مدينة الطب تطبّق نظام الحوكمة لنتائج الفحوصات المختبرية

الصحة تناقش في جنيف الوقاية من الأمراض غير الإنتقالية

بغداد – قصي منذر

ناقش وفد من وزارة الصحة والبيئة اعداد ستراتيجية للوقاية من الامراض غير الانتقالية ودعم صحة الام والطفل والمناطق المحررة في جنيف.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن رئيس الوفد محمد جبر القول ان (الوفد ناقش عددا من النقاط المهمة خلال مشاركته في اجتماع الدورة 142 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف استعدادا للاجتماع الذي سيعقد خلال العام الجاري في الجمعية العمومية), مبينا ان (الاجتماع تضمن إدراج ستراتيجية الوقاية والسيطرة على الأمراض غير الانتقالية بالاضافة الى التصدي لعوامل الخطورة), مشيرا الى (اتخاذ خطوات فاعلة فيما يخص التغذية والتصدي للسمنة ولاسيما لدى الأطفال فضلا عن تعزيز العمل بالنشاط البدني ومكافحة استخدام التبغ بالتنسيق مع المنظمة).

تخفيض الوفيات

واوضح جبر انه (تمت مناقشة تخفيض الوفيات المبكرة لتلك الأمراض والتاكيد على الوقاية من السرطان كمنطلق مهم وأساسي وكذلك دور المنظمة ببناء قدرات العاملين), وتابع ان (الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال دعم النازحين والمؤسسات الصحية في المناطق المحررة وحالات الطوارئ ودور المنظمات الدولية في إسناد ستراتيجية التغذية للأمهات وحديثي الولادة التي تبناها العراق فضلا عن التنسيق في مجال القضاء على السل ومنع الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتوفير علاج لدغات الافاعي والعقارب). من جهة اخرى اطلع مدير عام دائرة مدينة الطب حسن محمد التميمي على اليات تطبيق نظام الحوكمة الالكترونية في نتائج الفحوصات والتحاليل المختبرية، مشيرا الى افتتاح عيادة استشارية للناسور الشرياني بمركز امراض وزرع الكلى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (التميمي اطلع خلال زيارته للمركز الوطني للمختبرات التعليمية على الية تطبيق النظام الذي يتيح للمراجع الحصول على نتائج التحاليل الكترونيا وبطريقة سريعة). كما افتتحت الدائرة العيادة الاستشارية للناسور الشرياني الوريدي في مركز امراض وزرع الكلى. وقال البيان ان (استحداث تلك الوحدة المشتركة بين التخصص الدقيق في امراض الكلى و جراحة الصدر والاوعية الدموية يسهم باستقبال المرضى من مختلف المحافظات). الى ذلك أعلنت مدينة الامامين الكاظمين التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ الطبية عن أجراء اكثر من 23 الف عملية جراحية خلال العام المنصرم. ونقل البيان عن مدير المستشفى عبد الرحمن اسماعيل القول ان (قسم الاحصاء في المستشفى سجل 18 الف 912عملية في الجناح العام و 4 الاف و 856 عملية في الجناح الخاص كما بلغ اعداد مراجعي الأستشاريات 561 الف 430مراجع اما اعداد الراقدين فقد بلغ 43 الف و 144راقدا). من جانبه أوضح مدير الطوارئ محمد عبد الله بدير ان (طوارئ المدينة الطبية سجل 38 الف و 610 حالة طارئة وبمعدل مئة حالة يوميا وتحت اشراف اطباء اختصاص طب الطوارئ بالأضافة الأختصاصات الأخرى). وفي محافظة ديالى اجرى فريق طبي بمستشفى بعقوبة التعليمي عملية رتق جراحي لمريضة في العقد الثالث من العمر .

فتق جراحي

وقال مدير المستشفى حيدر المكدمي ان (فريقا طبيا متخصصا اجرى عملية رتق الفتق الجراحي ووضع الشبكة لمريضة تبلغ من العمر 30 عاما), مبينا ان (العملية تكللت بالنجاح والمريضة تتماثل للشفاء). وبشأن اخر قام فريق من شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة نينوى بحملة تفتيشية في الاسواق والمحلات لمتابعة المواد الغذائية . واكد البيان ان (الحملة تضمنت مصادرة عددا من المواد الغذائية واتلاف 400 كارتون من القشطة المستوردة بسبب سوء الخزن), واضاف انه (تم اكتشاف اعدادا كبيرة من الاجبان المتنوعة منتهية الصلاحية حيث تم اتلافها وفق محضر رسمي وبحضور اصحاب العلاقة). من جهة اخرى أعلن المجلس العربي للاختصاصات الصحية عن اعتماد مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في ميسان مركزا تدريبياً للبورد العربي في اختصاص الإمراض الباطنية . واكد اعلام دائرة صحة المحافظة في بيان امس ان (هذا الاعتماد جاء بعد زيارة وفد من المجلس برئاسة استاذ في جامعة القاهرة محمد هاني حافظ ومقرر البورد العربي في بغداد جواد إبراهيم), لافتا الى ان (الوفد الزائر ثمن الاستعدادات والإمكانات المتوفرة في المستشفى لتكون مركزاً تدريبياً لطلبة البورد اختصاص الباطنية). من جانبة قال مدير عام دائرة صحة المحافظة علي محمود العلاق ان (اختيار المستشفى ليكون مركزاً لبحوث وتدريب طلبة البورد العربي فرع ميسان في اختصاص الإمراض الباطنية تعد الثمرة الاولى للتعاون المشترك بين جامعة ميسان وصحة المحافظة يسهم بتخريج كفاءات عالية تعود بالمنفعة العامة في تطوير وتنمية قطاع الخدمات الصحية في المحافظة).