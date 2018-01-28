مختار محلة 909 يناشد الحكومة دعم مهمات وظيفية مادياً ومعنوياً:

نطالب بتفعيل القانون وتحديد الضوابط والصلاحيات

بغداد – صباح الخالدي

اكد مختار محلة 909 في الكرادة الشرقية عماد ارزوقي حمادي ان تنظيم الامور من المهام الدينية والدنيوية و المختار يؤدي مهمتين الاولى ادارية والثانية هي الامنية اضافة الى مهمة اخرى استطيع اضافتها هي المهمة الانسانية من خلال خدمة اهالي الحي ضمن رقعته الجغرافية . وقال لـ(الزمان ) امس ان (المختار من هذا المنطلق يؤدي واجبا وطنيا كبيرا ولكن مع الاسف الجهات الرسمية في الدولة لاتقدر هذا الواجب في دعم ومساندة المختارين خاصة ان جميع الاجهزة في مؤسسات الدولة وخاصة الامنية مجرد ان تطلب اي حاجة تتصل بالمختار في اي قضية ولهذا ان عملنا هو دعم للاجهزة الامنية خاصة وان البلد الان وبعد القضاء على داعش يتجه نحو الاستقرار الامني ويحتاج الى المعلومة والدقة في تحديدها لان هذه المعلومة ربما تكون مهمة جدا في اتخاذ قرار معين او منع جريمة ضد المجتمع وغيرها من الامور), واضاف ان (مهامنا هو دعم الاجهزة المختلفة في الدولة وفق ما يجري ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولية المختار وقد تسلمت عملي في محلة 909 منذ عام 2006والى الان ومع ذلك منذ نحو اكثر من عشر سنوات نعمل بكل جد وتفان مع ان العديد من المختارين تركوا عملهم لعدم وجود مردود مالي من الدولة لهم ).

صرف منحة

واوضح حمادي انه (من خلال جريدة الزمان نناشد المؤسسات الرسمية في الدولة بصرف منحة ولو رمزية خاصة وان المختار ومن خلال عمله يتعرض الى مخاطر ومنها حتى محاولات اغتيال لذا لابد من دعم ورعاية لهذه المجموعة التي تعد تعمل في الميدان ومع المواطنين يوميا في حركتهم واعمالهم وقد وضعت ضمن منطقة الكرادة جرودات موثقة ودقيقة للسكان وتشخيص الظواهر السيئة وبمعاونة الوجهاء وشيوخ العشائر تمكنا من القضاء على دابر الكثير من الظواهر المرفوضة من المجتمع ويرجع نجاح عملنا في الحي الى ان المجلس المحلي في الكرادة يعد حسب رايي الشخصي من اسباب هذا النجاح لما له من تجاوب ايجابي من جميع اعضاء المجلس لكل ما نطلب منهم وعمله متواصل وناجح ربما من بقية المجالس الاخرى ).

حسب قوله, وتابع ان (الكرادة تعد من المناطق المهمة وقد تعرضت الى عدد من التفجيرات الاجرامية ومن اهمها مجمع الليث وهادي سنتر وان المنطقة الخضراء قريبة منها وغيرها من المؤسسات الامنية والحزبية الا ان اهالي الكرادة ومن خلال المختار يطالبون بفتح الشوارع المغلقة في الكرادة منذ اكثر من عام وحتى الازقة التي ادت الى انخفاض الحركة التجارية للمنطقة منها عدد نقاط السيطرة الامنية من مدخل الكرادة وجوانبها ونطالب بتسهيل الامور وان العديد من اصحاب المحلات تركوا المنطقة واغلقوها الى مناطق اخرى في الكرخ والمنصور بسبب تلك المعرقلات ), واضاف حمادي انه (وحسب اعتقادي ماحصل في تفجير مجمع الليث وسنتر هادي كان هدفه اقتصاديا قبل ان يكون ارهابيا لكي تشل حركة البيع والشراء في هذه المنطقة الاقتصادية المهمة من العاصمة بغداد ورغم تعدد الاسواق التجارية الكبيرة من المولات تبقى الكرادة المصدر الرئيس للتسوق ما يعني ان التفجيرقد اصاب العصب الاقتصادي لهذه المنطقة كما كانت فاجعة كبيرة لاستشهاد المئات من شباب المنطقة الذين اضطرتهم ظروف عدم توفر فرص العمل الى امتهان البيع في البسطات التي كانت هدف التفجير في السوقين المذكورين ), واوضح ان (ارتباط المختارين اداريا مع المجلس المحلي وخاصة ان الاخوة في المجلس متعاونون مع المختارين لتحقيق امن المواطنين واستقرارهم وان التنسيق ما بين المجلس المحلي والمختارين قد حقق نجاحات متواصلة دائما لايصال المعلومة امنية كانت او اجتماعية او اقتصادية تصل وفق القنوات المعنية بشكل دقيق خاصة هناك مقولة هو ان – الاقوى من يمتلك المعلومات الكبرى- لذا ان تبادل المعلومات يحقق نتائج ايجابية تنعكس على عملنا جميعا بما فيها الجهات الامنية والقضائية ),وتابع حمادي (اما بصدد التعامل مع بعض الجهات التي تريد المعلومات عن قضية معينة انه لابد من التاكد من هوية المكلف امنيا والجميع متساوون امام القانون خاصة ان البعض يحاول الادعاء انه من المكتب سين او ص ولكن لو لم تكن اوراقه قانونية لايمكن ان يمنح تأييد او بطاقة سكن او غيرها من الامور الادارية التي تتتطلب تاييد المختار).

تنقلات الاسرة

واضاف انه (يمتلك قوائم متكاملة بصدد تنقلات الاسرة خاصة بعد احداث داعش وخوفا من تسرب البعض من مناطق اخرى للسكن ضمن الكرادة بشكل غير قانوني لذلك هناك تنسيق مع المجلس المحلي بعد مراجعة النازح والحصول على تاييد من المختار قبل اعداد بطاقة سكن وقد اعددت كراسا يتضمن معلومات دقيقة وتفصليلية للمنطقة من خلال المخابر والمحلات والمستشفيات ومنظمات المجتمع المدني ومحلات الصيرفة والمدارس والصيدليات وكذلك الكراجات ومكاتب السياحة ومن يعمل في تلك الاماكن خاصة ان البعض يعمل عنده من العاملين الاجانب لابد ان يكون تاييد من العاملين من قبل المختار كما هناك تنسيق مع مكاتب الدلالين).مشددا على ان (التقادم في مهنة المختار لابد ان يكون لديه كم هائل من المعلومات المتراكمة لذا لايمكن التخلي عن مختار واستبداله من المجلس المحلي وقد قضى في المهنة ربما نحو عشر سنوات وبالتالي التفريط بطاقاته تلك والاستفادة من تجرية القدامى مع انها مهنة مهمة في القضايا الاجتماعية والمناسبات ). فيما اشار عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي الى ان تنظيم المختارية في المناطق يعد من النقاط المحلية ذات الجدوى المهمة تحقق الطمأنينة وقاعدة المعلومات الامن بكل دقة فضلا عن ان المناطق في بغداد تتضمن مختارين افضل بكثير من المجالس البلدية. وقال لـ( الزمان ) امس (كنت اول من اعاد المختارين في عام 2007 حيث تم اعادة اكثر من 22 مختارا في منطقة واحدة ومن ثم انطلق على ضوء ذلك الترابط وقاعدة المعلومات وهناك لجان شكلت واصدرت قانونا بتوقيع مجلس الوزراء بشأن المختارين ومنحهم مبالغ شهرية تصل الى 250 الف دينار كحق مقابل السجلات المكلف بجردها للمنطقة وتقديم معلومات امنية دقيقة ما شابه ذلك من مهام تفصيلية لكن القانون لم يفعل بشكل صريح وهو الان بحاجة الى تفعيل نظرا لعدم وجود ضوابط صارمة تلزم تطبيقه), واوضح الربيعي ان (المرحلة المقبلة ستشهد تحديد الصلاحيات واعطاء كل ذي حق حقه تضع ضمن حق المحافظة نظرا لان اغلبها لا توجد بها عدالة لذلك يجب المطالبة بحقوق المختارين واموالهم),واشار الى ان (نية مجلس الوزراء هو تقليص عدد مجالس المحافظة واعضاء المجالس ستكون خطوة مهمة وكبيرة في عدم تشكيل المبالغ المخصصة الى المختارين عبئا كبيرا على الموازنة). و قال المتقاعد جعفر سالم صاحب محل خضر في الكرادة لـ(الزمان ) أمس ان (عمل المختار مهم وضروري ازاء ما تعرضت لها مناطق بغداد بجانبي الكرخ والرصافة الى عمليات تفجير السيارات المفخخة ذهب ضحيتها الالاف وخاصة منطقة الكرادة/ داخل بعد تفجير مجمع الليث العام الماضي لذا لابد من ان يكون هناك دعم ومساندة من الجهات ذات العلاقة للتعاون مع المختارين لكي نقطع دابر الجريمة والكشف عن المشبوهين وغيرها ).

قاعدة بيانات

واضاف (اقترح اعتماد قاعدة بيانات الكترونية في منح تأييد السكن للمواطنين والتشديد على قانون اختيار المختار للمناطق ان يكون حاملا لشهادة الدراسة المتوسطة).وقالت المواطنة ام كريم من سكنة الكرادة ان (الجميع اهالي المحلة يكنون له التقدير والاحترام لمختار محلتنا 909 وان مسكنه مفتوحا في استقبال اي طلب ومساعدة او مشورة وفي اي وقت حتى لمجرد طرق الباب نجده في استقبالنا بالترحاب وعمله دقيق لايجامل على حساب الحق والقانون ). وكان مجلس النواب اقر في الثامن عشر من تموز عام 2011قانون المختارين وذلك لتنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته تجاه مواطني منطقة عمله وإضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها.

واقر القانون ان يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختاروينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ. والذي يحدد مدة عمل المختار بـ4 سنوات مع شروط حددها القانون كما ثبت بنود القانون مهام عمله من بينها القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقا لاحكام قنون اصول المحاكمات الجزائية ومرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الأمر والتحقيق في هوية الاشخاص المشتبه بهم وسجل للسكان ضمن منطقة عمله يتضمن رقم المحلة ورقم الزقاق ورقم الدار لكل عائلة اضافة الى سجل للعوائل الوافدة والساكنة ضمن منطقته .مع مهام اخرى ضمن بنود القانون المذكور .. والذي يحدد مدة عمل المختار بـ4 سنوات. وان تصرف للمختار خلال مدة تكليفه مكافأة شهرية وقدرها 250 الف دينار تخصص ضمن موازنة المحافظة ويجوز الجمع بين المكافأة والحقوق التقاعدية للمختار المتقاعد).