصاب محمد الجبوري الدائم الحضور بأكله الباجة وملحقاتها.

اما شاعرنا الغريد محفوظ داود البصري دائم المفاجأة بقصائده الشعرية قبل نشرها اعتزازاً بالحضور الذين يكنّون له كل حب وتقدير واستحسان عدا صديق عمره المعاند والمتصدي له الأديب محمد مبارك … ففي كل قصيدة يستمكنه المبارك صياداً بـ (كزوته) الحنون كما يصفها صديقنا الاستاذ الموسوعي شاكر المعروف بأبو ابراهيم في مسودات مذكراته الجميلة..

وحين وفاة مبارك فقد صنواً وصديقاً رجل العناد والتشرنق في آرائه وفلسفته الحياتية .

– اطال الله عمر من يعيش اليوم بين ثنايا الحياة وشفى من رقد على سرير الموت البطيء ورحمته الواسعة لم توسدتهم عتمة القبور .. قدموا جلَّ حياتهم كرماً وشهامة وارتقاء لمجد وطنهم وامتهم وانسانيتهم .. لابد ان يكون هنالك متحف حافل لرمزيتهم ومزار تعريفي للأجيال بهم.. بلادي وان شحت عليًّ عزيزة