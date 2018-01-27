أمريكا تستهدف 100 ذهبية في الأولمبياد الشتوي

{ لوس انجلس – وكالات: أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية، اول امس الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل أكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد الشتوي، وتتألف من 242 رياضيًا في نسخة بيونجتشانج التي تنطلق الشهر المقبل. ويبرز ضمن البعثة ليندسي فون بطلة التزلج على الجليد، وناثان تشين بطل الرقص الإيقاعي على الجليد، وتشاني ديفيز بطل التزلج السريع، وصاحب أربع ميداليات أولمبية ضمن 107 سيدات، و135 رجلًا سيتبارون من أجل زيادة رصيد الولايات المتحدة، والوصول إلى 100 ميدالية ذهبية و300 ميدالية إجمالًا. وحصلت أمريكا على 28 ميدالية، منها 9 ذهبيات، في دورة سوتشي 2014 . ومع عودة 103 رياضيين أولمبيين للمنافسة هذا العام ستتطلع البعثة لإنجاز مماثل على الأقل. وقالت فون التي ستشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة، وغابت عن نسخة سوتشي بسبب إصابة بالركبة: من المنهك انتظار دورة أولمبية أخرى. وأضافت صاحبة ذهبية أولمبياد فانكوفر 2010: أنا متحمسة جدًا، وربما تكون هذه آخر مشاركة أولمبية لي.