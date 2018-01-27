إرتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابل إلى 258 ومعصوم يعزّي

قبيلة العبيد تطالب بقرار عاجل يخرج القوات الأمريكية

بغداد – رحيم الشمري

دان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الإعتداء الاجرامي الذي استهدف العاصمة الافغانية كابل ، مؤكدا تضامن الشعب العراقي مع الشعب الافغاني الصديق. وأورد بيان رئاسي تلقته ( الزمان) امس نص برقية تعزية بعث بها معصوم إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني دان فيها الاعتداء باسمه شخصيا وبإسم شعب جمهورية العراق، وأعرب عن المشاعر العميقة بالألم والعزاء لوقوع ضحايا أبرياء. وتابع (اذ نؤكد دعم وتضامن الشعب العراقي مع الشعب الأفغاني الصديق ضد الجماعات الإرهابية الآثمة، ندين بقوة هذه الجريمة النكراء المخالفة للشرائع الدينية والأعراف الإنسانية كافة). وارتفعت حصيلة التفجير الى مقتل 95 شخصًا في الأقل وإصابة 163 آخرين بحسب وزارة الصحة الأفغانية، فيما قال مستشفى الطوارئ في العاصمة أنه مكتظ بالجرحى ولا يمكنه قبول مزيد من المصابين.وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، بعد أسبوع من هجومها على فندق انتركونينتال في كابل الذي أودى بحياة أكثر من 20 شخصا.ووقع التفجير أمام المقر القديم لوزارة الداخلية حيث زرعت عبوة ناسفة داخل سيارة إسعاف وتم تفجيرها بعد عبورها أول حاجز أمني في المنطقة التي تكتظ بالسفارات الأجنبية والمباني الحكومية (تفاصيل ص 8) من جهة اخرى، دان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي محاولة الاعتداء الآثمة التي تعرض لها ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي . ونقل بيان لمكتب علاوي تلقته (الزمان) امس عنه قوله ان (خطابات المرجعية الداعية الى وحدة الصف ونبذ التعصب والتطرف لم ترُق لجماعات العنف والغلو واصحاب الافكار الهدامة، فعمدت الى ذلك الاعتداء الغادر). ولفت الى ان (تطبيق التوجيهات السامية للمرجعية الدينية وتحصين المجتمع من افكار العنف والتطرف وايجاد بيئة داعمةٍ لقيم التسامح والعيش المشترك ومحاربة الفساد والمحسوبية واعلاء قيم المواطنة سيكون خير رد على تلك الجماعات ومحاولاتها الغادرة)، مشيراً الى ان( تلك مسؤولية يجب ان تنبري لها جميع الجهات والمؤسسات المعنية) وكان الكربلائي قد تعرض الى محاولة اعتداء اثناء القائه خطبة صلاة الجمعة في كربلاء الا ان المحاولة باءت بالفشل. في غضون ذلك، دعا زعيم قبيلة العبيد في محافظة الانبار معدي كرب السمرمد العبيدي ، رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ، الى إصدار قرار عاجل وعلى الفور بإخراج القوات الامريكية من العراق وتجنب حوادث بشعة قادمة ، بعد الجريمة التي ارتكبتها بحق أهالي ناحية البغدادي وراح ضحيتها سبعة شهداء و19 جريحاً من النساء والأطفال وضباط ومنتتسبين بالجيش والشرطة والحشد ومسؤولين محليين . ودان العبيدي بأشد العبارات الحادث واصفا اياه بأنه (جريمة متعمدة بحق الانسانية). وتابع ان (الطريقة البشعة التي قامت بها قوات اجنبية محتلة ما هي ألا واحدةً من الجرائم التي اقترفتها وتقترفها القوات الامريكية المجرمة ضد ابناء شعبنا الصابر المجاهد ، خاصة ان المغدورين قاتلوا بشرف وساهموا بالدفاع عن الارض ببطولة). وطالب السمرمد الذي فقد زوجته وابنته واصيب 24 من ابناء عمومته بالحادث رئيس الوزراء ووزير الدفاع بـ(التقصي الدقيق في هذه الجريمة الغادرة ، وليس التحقيق فقط ، بل تقديم الجناة الى العدالة لينالوا جزاءهم) ، مضيفاً ان (على الامم المتحدة الإسراع باتخاذ الاجراءات القانونية واستنكار هذه الجريمة المروعة بحق العوائل والمدنيين في ناحية البغدادي ، وعدم الوقوف مكتوفة تتفرج كما يحصل في انتهاكات جرائم سابق). وتابع ان (على الحكومة ان تبادر الى اخراج الامريكان من العراق ، لانهم السبب الرئيس في مأساة الشعب العراقي)، مضيفاً ان (كل من يتحدث عن مساندة ودعم من جانب الامريكان فهو ينقل صورة غير حقيقية ، اذ ان دماء وتضحيات الشهداء من تصدت وحررت وقاتلت ، وبقيت دول التحالف ومنها أمريكا تتفرج ، ولَم تتوقع شجاعة وبطولة قوات النخبة والحشد الشعبي والعشائري ، حتى تحررت الارض واستعيدت الكرامة والشرف). ورأى ان (على رئيس أركان الجيش وقائد جهاز مكافحة الارهاب وقف التعاون والتدريب حالاً ، لأن أمريكا ستغدر بالجميع)، على حد قوله. وأكد العبيدي ان (قيادة عمليات الجزيرة والبادية والفرقة السابعة والقوات الامريكية والأجنبية موجودة على بعد 5 كم فقط من ناحية البغدادي وتساعدنا بالعين المجردة ، ومن يتحدث عن خطأ ، واهم ومراوغ والعملية خطط لها ، كون السيارات والبيوت معرفة وتعود للقوات الامنية والرسمية ، وحتى الأعمى يعرفنا ويعلم بأن البغدادي لم يحتلها الدواعش الغادرون ، ليكون الأمريكان وداعش صورة واضحة بجريمة فجر أمس). واورد البيان اسماء الشهداء السبعة من بينهم شقيقان واسماء الجرحى ومن بينهم والد الشهيدين الشقيقين واربعة من اولاده ايضاً بالاضافة الى قائد الفوج الثاني حشد شعبي ومدير ناحية البغدادي مدير شرطة البغدادي. ( تفاصيل ص2)