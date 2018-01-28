نكتب لمن لا يهمه الأمر – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

قرأت بجريدة الزمان الغراء دراسة بعنوان ( لمن نكتب .. لا أحد يقرأ ) للكاتب الفاضل رعد فاضل، وهي دراسة تستحق الأعجاب والتقدير لأنها حددت الأمراض والعلاج في المجال الذي تناوله في الشعر والقصة والرواية، وخلصت هذه الدراسة في سؤال بعنوان ( لمن نكتب .. لا أحد يقرا ) وأظن أن الكاتب أجاب في مجال اختصاصه أنها ( كارثة ) والكارثة لا تكمن في شح القراء الحقيقيين فحسب وأنما في المتوهمين الذين يرون أنفسهم شعراء وكتابا ومثقفين وخاصة اولئك الذين نصبوا أنفسهم مدافعين عن كل شكل شعري او قصصي أو روائي شائع ومتداول .

وأنا كأديب وكاتب وسياسي كان هذا السؤال ( الكارثة ) يدور في ذهني منذ وقت طويل ولكن ليس في المجال الذي تناوله الكاتب المذكور، وأنما بمفهوم آخر تكمن كارثته في أننا ( نكتب لمن لا يهمه الامر ) من أولي الأمر والمسؤولين الذين يرون أنفسهم مدافعين عن الحق والعدالة والشعب خاصة اولئك الذين توهموا ونصبوا أنفسهم قادة ومسؤولين في هذه الدولة بأعتبارهم وصلوا الى السلطة عن طريق صناديق الأنتخابات ونصبوا انفسهم ممثلين عن الشعب ولا يستطيع أحد في الدنيا داخل الشعب أو خارجه تغييرهم،ونسي هؤلاء حكايات ألف ليلة وليلة التي تضرب بها الأمثال عن الملوك والوزراء والسادة والأمراء وكل صاحب أمر يهمه أمر الناس من الفقراء والمظلومين والمعذبين والمتهمين الأبرياء، لذلك نكتب لهؤلاء بالشكل الذي لا يهمه الأمر، بخــــــلاف كتابة (لمن يهمه الأمر) عندما تصيب الأنسان مصيبة أو تمر به مشكلة لعل (اولي الأمر) يلتفتون لحلها، أو على الأقل، يخففون من آلام أصحابها ناسين أن (النظر الى وجه الظالم خطيئة) وأن المظلوم سليم وأن ذمه الناس أقول هذا لا للتشفي من المسؤولين الظالمين، وأنما نكتب لنذكرهم أن هناك آلاف من الشكاوى والسلبيات تنشر في هذه الصحيفةأو تلك تحت عنوان (لمن يهمه الأمر) ولعل كاتب هذه المقالة أحدهم حيث نشرت ثلاث حلقات بعنوان (لمن يهمه الأمر) في أحدى الصحف تهم أربع وزارات ولكن … لا أحد يقرأ ..

ولكني أنظر كما نظر الناس سابقا على ما جــــــــاء بلسان الجارية (زمرد) بعـــــــد أن ذاقت ممن آذاها بقولـــــــها (الحمد لله الذي أراح قلبي من الذين آذوني ثم شــــــــكرت فاطر السمــــــــاوات والأرض وأنشدت :

تحكموا فاستطالوا في تحكمهم وبعد حين كأن الحكم لم يكن

أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فأتى عليهم الدهر بالآفات والمحن فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن

أن من يهمه الأمر من الحكام يجب أن يكون عادلا لأنه مسؤول عن الرعية علم أم لم يعلم والا فهو مسؤول أمام الله والشعب والتاريخ، فقد ذكر لنا التاريخ على لسان تلك العجوز الجائعة مع أطفالها وقد اعترضت على الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) فقال لها :

(وما يدري عمر بحالهم . قالت : كيف يتولى الخليفة أمر الناس ويغفل عنهم ؟

ولكن مع الأسف الشديد تناسى المسؤولون مسؤولياتهم واتبعوا غرائزهم الشخصية بالفساد الاداري والمالي، ولا أقصد كل المسؤولين، ولكن اكثرهم، ولا يهمهم سواء كتبنا لمن يهمه الأمر.

أو لمن لا يهمه الأمر، فمصيرهم سوف يكون مصير الأخوين اللذين تخاصما على مال أبيهم لأكثر من مرة وهم يوزعون المال رشوة حتى قيل عنهم ( وما زالوا في أذيته من ظالم الى ظالم وهم يخسرون حتى راح جميع مالهم للظالمين وصار الثلاثة فقراء ) نتمنى أن يكون مصير من لا يهمه الامر ولا يستمع لشكوى المواطنين مصير أولئك الثلاثة الذين تحولوا من (كل شيء ) الى (لا شيء) ويخسروا القدر وما فيه، في الوقت الذي نتمنى فيه لكل مسؤول أن يقرأ شكاوى الناس ويستجيب لطلباتهم الحقيقية استنادا للـــــــقول المأثور (اذا اشتكى عضو في الجسد كأنما اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى) وفق الله أمثال هؤلاء الذين يشعرون بأنهم جزء من هذه الأمة اذا اشتكت سمع هؤلاء أنينها وشكواها .