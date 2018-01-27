المشتركة تفتح تحقيقاً وتضارب الأنباء بشأن الإحصائية وهوية المستهدف

ردود أفعال مندّدة بالقصف الأمريكي لرتل قوة أمنية في البغدادي

بغداد – محمد الصالحي

اثارت حادثة القصف الأمريكي في ناحية البغدادي بمحافظة الانبار لرتل من قوات الشرطة ردود افعال غاضبة ومنددة بالحادث فيما تضاربت الانباء بشان القصف وعدد الشهداء والجرحى وهوية المستهدف من الهجوم حيث وجهت قيادة العمليات المشتركة بفتح تحقيق في القصف بينما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم حركة اهل الحق قيس الخزعلي بفتح تحقيق في الحادث.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي تلقته (الزمان) امس (توفرت لدى قيادة العمليات المشتركة معلومات استخبارية دقيقة عن وجود أحد القيادات الإرهابية وهو كريم عفات علي السمرمد في احد بيوت ناحية البغدادي للاجتماع مع خلية إرهابية تستعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين). وأضاف انه (استنادا الى تلك المعلومات كلفت على الفور قوة من لواء المشاة الثامن وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي لغرض مداهمة المكان واعتقال الإرهابي المطلوب للقضاء). مبينا انه (بعد تنفيذ المداهمة والقبض على الارهابي كريم عفات علي السمرمد وأثناء التفتيش وجمع الأدلة تعرضت القوة الى هجوم برمانة يدوية من أحد المنازل المجاورة مما استدعى الرد عليها بسرعة وبعدها انسحبت القوة الى مقر انطلاقها). وتابع (في طريق العودة لوحظ تجمع مسلحين من دون التنسيق مع القوة المكلفة بالواجب حيث استهدفتهم الطائرات الساندة للقوة وقد تمت العملية في الساعة 0200 فجر يوم السبت 27 كانون ثاني 2017).

فتح تحقيق

مشيرا الى ان (قيادة العمليات المشتركة وجهت بفتح تحقيق بالحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقا).وقال القيادي في حشد الأنبار قطري العبيدي في تصريح امس ان (قوة أمريكية اقتحمت في ساعة متقدمة منزل القيادي بحشد الأنبار معدي العبيدي وقامت بإطلاق النار على الموجودين في المنزل، ما ادى إلى استشهاد ثلاثة اشخاص).وأضاف (بعد ذلك قام مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي ومدير الشرطة باسعاف الجرحى وانتشال الجثث قبل ان تقوم طائرات أميركية بقصف المكان). مبينا أن (القصف ادى إلى استشهاد وإصابة 20 شخصا بينهم مديرا الناحية والشرطة). وطالب (بفتح تحقيق عاجل بالحادثة وتقديم تفسيرات حقيقية بشأنها). مبينا أن (القيادي معدي العبيدي لا توجد عليه اية مؤشرات أمنية).

رفض قاطع

ومن جانبه قال المتحدث باسم عشائر الأنبار المتصدية للإرهاب غسان العيثاوي في تصريح امس إن (عشائر الأنبار المتصدية للإرهاب ترفض رفضا قاطعا العملية التي قامت بها القوات الأمريكية في وقت سابق من يوم أمس بالهجوم على منزل أحد المطلوبين دون التنسيق مع القوات الأمنية والحشد العشائري، ما ادى إلى حدوث اشتباكات واستشهاد وإصابة عدد من عناصر الحشد والقوات الأمنية والمدنيين). وأضاف أن (محافظة الأنبار تمتلك قوات كافية للحفاظ على أمنها واستقرارها). مشيرا إلى أن (الأنبار وبما فيها ناحية البغدادي مؤمنة بالكامل ولا نحتاج لوجود القوات الأميركية أو مثل هذه العملية التي حصلت). ومن جانبه عد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي حادثة البغدادي استهتارا وتجاوزا فاضحا للسيادة العراقية، فيما طالب الحكومة بأن تضع حدا لتواجد القوات الامريكية في القواعد الجوية العراقية. وقال الزاملي في بيان امس ان (ما قامت به قوات الاحتلال الاميركي بإستهداف الأبرياء مدير ناحية البغدادي ومدير مركز الشرطة وعدد من النساء والاطفال هو استهتار بكل ما تحمله الكلمة من معنى). مشيرا الى ان (الحادث يمثل تجاوزا فاضحا وعدم احترام لسيادة الدولة العراقية). بدوره اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن استشهاد سبعة أشخاص وإصابة 11 آخرين بقصف أميركي استهدف ناحية البغدادي يطرح تساؤلات مهمة وخطيرة حول الوجود العسكري. ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القصف بالتعدي السافر على حكومة العراق، فيما طالب بمحاسبة المعتدين والقصاص منهم فورا. بينما قال مصدر امس ان (القوات الامريكية مازالت تحتفظ بقاعدة عسكرية لها في منطقة محطة قطار عنه وقاعدة اخرى في منطقة الـ 22 في قضاء القائم فضلا عن وجود قوات امريكية بالقرب من الحدود العراقية السورية وفي قاعدتي عين الاسد الجوية والحبانية شرقي مدينة الرمادي).

قواعد عسكرية

وأضاف ان (اعداد الامريكيين في هذه القواعد بحدود 11 الفا بين مستشار وضابط وجندي) مبينا أن (مناطق الانبار الغربية تضم قواعد عسكرية اخرى منها قاعدة فرنسية في معمل الفوسفات وقاعدة نرويجية في منطقة الصكرة وقاعدة دنماركية في منطقة الكرابلة بالقائم). الى ذلك غادر فريق من خبراء الجيش التشيكي المتخصيين بالاسلحة الكيميائية الى العراق للمساهمة ضمن قوات التحالف الدولي.وذكر موقع راديو براغ التشيكي أن (الفريق المكون من 12 خبيرا في الاسلحة الكيميائية سيمضون فترة ستة اشهر لتدريب نظرائهم العراقيين على التعامل مع الاسلحة الكيميائية قبل عودتهم). واضاف أنه (يوجد حاليا فريق من مستشاري القوات الجوية فى العراق لمساعدة نظرائهم العراقيين في التدريب على طائرات L -159).