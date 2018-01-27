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قاتل ومقتول.. -زيد الحلي

منذ عام، وربما اكثر بكثير، افكر بتناول ظاهرة كثرة الدراجات النارية التي اجتاحت شوارع بغداد، وربما شوارع المحافظات، ومدنها .. كثرة، زادت عن المألوف، واصبحت حديث المجتمع، بين مستغرب ورافض ..

لا اطالب، بحجر حرية الناس، وكم افواه الرغبات الشخصية، لكني اجد ان من مفاسد استشراء الحالة، هي ان ” البعض ” يسمي الالعاب البهلوانية التي يمارسها مستخدمو الدراجات النارية، ذكاءً، والسرعة الجنونية في قيادتها، والمسابقات الجنونية التي يبتدعونها .. حرية … لقد اختنقت اصوات المطالبة في الحد من هذه الظاهرة في ضجيج طبول الكثرة .. حقاً، ان معالم الحقيقة، تطمس في صخب مواكب مستعملي هذه الدراجات التي تقتل مستخدميها، وتقتل من تصدمه .. قاتل ومقتول !

ولا يختلف اثنان على ان الدراجات النارية تشكل خطراً كبيراً على سلامة الجميع سواء من يمشي على قدميه أم من يمتطيها، وطوارئ المستشفيات تعج بمئات الاصابات، التي تسببت فيها تلك الدراجات.. فمعظم الناجين من حوادث الدراجات النارية، يصابون بحالات يأس واكتئاب وإحباط شديد، لاسيما بعد إصابتهم بإعاقة، ما يتطلب أحيانا طويلة شهورا ليعود المصاب إلى حالته الطبيعية،اما اصابات سائقي وراكبي الدراجات، فهي كثيرة، وتتمثل في الكسور والضربات المؤثرة في الدماغ والجهاز العصبي الطرفي وغير ذلك من الاصابات الضارة في مضمار ظاهرة الدراجات القاتلة .

قبل مدة قصيرة، شاهدتُ على مقتربات جسر الجادرية ببغداد، وعلى شارعه الرئيس من الاتجاهين، حالة تدل على تهور “بعض” أصحاب الدراجات النارية، من خلال تنقلهم من مسار إلى مسار متخطين السيارات يمينا ويسارا، يسابقون الحافلات المسرعة، غير منتبهين لمن حولهم، ما يسبب كثيراً من الحوادث وفي احدى مشاهداتي، حدثت واقعة راح ضحيتها شاب وشابة في مقتبل العمر كانا على متن دراجة واحدة فتعرضا لحادث سقوط ولقيا حتفهما..

لن اتحدث، عن أهمية تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية وتجنيبهم مخاطر الاستخدام غير الآمن، وتوافر وسائل السلامة، ولاسيما الحرص على ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة والالتزام بأنظمة وقواعد السير والمرور، لكني اسأل عن دواعي هذه (الكثرة) من الدراجات القاتلة والمقتولة .. من وراءها ؟ كيف نمت بهذه السرعة، ولماذا التنوع المثير للاستغراب في استيرادها ، فهناك دراجات صينية وهندية وماليزية وكورية، بإشكال واحجام متنافرة .. والحق اقول، ان مفارز المرور تقوم بواجباتها أزاء المخالفين، لكن ” الكثرة” تعيق استكمال إجراءات المتابعة الكاملة، ربما بسبب زحمة الطرق، والتأخير الذي يصاحب تلك الزحمة ما يضطر الشباب وكبار السن الى استعمال الدراجات النارية، أملاً في الوصول الى اعمالهم بسرعة .. غير ان ” فوائد” تلك الدراجات تبقى هي الاخطر .. فهي قاتلة صاحبها كما يقول مثلنا الشعبي المعروف !

Z_alhilly@yahoo.com