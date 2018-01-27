روحية العمل الجماعي – جنان محمد واثق اسماعيل العبيدي

العمل الجماعي هو احد اسباب نجاح الامم. نراه ونلمسه ونفهمه من كل موقف تاريخي لامة عظيمة او لحضارة ضلت قائمة لقرون. ولكن عندما تتخلل هذا الروحية الجميلة افة تكاد تفتك بها الا وهي الفردية التي يمكن وصفها بالانانية يكون هذا سببا واضحا وعرفا لا يحتاج لنقاش ولا لادلة بل هو بديهي يؤدي بالتاكيد الى تضعيف البنيان ليرديه هشا سهل الانكسار، وما زال العمل الجماعي يقاوم هذه الافة في كل زمان ومكان.

ان نظام العمل الجماعي محمود السيرة و السمعة يعتمد على روحيه نقية صافية نابذه الانانية والازدواجية واضعه نصب عينها هدفا راقيا ساميا يعتمد بدوره على ادوات راقية بدورها نظيفه الفكر طاهرة الذيل مبعدة نفسها عما يؤول ويؤدي الى الشكوك ومن ثم الى الهبوط صوب الجدل الغوغائي.

تجربتي في فرنسا اثارت في نفسي تساؤلات واعطتني الفرصة لاتامل وافكر واتفكر كيف استطاع هذا الشعب بناء وطنهم بعد ماحل بهم في الحرب العالمية ..فدخلت في نقاش وطرحت اسئلة عديدة لاستطيع معرفة الاجابة . هل انهم يمتلكون عصا سحرية استطاعوا بها اعادة بناء مادمر ام ماذا؟؟ فكانت الاجابة هو بشكل مقتضب ممكن ان نختصره بكلمتين ( روح العمل الجماعي). فكنت ان دخلت دائرة رسمية حكومية وجدت ان اكثرهم خبرة هو من يستقبل المراجع ويجيبه على اسئلته وينجز له العمل وهو يتمتع بثقة وحكمة وخبرة تساعده على اتخاذ القرار وقد منح صلاحيات تمكنه من انجاز العمل لانه موثوق به. كما انه ان انشغل بشيء وبحث عنه بناظري عله يكمل فيعطيني اجابة ، ولكن ما هي الا دقائق وياتي زميله ويسالني : (مدام صباح الخير ماذا استطيع ان اعمل لك ؟).فاتفاجأ به لانه جاء ولم يتركني واقفة لان زميله منشغل بعمل اخر …اي ان الشعور بالمسؤولية كان جماعيا وليس فرديا فلم يترك زميله منشغلا فجاء هاما مسرعا ساعيا لاجابتي واجابة غيري..وبعدها اشكره على عمله ويجيبني : عفوا هذا واجبي انا هنا لاخدمكم…

دوائر حكومية

فظننت هذا نظام الدوائر الحكومية ..ولكنني لمست نفس الاسلوب في مرافق الحياة المختلفة في البنك والمخبز والاسواق التجارية وغيرها… اذن هي روح العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية .

اذن هنا عصب موضوعنا الاعتماد على ( روح تعاونية او روح التعاون الجماعي) التي هي عصب هذا النوع من العمل.فالعمل هو مؤسسة وهو تنظير . وهو فلسفة وهو محاولة تطبيق نظام محدد قابل للتغيير.وهو اينما تضعه هنا بنية التطبيق والتنفيذ ، فهو ينبئك بانه بامس الحاجة الى تظافر جهود باقي الرؤى والادوات والتفسيرات فان قلت ( ان العمل مؤسسة) لقررت على الفور ان هذه المؤسسة تبنى وفق نظام مقنن متقن وهذا لا يتم الا بتنظير محدد وفلسفة مستقرة بعيدة الشوط وكل ذلك يصب في محاولة تطبيق نظام محدد المعالم قابل للتغيير، ليس على سبيل ( محاولة الصح والخطا) بصورة اكيدة ومقصودة تمنع الاعناق ان تشرئب على جيرانها للاستئناس على رؤى مغايرة.

وهذه الفلسفة التي تمنح مجالات متعددة ورحبة امام الابداع تقلل ان لم تحد من فهم ( التميييز الابداعي ) على انه نوع من الانانية الايجابية التي تؤدي الى التداخل والمغالطة. ذلك ان التمايز الابداعي . هو تنظير بحد ذاته، ونظرة مستقلة مع انها لا تتعدى حدود منطقها غير ان لها مفهوما طيبا يمكن دراسته وتطبيقه لمرحلة او اكثر.وهنا يجب ان نبحث عن رهيف حساس تحتاجه الادوات عموما… واقصد به ( الصدق) ولكن هل ان الصدق يباع في الدكاكين؟ ياترى اين نجده فنسحبه لصف العملية الرائدة التي نحن بصددها انه التضحية والايثار والوضوح التام و…ثم ، هو الشعور الاخلاقي بالمسؤولية كما يجب …

فالكل ان شعور بالمسؤولية التضامنية ، وان الصواب مشترك بينهم وكذا الخطا، وان الهدف واحد للجميع…وهذا يتم اذا درب الموظف الشعبة الواحدة على جميع الاعمال فاذا اضطر احد الموظفين على الغياب ، ناب عنه اكثر من زميل ..اذن فلا وجود لازمة ولا لتخلخل ولا لمراجع شتى.لماذا ؟ الجواب ان الصدق رائد.

وهنا يثار سؤال جيد مضمونه ( هل ان الثواب والعقاب يحث على العمل الجماعي ؟ ام على العمل الفردي وهل ان الاسلوب الاداري هذا ناجح في ادارة العمل الجماعي كالحصول على كتاب شكر ؟!وحتى نجيب يتوجب علينا ابتداء تعريف مايعنيه الثواب؟ وما المقصود بالعقاب؟

نوع العقاب

ابتداء يجب على رب العمل ان يدخل موظفـــــــيه دورة تبين فيها معنى الثواب ولم يمنح وتحت اي ظروف ودراسة منشأه…

بمعنى هو العقاب نوعه ودرجته ودراسة تاثيره…

اما السؤال الذي ورد سابقا وهو هل يؤثر الثواب والعقاب على العمل الجماعي ام على العمل الفردي؟ الجواب ارى ان العودة الى فلسفة مفهوم العمل الجماعي تتضمن اجوبة لطيفة – اي بمعنى- ان كلا من الثواب والعقاب تؤثران على العمل الجماعي كما تؤثران على العمل االفردي ولكن بتفاوت حسب الظروف المتاحة ..

على كل حال ان توفر المصارحة وتفضيل الخلق القويم والحب والتفاعل بين الموظفين ..كل ذلك يمثل وعيا محترما لظروف العمل مما يؤدي الى التضامن من جهه والى روحية العمل الجماعي..

{ تدريسية قسم اللغة الفرنسية