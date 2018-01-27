نصيف تلمّح إلى إمكانية شمول السوداني بالعفو

نوّاب يطالبون بتحقيق شفاف وعلني مع وزير التجارة الأسبق

بغداد – صباح الخالدي

دعا اعضاء في مجلس النواب الى تطبيق القانون على الجميع من دون استثاء، ولا سيما الفاسدين الكبار، مطالبين بأن يكون التحقيق مع وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المتهم بقضايا فساد شفافاً ومعلناً أمام الشعب العراقي ووسائل الإعلام . ووصل السوداني الى مطار بغداد الدولي الخميس الماضي قادماً من بيروت بعد تسلمه من الانتربول الدولي وكان برفقته ضباط في وزارة الداخلية واعضاء في النزاهة كانوا قد اقتادوه بطائرة من بيروت الى بغداد. ورأى عضو لجنة النزاهة النيابية رحيم الدراجي أن (إلقاء القبض على السوداني والمجئ به إلى بغداد إنما هو إنصاف للمظلومين وللمال العام الذي تم هدره في زمن هذا الوزير الذي تم تهريبه من العراق بكفالة بمبلغ 50 مليون دينار بينما هو تسبب بهدر وسرقة أكثر من ملياري دولار أمريكي) وأضاف الدراجي في تصريح أن (إجراء تحقيق شفاف ومعلن أمام الشعب العراقي ووسائل الإعلام سوف يؤدي إلى انهيار منظومة الفساد بالكامل وسيتم الاطلاع على كل اللصوص الذين تسببوا بكل هذا الهدر والسرقات لأن السوداني يعرفهم جيدا)، مشيراً الى أن (التدخل السياسي خلال المدة الماضية وضعف منظومة القضاء آنذاك كانا سببًا في تهريب السوداني ومحاولة تمييع قضيته وهو ما لم يعد ممكنا السكوت عليه).

وبشأن على عزم رئيس الإنتربول الدولي زيارة العراق خلال المدة المقبلة، قال الدراجي إن (هناك اتفاقا عراقيا مع جهات دولية بضمنها الإنتربول تقضي بمحاربة الفساد وغسل الأموال، ولذلك أتوقع أن الأيام المقبلة سوف تشهد محاسبة واضحة لكبار الفاسدين من أصحاب البنوك الأهلية والمقاولين الكبار وسواهم بمن في ذلك عدد من الوزراء الهاربين). من جهتها، أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح (أهمية تطبيق القانون على الجميع ولكل من سرق أو أهدر المال العام ولا سيما الفاسدين الكبار لكي نرسل رسالة اطمئنان للشعب العراقي بأن هناك محاسبة لكل فاسد، كبيرا كان أم صغيرا). وأضافت أن (العراق اليوم بلد مؤسسات وقد استفاد من الأخطاء السابقة التي أدت إلى إفراغ الخزينة وارتفاع حجم المديونية وتأثيراتها السلبية على مجمل الأنشطة الاقتصادية).

ولفتت الى ان(فساد وزارة التجارة مرتبط ارتباطا وثيقا بقوت المواطنين ويلاحظ الانحدار الكبير في كمية ونوعية مفردات البطاقة التموينية بعد 2003 مما جعل الكثير من المواطنين يقارنون تلك المفردات قبل سقوط النظام وبعده مع الأخذ بنظر الاهتمام حجم الموازنات الانفجارية والتخصصات الضخمة للبطاقة التموينية وهو ما يجعلنا نشدد على عدم التهاون في محاسبة الفاسدين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم). لكن النائبة عن دولة القانون عالية نصيف رجحت ان يكون إحضار الانتربول للسوداني إلى بغداد جاء بإرادته وبناءً على مطالبات القضاء العراقي. واضافت في تصريح انه (كانت هناك رغبة طوعية لدى السوداني للحضور عبر الانتربول كونه قد علم مسبقا بتصفية جميع قضاياه ولم يتبق منها سوى واحدة أو اثنتين تستوجب حضوره تتعلق بهدر المال العام ولن يُتخذ على أساسها أي إجراء بحبسه وإنما قد يصدر القضاء فقط أمراً باسترداد المال العام المتعلق بتلك القضية منه وذلك بناءً على قانون العفو العام الذي تم تشريعه عام 2017 والذي فسح المجال للكثيرين ممن ارتكبوا جرائم الفساد المالي والإداري أن يمثلوا أمام القضاء العراقي من دون أي حساب)، مشيرة الى ان (هناك الكثير من الأموال و المتهمين قد طالب العراق الانتربول بإحضارهم من دول محددة إلا انه لم يتم إحضارهم حتى الآن).

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عن استرداد السوداني من السلطات اللبنانية ووصوله إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (جهودها تكللت بالنجاح في تسلم المدان السوداني وزير التجارة الأسبق من السلطات اللبنانية، والذي صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن لإضراره المال العام)، مؤكدة (وصوله الآن إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة).

وأوضحت أن (جهودا استثنائية بذلتها الهيئة على مدى سنوات عدة في إعداد وتجهيز الملفات الخاصة باسترداد المدان المتضمنة قرارات الأحكام الصادرة بحقه، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعية، وإرسال تلك الملفات إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول- فضلا عن المملكة المتحدة التي يحمل المدان جنسيتها، والتي زارها فريق عالي المستوى من الهيئة في الأشهر المنصرمة لتفعيل ملف الاسترداد). واضافت الهيئة أن (جهودها أثمرت عن إصدار الإنتربول النشرة الحمراء في 2 حزيران 2014 التي تعني توقيف أشخاص مطلوبين على الصعيد الدولي استنادا إلى مذكرة توقيف وطنية سارية المفعول أو إلى قرار محكمة).

وكانت النزاهة قد اعلنت ، أن دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الانتربول الدولي، وشعبة اتصال بيروت، تمكنت من القبض على السوداني بتاريخ 7 ايلول الماضي في مطار رفيق الحريري ببيروت بعد إعمام النشرة الحمراء على جميع دول العالم وإذاعة البحث العربية. وشغل السوداني منصب وزير التجارة من حزيران 2006 الى أيار 2009 وصدرت بحقه ثمانية أحكام غيابية تقضي بالسجن والحبس الشديد جراء خلفية إضراره المعمد بالمال العام في قضايا استيراد مفردات البطاقة التموينية خلافا للضوابط والقوانين.