متى نخدم وطننا بصدق وأمانة؟ – عبد المحسن عباس الوائلي

هذه امنية تمنيتها منذ بداية وعيي ولم تتحقق حتى الان ولما اسفي فأن خدمة الوطن لاتتم عبر لافتات ضخمة من الشعارات الرنانة الطنانة التي يبدو في ظاهرها الرحمة.. “وباطنها من قبلها العذاب؟

خدمة الوطن بالممارسة تأني بالفطرة الخالية من بهرجة القول. والبعيدة عن الاستعراضات؟. وهي لاتشترط ان يكون صاحب الخدمة من الاسماء اللامعة.. او ان ينتمي الى طبقة الاثرياء والموسرين.. لان اصحاب الاسماء اللامعة في الاصل لم يكونوا قبل ان يدخلوا في ميدان الخدمة الا مجرد اسماء من بين الاف او اقل عشرات الالاف من المواطنين العاديين.

دفع بهم الوطن اولا لما قدموه من خدمة له الى الصفوف الامامية. ليتلوا المسؤولية. وهذه الاسماء اللامعة.. اذا ما ارادت ان تستغل الخدمة الوطنية لمصالحها الشخصية ومأربها الخاصة فانها ستبتعد تلقائيا عن الدور وتعود الى مجرد اسماء.. لاتذكر بالخير امام عامة الناس.. اذا ما ارادوا ان يفاضلوا بينهم وبين المصلحة الوطنية العليا.

نابليون كان مجرد ضابط يتكئ على جراحه وهو يعاني من مرارة الوحدة في باريس التي جاءها من كورسيكا فوجد ان الفارق المادي- الاجتماعي والسياسي بين نبلاء باريس ونبلاء كورسيكا فارق بسيط. ولكن وعندما احتدمت الامور؟. وتطلبت الظروف الرجال الاشداء الذين يقبلون على الخدمة العامة بقلب مفتوح.. لايخافون من زمجرة الرعاع.. ولا يأبهون لعظائم الامور. برز الضابط الشب من بين الصفوف.. وبسرعة مذهلة وصل الى مقدمة الصفوف واذ به يصبح بطلا للامة كلها.

تلك هي الحقيقية التي يعرفها الجميع.. ويعرف ان اي انسان يحدد قيمته حسب ما يقدمه لوطنه من اعمال خيرة.. لان الوطن لا يبنى الا بسواعد ابنائه.. واخلاصهم وتفانيهم وحرصهم الدؤوب على ان يصلوا بسمعته الى الذري العاليات ترفرف فوقه اعلام الكرامة والحرية. ولا يرتفع اي صوت فوق صوته. لان الوطن هو السيد الامر المطاع.. ومصلحته هي المصلحة التي يجب ان تسمو فوق كل الملح والغايات.

الاسماء الصغيرة اليوم ستصبح اسماء كبيرة في الغد.. اذا ما اقدمت على العمل بأخلاص. وحمل الشباب الامانة بتجرد ونحن ولم نسمع في يوم من الايام عن اي مجتمع من مجتمعات الارض حدد العمل الوطني على فئة معينة من فئاته..

ولم نقرأ في التاريخ القديم لو الحديث عن مجتمع اقتصرت فيه الخدمة الوطنية على الاسماء الشهيرة من عليه القوم.

و اساطين السياسة او الاقتصاد.. لم نسمع عن ان الحكماء لهم مكانتهم وكل من يعمل من اجل الوطن تسمو مكانته وترتفع. ولكننا لم نسمع عن حصر العمل الوطني في قوم دون اخرين.

فيالهي ساعدنا لنكون مواطنين مخلصين نزيهين لهذا البلد الذي يذكرون فيه اسمك العظيم وتكرر فيه المواعظ والحكم والايات البينات واقوال الرسل والانبياء والصالحين وكل الائمة الطاهرين اقوال نرددها فقط دون العمل بها الهي ارحمنا واعنا على انفسنا ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي فالى متى نحسد اهل الشرك على ماقـــــــدموا من خدمة للبشرية في الطب والصناعة وكافة وســـــــــائل راحة ونحن ندعي الحضارة والطهارة والـــــــــنظافة وهي بلا شك في صحـــــــــــيح عقديتنا لأن رســـــــــولنا رحمة للعالمين.