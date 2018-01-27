كلام أبيض

أنا حر.. هل سمعتم؟ – جليل وادي

حزينا تتعالى صرخاتي في كل حين مطالبا بحريتي، لِمَ لا يستوعب مَنْ أسموا أنفسهم بالأوصياء قولي : أنا حر بأفكاري وعقائدي وجسدي وملبسي، فضائي واسع لا تحده سوى حريات الآخرين، أُريد ان أُغني وأُعزف وأُكتب وأُعبر بجسدي عما يجول في دواخلي، لِمَ تستفزهم الموسيقى وتقهرهم الاصوات التي تتغنى بالحب وتقلقهم الألوان، مضت عليهم قرون ولم يفلحوا في رسم حياة نابضة، وكنت أظنهم قادرين، لكن في كل مرة يفشلون، وأدفع أثمان فشلهم أنهارا من دمي، وعندما تصدح مواويلي بأحزاني، يشوشون ألحاني و يقمعون لساني، ويصفوني بشتى النعوت.

يا أيُّها الأوصياء، يا ويلكم من حساب الله الذي أدرك معانيه أكثر منكم، معاني الله في عبراتي المتكسرة في صدري، وفي حريتي التي أحلم، وفي كلماتي التي حبستموها وراء قضبان حنجرتي، ومن خلف ظهوركم أتهجى بها كل لحظة مرتعشا، استمتع بحلاوتها وان كنت محاصرا بكم، لن أنافسكم علي شيء، خذوا ما تشاؤون، المال والجاه والمناصب، لكن لن اتنازل عن حريتي التي تجري في عروقي، فهي طائري المحلق في وجداني دائما وأبدا، اسمع قهقهاتكم، ولكني أسخر من ورقة توضع زورا في صندوق وتظنونها الحرية، فالحرية أكبر من ان تدركها عقول مهووسة بالكهوف ولا تعرف للنور طريقا . ولا تملك سوى حبس أنفاسي سبيلا.

محبطا أمضي الى حقولي الخضر في رأسي، بينما أرى المتخلفين والسفهاء والمرتشين والاميين يتحكمون بزمامي فرحين، أعزي النفس بالكثير من القول، ولكني متيقن ان حريتي ستطاردهم أينما حلوا، وستحاكم الذين باعوا لقمة أطفالي، وبثمنها ترنحوا في الحانات وتدثروا بما هو وثير.

بائسا أرى من لا يجيد التهجي يخط حياتي بعبثية من يجر علبة صفيح فارغة على طريق اسفلتية، يده في جيبي وبصره خارج الوطن، فيغتال عنوة غدي الذي منيت النفس بأن يكون مشرقا، وبرغم ما أبصر، الا ان أملا جديدا يحدوني كل صباح، قد تظنون امتلاك جميع الصباحات، لكن ثقوا ان صباحا جديدا سيولد، ولا مكان لكم فيه، ما لم تعدّلوا مسارات هوجا، وأولها اطلاق حريتي، فأنا حر يا سادة مذ أيقظتني الحياة .

قبلكم قارعت شتى الظلمات، وعبرت كل المسالك الوعرة، وخبرت من العثرات أشدها، وصرت أعرف انواع الشائك من الاسلاك، لا لشيئ سوى الفوز بحريتي، ففي طياتها ذلك الفجر الذي أنتظر، وكنت ظننت خطئا انكم فحوى ذلك الانتظار، فارتسمت بسمة على شفاهي، لكن سرعان ما غدت عويلا، فادركت ان الوطن على هامش مشاغلكم، وكنت أريده متنىً ثريا، مغريا بفحواه، عميقا بمعناه، جاذبا للأبصار، ولاهبا للقلوب، ما أتعس من يدرك متأخرا ان البحر الذي أومأ له لم يكن سوى سراب.

معذرة أطفالي اليتامى وانتم في تقاطعات الطرق جيئة وذهابا، معذرة للثكالى عند أي ركن من الزوايا المعتمة، معذرة للأرامل وهن يتلفتن في منعطفات موحشة، وللذين أفنوا أعمارهم وحصدوا الفتات .فالذي انتظرنا كان باهتا، ولا يستسيغه المذاق، ويبدو علينا الانتظار ثانية، علنا نحظى بمن يفهم ان الأوطان للحياة وليست أرضا للمقابر، ويتيح لنا استنشاق عبير الحرية بمعناها الاجتماعي الواسع وليس السياسي الضيق، هكذا هي أحلامنا : سقف يسع الجميع،يتقاسمون فيه رغيفا لذيذا مغمسا بالمحبة، لكن لا محبة من دون حرية، ولا حرية عند الذين يظنون أنفسهم ممسكين بالحقيقة، ولا يحقق حلما من ادعى امتلاك الحقيقة، انها ذائبة في النور،والنور هو الحق ولا طريق اليه الا بالتنوير، اطلقوا حريتي لا فتش بنفسي عن طريق النور بعيدا عن أسواطكم وخطبكم الجوف، انا حر قلت لكم، فلا تلبسوني ما ترغبون، ثقوا ان الأوطان تُبنى بالعلم والحرية، وبغيرها سيظل التخبطُ قائما الى يوم الدين.

ديالى