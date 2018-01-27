الكابتن سعد قيس لـ (الزمان): سأعود إلى نادي الشرطة وجيلنا يتسم بالوفاء

ألتقيته في أحتفالية رابطة عشاق كاظم الساهر التي قامت بتكريمه في أمسية رائعة بمناسبة وجوده في العراق حضرها كوكبة من نجوم منتخبنا الوطني السابقين الذين لعبوا معه في المنتخب ونادي الشرطة فكان الكابتن كريم صدام ويونس عبد علي ونعيم صدام حاضرين هذا التكريم وتحدثوا عن النجم سعد قيس وكيف كان يصول ويجول في الملاعب وأجمعوا على مهاراته وفدائيته وغيرته على الفريق بالاضافة الى خلقه العالي وتواضعه وحبه للآخرين . (الزمان) كانت حاضرة هذه الاحتفالية وأجريت معه هذا اللقاء

{ أسباب زيارتك للعراق؟

– مشتاق لوطني وأهلي خاصة امي العزيزة ولجمهوري الوفي الذي ساند ووقف مع سعد قيس في كل الظروف

{ ذهبت مع النجم يونس محمود ونشأت أكرم وعماد محمد لمقابلة رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري ماهي أسباب الزبارة؟

– نعم ذهبنا لزيارته واستقبلنا مشكورا وتحدثنا معه عن واقع الرياضة العراقية بصورة عامة وكرة القدم بصورة خاصة وضرورة مراعاة ظروف اللاعبين الدوليين السابقين وأستثناءهم من بعض الشروط التي قد تعرقل دخولهم للعمل في الوسط الرياضي ووعدنا خيرآ وأن شاء الله هناك قانون للرياضيين عن قريب يشرع في مجلس النواب يَصْب في مصلحة الرياضة العراقية

{ كيف تقيم عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم؟

– لدي بعض التحفظات على عمل الاتحاد وافتقارهم الى التخطيط الصحيح وعدم الاستفادة من الكفاءات الرياضية نتمنى في المرحلة القادمة ان يكون هناك اتحاد قادر على قيادة الكرة العراقية الى الامام وأعادة مجدها الكروي خاصة أن أنتخابات أتحاد الكرة على الابواب

{ ما الفرق بين جيل سعد قيس والجيل الحالي من اللاعبين

– جيلنا كان يتسم بالوفاء وعشقه للنادي ويلعب بحرص أكبر بالاضافة الى وجود العديد من اللاعبين المميزين في كل خط من خطوط الفريق حتى أن المدرب يحتار في تشكيلة الفريق لقوة المنافسة بين اللاعبين في كــــــــــــــــــل مركز أما الان فمنتخبنا مازال يبحث عن للاعبين بمستوى الكابتن يونس محمود ونشأت أكرم بعد اعتزالهم الكرة وجميعنا شاهد مستوى منتخبنا الوطني في السنوات الاخيرة وأداءه الضعيف وخروجنا من تصفيات كاس العالم وبطولة الخليج الاخيرة أبسط دليل على ما أقوله .

{ كيف رأيت أحتفالية تكريم سعد قيس؟

– احتفالية رائعة بكل المقاييس وأشكر رابطة عشاق كاظم الساهر المتمثّلة برئيسها الاخ أحمد عبد المجيد وأيضا الاخ واثق الساهر على أقامة هذه الاحتفالية حيث التقيت بنصفي الثاني في نادي الشرطة الغزال الأسمر يونس عبد علي بعد غياب سنوات عنه وفرحت بوجود الكباتن كريم صدام ونعيم صدام الذين لعبت معهم في المنتخب وبصراحة كنت سعيدا جدأ بوجودهم ووجود الآخوة الاعلاميين والصحفيين والجمهور المحب لسعد قيس والجميع غمروني بالحب والاحترام

{ هل نستطيع ان نقول ” انك عائد بقوة واندفاع للعمل في نادي الشرطة “

– نعم سجلها في اللقاء .

لم أستطع أكمال حواري الشيق مع نجم الشرطة والمنتخب سابقا لكثرة المعجبين به والجميع يحاول التقاط الصور معه وأيضا وجود أكثر من قناة فضائية ترغب في تسجيل لقاء معه ولهذا اكتفيت بهذا اللقاء السريع مع نجم كان واحد من الفرسان المميزين في خط الوسط العراقي لعدة سنين