أسود الرافدين يواجهون الفراعنة بسلة الكراسي المتحرّكة

بغداد – هشام السلمان

يلتقي في الساعة الثالثة من عصر اليوم الاحد منتخبنا الوطني بكرة السلة على الكراسي المتحركة والمنتخب الوطني المصري في لقاء دولي ودي يقام بينهما في قاعة نادي وسام المجد التخصصي وذلك على هامش الملتقى البارالمبي العربي المنعقد حاليا في العاصمة العراقية بغداد.

ويضم المنتخب المصري اللاعبين سامي السبعاوي ومحمد فرجلو ومحمد رشاد ( قلب الاسد ) وحسن الحاوي واشرف ابو زيد واحمد بيبو وكعبوش وربيع العو اضافة الى المدرب جمال جاد الرب والمدير الفني عادل شريف.

وقال خالد رشك رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ان المنتخب العراقي استعد بصورة جيدة لهذا اللقاء الودي الاخوي الذي يقام لمناسبة زيارة الوفود العربية الى العاصمة بغداد لاجل عكس الصورة الايجابية للعراق في ظل الظروف الامنية المستقرة التي يعيشها.

واضاف رشك ان هذه المباراة التي تجمع بين المنتخبين العراقي والمصري تعد رسالة سلام لكل العالم بان العراق وعاصمته بغداد بسلام وامن واستقرار وهو ما يهدف اليه الملتقى العربي البارالمبي.

من جانب اخر افتتحت في قاعة اللجنة البارالمبية العراقية يوم امس الدورة التحكيمية الدولية برفع الاثقال باشراف ممثل الاتحاد الدولي للعبة الاردني عزام الزعبي.

ويشارك في الدورة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبلة اكثر من عشرين مشاركا اجمعوا على ان مثل هذه الدورات ذات فائدة ممتازة للجميع خاصة وانها تمنح شهادة تحكيـــــــــمية عربية دولـــــية يمـــــــــــكن للمشارك الدخول من خلالها الى عالم التحكيم عندما يزداد خبرة وتجربة .