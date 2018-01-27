مراصد: العالم يشهد ظاهرة فلكية نادرة نهاية الشهر الجاري

الأنواء تتوقّع إنخفاضاً في الحرارة مع تشكّل الضباب

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، أن يكون طقس الايام المقبلة غائما جزئياً وانخفاضا في درجات الحرارة الى 3 درجات مئوية مع تشكل الضباب خلال الصباح وخاصة في المنطقة الشمالية، فيما سيشهد العالم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري ظاهرة فلكية نادرة، يطلق عليها العلماء اسم القمر الأزرق الدامي العملاق. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار الاجواء الباردة اليوم الاحد ففي المنطقة الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، مع تصاعد الغبار وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً مع تصاعد الغبار).

درجات حرارة

واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 18 مئوية والصغرى 3مئوية وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات وفي الغبار والمطر 5-7كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون في الوسطى، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مصحوبا بتساقط أمطار خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويكون كثيفا في بعض االماكن ثم يزول تدريجيا خللا النهار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوبية، بين غائم جزئي وأحياناً غائماً يتحول تدريجيا خلال الليل الى صحو، ودرجات تنخفض قليلاً عن اليوم السابق)، وتابع ان (طقس الثلاثاء المقبل، سيكون في الوسطى، بين صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق).وعلى صعيد اخر سيشهد العالم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري ظاهرة فلكية نادرة، يطلق عليها العلماء اسم القمر الأزرق الدامي العملاق. وقالت مراصد فلكية في بيان امس ان (هذا الحدث النادر يجمع 3 ظواهر للقمر في الوقت نفسه، وهو حدث شهده العالم آخر مرة قبل 152 عاما وكما يوحي الاسم، فإن القمر الأزرق الدامي العملاق عبارة عن قمر أزرق وقمر دام وعملاق، وهذا الحدث شهده العالم آخر مرة في 31 اذار عام 1866)، واضاف البيان ان (القمر هنا لن يكون أزرقا، لكن التسمية في العادة تطلق على ظاهرة فلكية تعني أن القمر يكتمل مرتين في شهر واحد، وفي هذه الحالة سبق للقمر أن ظهر مكتملا في الثاني من هذا الشهر وهو ما سيحدث في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه)،تابع البيان ان (البعض يطلق على ظاهرة القمر الأزرق هذه أيضا اسم قمر الذئب وكذلك سيكون هذا القمر المكتمل أحمر أو مائلا للحمرة وذلك بسبب حدوث ظاهرة الخسوف، وذلك بسبب وقوع الأرض بين القمر والشمس، أو ما يعرف بظاهرة الاقتران الكوكبي، حيث سيغطي ظل الأرض القمر، غير أن هذه الظاهرة ستشهدها بعض المناطق في العالم)، واشار البيان ان (القمر سيكون عملاقا، وهي الحالة التي تحدث عندما يكون القمر في أقرب مدار إلى الأرض، بحيث يصبح أكبر حجما وأكثر سطوعا)، واضاف ان (السكان في كل من أستراليا ونيوزيلندا ووسط وشرق آسيا وإندونيسيا وألاسكا وهاواي وأنحاء من أميركا الشمالية يمكنهم مشاهدة الظاهرة).