الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات القارة السمراء

تأهل الكونغو وأنغولا إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا للمحليين

{ مدن – وكالات: أكمل منتخبا الكونغو وأنغولا عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى دور ربع نهائي الدورة الخامسة لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين، التي يحتضنها المغرب إلى غاية الرابع من فبراير المقبل، وذلك عقب إنهائهما منافسات المجموعة الرابعة، برسم الجولة الثالثة، على التوالي، في المرتبتين الأولى والثانية، في وقت غادر فيه المنتخبان البوركينابي والكاميروني المنافسة، بعد اكتفائهما بالرتبتين الثالثة والرابعة. وانتهت مباراة المنتخبين الكونغولي والأنغولي، التي أدارها الحكم الجزائري مصطفي غربال، على أرضية ملعب أدرار بأغادير، على إيقاع التعادل السلبي، فيما أسفرت المباراة التي جمعت المنتخبين الكاميروني والبوركينابي، والتي أدارها، على أرضية ملعب طنجة، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وأنهى منتخب بوركينا فاصو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، من توقيع سيدني محمد سيلا، في الدقيقة، 43، قبل أن يعادل المنتخب الكاميروني النتيجة في الدقيقة 52، من خلال باتريك موكوكو موصومبو. وبانتهاء الجولة الثالثة، يكون منتخب الكونغو قد ضمن صدارة المجموعة بسبع نقاطـ، ليواجه المنتخب الليبي ثاني المجموعة الثالثة، اليوم الأحد، على أرضية ملعب أدرار بأغادير؛ فيما سيواجه منتخب أنغولا، ثاني المجموعة الرابعة،اليوم الأحد، على أرضية ملعب طنجة، منتخب نيجيريا متصدر المجموعة الثالثة. ولعبت المنتخبات الـ16 المشاركة في (شان) أفريقيا بالمغرب، في أربع مجموعات، على ملاعب أربع مدن مغربية؛ حيث ضمت المجموعة الأولى، التي احتضن مبارياتها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، منتخبات المغرب وموريتانيا والسودان وغينيا؛ والمجموعة الثانية، التي احتضن مبارياتها ملعب مراكش الكبير، منتخبات كوت ديفوار وناميبيا وأوغندا وزامبيا؛ والمجموعة الثالثة، التي احتضن مبارياتها ملعب طنجة الكبير منتخبات ليبيا وغينيا الاستوائية ورواندا ونيجيريا، فيما تواجهت في المجموعة الرابعة والأخيرة، التي احتضن مبارياتها ملعب أدرار بأغادير، منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو والكونغو والكاميرون. وتأهل عن المجموعة الأولى المنتخبان المغربي والسوداني، وعن المجموعة الثانية المنتخبان الزامبي والناميبي؛ وعن المجموعة الثالثة المنتخبان النيجيري والليبي؛ فضلاً عن منتخبي الكونغو وأنغولا عن المجموعة الرابعة. وتلعب الفرق الثمانية المؤهلة إلى دور الربع مواجهاتها حيث يواجه اليوم الاحد منتخب نيجيريا منتخب أنغولا، على أرضية ملعب طنجة، وليبيا منتخب الكونغو، على أرضية ملعب طنجة، وتلعب مباراتا دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، على أرضيتي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وملعب مراكش الكبير، على أن تختتم البطولة على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بإجراء مباراة النهاية، في الرابع من فبراير المقبل، وذلك بعد إجراء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على أرضية ملعب مراكش الكبير، في الثالث من نفس الشهر.