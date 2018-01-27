البصرة تحذّر من إرتفاع اللسان الملحي في شط العرب بغياب الحلول

المجلس العربي للمياه يختار العراق رئيساً لمكتبه التنفيذي

القاهرة – مصطفى عمارة

البصرة – الزمان

قرر المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، تعيين العراق رئيسا له للعامين المقبلين 2018 و2019 بالإجماع للمرة الثانية على التوالي، بعد ان تولى رئاسته خلال عامي 2016 و2017، فيمل حذرت محافظة البصرة من استمرار ارتفاع اللسان الملحي بمياه شط العرب وعدم وضع أية حلول للمشكلة على الرغم من المناشدات الكثيرة للمسؤولين بالحكومة الاتحادية ووزارة الموارد المائية. وقال الوزير ورئيس المكتب التنفيذي حسن الجنابي في تصريح امس ان (اختيار العراق يمثل تقديرا واحتراما لدوره الكبير في دحر الإرهاب وأهميته في العمل العربي المشترك، إضافة إلى انجازه الكثير من البنود التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الموارد المائية العرب)، واضاف ان (الاجتماع الحالي ناقش بند دعم حقوق العراق في المياه وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية بالنسبة للدول المتشاطئة، حيث من الضروري المحافظة على حقوقه بهذا المجال، كما تمت مناقشة تأثير الارهاب في مشاريع الموارد المائية للدول التي تعرضت له واهمية اعادة تأهيلها).

تضامن عربي

واوضح الجنابي ان (اجتماع الوزراء ركز على قضية الارهاب، إذ استخدمت منشآة الموارد المائية في العراق ودمرت من قبل تنظيم داعش الارهابي، لذا لا بد من منع استخدام منشأة الموارد المائية في الحروب)، مؤكدا (وجود تضامن عربي مع العراق بهذه القضية)، وتابع ان (المكتب التنفيذي لوزراء الموارد ناقش عددا من البنود في ضوء نتائج اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية له التي عقدت على مستوى كبار المسؤولين برئاسة العراق، ومن بينها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الامن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة)، واضاف الجنابي أن(الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، وقدمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا عروضا بشأن مساهمة المجلس الوزاري العربي للمياه في الاعداد للمنتدى السياسي رفيع المستوى المقرر عقده في نيويورك بالامم المتحدة حول الهدف الخاص بالمياه وكذلك المنتدى العربي للمياه).من جانبه، اكد سفير العراق في مصر والمندوب الدائم بالجامعة العربية حبيب الصدر، ان اختيار العراق رئيسا للمكتب التنفيذي له اهمية كبيرة تكمن بعودته إلى مكانته المهمة في دعم العمل العربي المشترك، وكذلك نجاحه في قيادة المكاتب التنفيذية خاصة انه كان رئيس المكتب للأعوام الماضية. واضاف في تصريح امس ان (بنود الاجتماع كانت تهتم بدعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على موارده المائية في حوضي نهري دجلة والفرات ومساندته باعادة تاهيل ما عبث فيه الارهاب لاسيما بعد الانتصار الكبير الذي تحقق على داعش الإرهابي).

بنود مهمة

واضاف ان (هناك بنودا مهمة تمت مناقشتها في الاجتماع الذي خرج بمجموعة قرارات سيجري التنسيق بشأنها في المجلس الوزاري العربي المؤمل عقده في الكويت خلال آيار المقبل(.وعلى صعيد اخر اكد مدير ناحية السيبة التابعة لقضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة احمد الربيعي، استمرار ارتفاع اللسان الملحي بمياه شط العرب وعدم وضع أية حلول للمشكلة على الرغم من المناشدات الكثيرة للمسؤولين بالحكومة الاتحادية ووزارة الموارد فضلا عن الحكومة المحلية. وقال الربيعي في تصريح امس انه (كان من المقرر أن يتم استضافة رؤساء الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بالناحية وأبي الخصيب والفاو في جلسة مجلس البصرة إلا أن عدم انعقاد الجلسة حال دون ذلك)، واضاف (الا أنهم التقوا برئيس المجلس وكالة وليد كيطان فضلا عن رئيس لجنة التطوير والأعمار في المجلس زهرة البجاري واحمد السليطي رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس حيث أكدوا عدم وجود أية حلول لشح المياه لدى المجلس في الوقت الحاضر ووعدوا بمناشدة الجهات المعنية بالحكومة المركزية بهذا الشأن)، مضيفا(أنهم توجهوا بعد ذلك لديوان المحافظة للقاء المحافظ اسعد العيداني إلا انه كان خارج المحافظة). وكانت قائممقامية قضاء ابي الخصيب، قد أكدت 23 كانون الثاني 2018 على ضرورة زيادة اطلاق الجانب الايراني لكميات المياه عبر نهر الكارون لدفع اللسان الملحي عن مياه شط العرب والذي ألقى بضلاله سلباً على مناطق جنوب المحافظة. وحذر الربيعي في تصريح سابق (من كارثة بيئية ستؤثر على حياة المواطنين بالناحية نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة بمعدلات كبيرة في شط العرب والقناة الاروائية المغذية لمشروع ماء الإسالة في قرية سيحان التي تضخ الماء إلى ناحية السيبة وقضاء الفاو وناحية البحار).