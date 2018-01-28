الزراعة تعلن خلو النجف من مرض إنفلونزا الطيور

القيسي: شح الإيرادات المائية من دول الجوار وراء الأزمة

بغداد – داليا احمد

اعلنت مديرية زراعة محافظة النجف التابعة لوزارة الزراعة عن خلو المحافظة من مرض انفلونزا الطيور بعد قيام الفرق البيطرية المختصة بعمليات الفحص والمتابعة لحقول الدواجن المنتشرة في المحافظة والتأكد من سلامتها.

وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان ) أمس ان ( اللجنة التنسيقية لمرض انفلونزا الطيور اكدت خلو المحافظة من المرض بعد القيام بتشكيل لجنتين لمتابعة حقول الدواجن وخاصة البياض، واماكن بيع الطيور المهاجرة في الاسواق، فضلا عن متابعة بيع لحوم الدجاج المستورد المجزور في الاسواق المحلية).

واضاف ان (اللجنة عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة سبل الوقاية من المرض، واتخاذ الاجراءات الوقائية منعا لانتشاره، اضافة الى وضع لائحة بأسعار المنتجات الحيوانية والنباتية في اسواق المحافظة), واوضح البيان ان (مديرية زراعة محافظة نينوى نفذت خطتها الزراعية للموسم الشتوي 2017 – 2018 بزراعة اكثر من خمسة ملايين دونم من محصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظة), وتابع ان (مديرية الزراعة انتهت من تنفيذ خطتها الشتوية بزراعة المساحات المحددة لمحصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظة وحسب الخطة المقررة، وبواقع اكثر مليوني دونم من بذور الحنطة، واكثر من 3 ملايين دونم من بذور الشعير).

واوضح البيان ان (اعداد المعاملات المروجة الخاصة بتجهيز بذور الحنطة للفلاحين والمزارعين بلغت اكثر من 15 الف كيلو غرام و20 الف طن لبذور الشعير، فيما بلغت الكميات المجهزة من سماد اليوريا لمحصول الحنطة اكثر من 85 الف كيلو غرام ، و82 الف كيلو غرام لمحصول الشعير، والكميات المجهزة من سماد الداب لمحصول الحنطة 50 الف كيلو غرام و43 الف كيلو غرام لمحصول الشعير).

ندوة وقائية

ونظمت مديرية زراعة محافظة كربلاء ندوة بشأن الانفلونزا الموسمية ومخاطرها والاجراءات الوقائية ضدها في المحافظة، وبحضور عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الزراعي والصحة العامة. وتابع البيان ان ( الندوة عرضت مناقشة عدد من المحاور منها الاجراءات اللازمة للحد والسيطرة على انتشار مرض الانفلونزا الموسمية، وتحجيم مخاطرها من خلال الاجراءات الوقائية المتخذة ضدها، اضافة الى نشر الوعي بين المواطنين خصوصا في المناطق الريفية واصحاب الحيوانات).

واوضح ( كما دعا منظمو الندوة الى ضرورة التعاون المشترك بين دوائر الصحة والزراعة والبيطرة في المحافظة، من اجل اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع دخول هذه الامراض الخطيرة الى المحافظة، ومكافحة انتشار الخنازير والكلاب السائبة، وتوفير اللقاحات اللازمة والسيطرة على بيع الطيور المهاجرة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية).

واقام قسم الارشاد والتدريب الزراعي في مديرية زراعة المحافظة مشاهدة حقلية عن البرنامج التسميدي لمحصول الحنطة المزروعة تحت منظومة الري بالرش . واضاف انه (تم التطرق خلال المشاهدة الى العديد من المحاور منها الاهمية الاقتصادية لمحصول الحنطة وعملية زراعته وموعدها وعملية الري بالرش المحوري اضافة الى عملية التسميد بالأسمدة الكيمياوية واهميتها للمحصول وكذلك اهمية مكافحة الادغال وعملية الحصاد والتسويق .

عملية تسميد

كما تم التأكيد على المزارعين بضرورة الاعتناء بعملية التسميد لما لها من اثر بالغ في زيادة الانتاج لمحصول الحنطة من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي ).

واكد الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي بان العراق بصدد مواجهة أزمة مياه، سببها قلة الإيرادات المائية القادمة من دول الجوار، ونقل البيان عن القيسي القول إن (الجديد في الأزمة هو عزم الحكومة التركية على البدء بملء سد اليسو في الربع الأول من هذا العام ما زاد من تفاقم الأزمة هو انحباس الأمطار لهذا العام، وان الوزارة اتخذت الإجراءات من شانها أن تخفف من تأثير قلة الإيرادات المائية على الإنتاج الزراعي، منها التحول الجذري إلى السقي عن طريق منظومات الري بالتنقيط لتفادي هدر المياه وعدم السماح للبساتين الجديدة بإتباع طرق السقي من الأنهر واســــــــتبدالها بالري بالتنقيط ).واضاف ان (الوزارة توجهت إلى استنباط أصناف جديدة من محصول الحنطة تتحمل الجفاف وكذلك الحال بالنسبة لإنتاج الأعلاف).معربا عن ( أمله بمسعى وزارة الموارد المائية وعزمها الدؤوب بالتفاوض مع الحكومة التركية لتأخر موعد ملء السد الى موسم إذابة الثلوج ). مناشدا ( المواطنين إلى الوعي بخطورة المرحلة المقبلة والالتزام بتقنين المياه في جميع القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية وان الترشيد ينبغي أن يتناسب مع حجم الأزمة المقبلة).