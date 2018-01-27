هل يملك أشقاؤنا الكرد الحق في تقرير المصير ؟ – 2-2 – حكمت شبر

وقد تمتع الشعب الكردي في العراق بعد حرب الخليج بحماية الأمم المتحدة الأنسانية ، حيث صنفت قرارات مجلس الأمن حكومة بغداد بالعدوان على الشعب الكردي في المنطقة الآمنة . كما تمتع الشعب الكردي بكافة المساعدات الأنسانية . كما سنفصله فيما يأتي صفحات هذا البحث .

تتمتع الأمة المناضلة بالحق في التفاوض وأقامة العلاقات الرسمية مع الدول . ويتمثل هذا الحق بالقيام بالمفاوضات وأقامة التمثيل الدبلوماسي غير أن ذلك لا يعني تطابق ما تقوم به هيئات الأمة المناضلة في هذا المجال مع الهيئات الرسمية الخارجية للدولة .

قامت الأمم المناضلة في سبيل الأستقلال بأدارة المفاوضات مع الدول الأستعمارية للحصول على أستقلالها ، وهي حركات التحرر في ساحل العاج ، غينيا ، الكونغو ، مالي ، أنغولا ، موزمبيق ، فيتنام ، الجزائر . وغيرها من الحركات التحررية الأخرى .

كما ملكت الأمم المناضلة تمثيلاً لها في دول العالم المختلفة كحكومة الجزائر المؤقتة ، وحكومة فيتنام الجنوبية ، ومنظمة التحرير الفلسطينية وقد أقر مؤتمر عدم الأنحياز في دورته المنعقدة في القاهرة عام 1964 قراراً هاماً أعلن فيه أن منظمات التحرير للشعوب المناضلة هي الممثل الوحيد لشعوبها . (1)

كما نرى تطبيقاً مماثلاً في الوقت الحاضر .

1- أنظر قرارات مؤتمر عدم الأنحياز لرؤساء وحكومات ودول عدم الأنحياز مجلس الشؤون الدولية 1964 العدد 1 ص 151- 152

لا بد لي من توضيح حقيقة مهمة غابت وهُمشّت من قبل الدول العربية والجامعة العربية ، والتي خضعت لفترات طويلة للتيار القومي المتطرف الحاكم في بعض الدول العربية ، والذي لم يعترف بحق أمم متعايشة مع الأمة العربية وهي : الأمة الكردية في شمال العراق وسوريا وتركيا وايران . والأمة السودانية الجنوبية ، التي خاضت صراعاً دموياً طويلاً حتى نالت أستقلالها وكوّنت دولتها القومية . وكذلك الأمة الأمازيغية ، الموزعة بين دول المغربية العربية الجزائر ، المغرب ، ليبيا .

غرائب الامور

ولعل من غرائب الأمور أن نجد الحكام العرب العنصريين والشوفينيين لا يعترفون بحقوق هذه الأمم ، معتبرين أياها حركات أنفصالية مرتبطة بالأستعمار والصهيونية كما لاحظنا وشاهدنا أتهامات حكومات العراق ، الذين وصفوا حركة التحرر الكردية بالعصيان وتارة بقطاع الطرق والعصابات .

كما يحق للأمة المناضلة المساهمة في نشاطات المنظمات والمؤتمرات الدولية . وقد جاء في المادة 80 من ميثاق الأمم المتحدة ما يلي :

أن شعوب الأمم المستعمرة لهم الحق في تقديم الشكاوي والعرائض لمجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة . وفي عام 1960 أتخذت الجمعية العامة قرارها المرقم 1539 القاضي بأشراك ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في أعمال المنظمة الدولية والمنظمات المتخصصة.

قانون دولي

أستطاعت الأمم المكافحة أن تساهم في خلق وتكوين قواعد القانون الدولي عن طريق أرادتها الصريحة المجسدة في الأتفاق العام بين أشخاص القانون الدولي . وهي تقوم بهذا العمل عن طريق المعاهدات الخاصة والمتعددة الأطراف .

ففي مجال المعاهدات الخاصة تعقد الأمم نوعين منها :

الأولى مع الدول المعادية للأستعمار والتي تقدم لها كافة أنواع المساعدات .

والثانية مع الدول المستعمرة بكسر الميم – وهنا لا بد لي من التأكيد على حقيقة هامة وهي أن معاهدة الأمة المناضلة مع الدولة المستعمرة لا تهدف إلى تكوين دولة مستقلة فحسب ، بل ترمي إلى تنظيم الأمور التي تبرز من خلال تكوين الدولة الجديدة والمتعلقة بأيقاف العمليات العسكرية ، وأجراء التصويت العام . وطرق نقل السلطة من أدارة الدولة المستعمرة إلى الأجهزة الوطنية ، وقضية الوراثة الدولية . الخ

ولا تقوم الأتفاقيات بين الطرفين المتعاقدين على أساس أنها أنعقدت بين دولة مستعمِرة وأخرى مستعَمرة . وأنما يتم الأتفاق بين تنظيم حركة التحرر الوطني للدولة المحتلة ، والتي هي في طريق التحول إلى دولة مستقلة كاملة السيادة ، وبين الدولة المستعِمرة التي لا تملك من الناحية القانونية حكم هذه الأرض المفصولة عن أراضيها.

وقد عقدت العديد من تلك الأتفاقيات ما بين فرنسا والحكومة الجزائرية عام 1962 . وأتفاقية السلام ما بين حكومات الولايات المتحدة وحكومة فيتنام الشمالية والحكومة المؤقتة لفيتنام الجنوبية عام 1972 .

والنوع الثاني المتمثل في المعاهدات المتعددة الأطراف ، وتأتي في مقدمتها بروتوكولات جنيف التي تم توقيعها من قبل الدول عام 1977 بعد أنعقاد دورات عديدة للمؤتمر الدولي الأنساني . حيث تم دعوة منظمات التحرير الوطنية للمساهمة في المؤتمر . وقامت تلك التنظيمات الوطنية في وضع قواعد جديدة مع الدول للتعامل مع حركات التحرير الوطنية في العالم . حيث أعترفت المادة الأولى من البروتوكول بممثلي منظمات التحرير في حروبهم الدولية كأشخاص مساوية للدول المتحاربة .

جاء في المادة الأولى من بروتوكول 1977 ما يلي : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن توفر الأحترام الكامل لهذا البروتوكول وفي جميع الأحوال . وتتضمن الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة ، المنازعات المسلحة التي تناضل من خلالها الشعوب ضد التسلط الأستعماري والأحتلال الأجنبي ، وضد الأنظمة العنصرية . وذلك في ممارستها لحق

الشعوب في تقرير المصير ، كما كرس هذا المبدأ ميثاق الأمم المتحدة ، والأعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي (1)

أن الشعب الكردي في العراق وأيران كوّنا حكومات في مناطقهم تعبر عن أرادتهما خلال صراعهما الطويل من أجل الحصول على كامل الحقوق . كحكومة مهاباد في كردستان أيران بقيادة قاضي محمد عام 1946 . وأقام الشيخ محمود الحفيد حكومة مستقلة في كردستان العراق عام 1922 . وعرفت كردستان قبل ذلك عدة أمارات مستقلة بين الأمبراطوريتين الفارسية والعثمانية وهي أمارات سوران وبابان .

ومما تجدر الأشارة أليه أن الشعب الكردي ، الذي كان يتمتع في الماضي بنوع من الأستقلال كثيراً ما أستند لبناء دولته القومية إلى حقوقه التأريخية كمبرر لمطالبته بحق تقرير المصير ، ففي عام 1919 قدم شرف باشا المطاليب الخاصة بكردستان بناء على طلب الحلفاء . وفي 10 تشرين الأول 1922 أعلن الشيخ محمود الحيد تأليف حكومة كردية برئاسة شقيقه الشيخ قادر الحفيد . وكان مجلس الوزراء يتكون من وزارة المالية والمعارف والداخلية والدفاع والنافعة والعدلية وفي تشرين الثاني نودي بالشيخ محمود الحفيد رئيساً لكردستان المستقلة تضم المناطق الكردية في العراق وعاصمتها السليمانية وأتخذ الشيخ لقباً له ملك كردستان ورفع العلم الكردي ذو الهلال الأحمر وسط أرضية خضراء .

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1- أنظر البروتوكول الأضافي الملحق بأتفاقيات جنيف المعقود في آب 1949 والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة ، البروتوكول الأول جنيف 1977 ص 20

وقد تكونت في أيران حكومة كردية قومية برئاسة قاضي محمد بعد أن دخلت القوات السوفيتية والأنكليزية الأراضي الأيرانية أبان الحرب العالمية الثانية ونشأت ظروف موضوعية ساعدت كثيراً في أنشاء تلك الحكومة .

وفي 22 كانون الثاني سنة 1946 أعلن القاضي محمد أمام حشود الأكراد في مهاباد قيام جمهورية كردستان . ولكن سرعان ما دخلت الجيوش الأيرانية هذه الجمهورية الوليدة لتقضي على كيانها وقام شاه أيران محمد رضا بأعدام قاضي محمد وبقية القيادات الأخرى.

وكان لتراجع الموقف السوفيتي أثر محبط في نجاح الشاه بالقضاءعلى الجمهورية الوليدة .

لا بد لي من التوقف أمام مرحلة تأريخية مهمة في نضال الشعب الكردي والمتعلقة بالقرار 688 الصادر من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ، يعتبر هذا القرار نقلة نوعية في تطوّر قواعد القانون الدولي لأحتوائه لأول مرة كسر قرار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول . وذلك لحماية الأمة الكردية ، التي كانت معرضة للأبادة الجماعية من قبل حكومة صدام حسين .

وسوف نلقي الضوء على ديباجة القرار والأسباب الموجبة التي أدت مجلس الأمن إلى تبني القرار وهي

1- أشار المجلس للقلق الشديد الذي يساوره أزاء القمع الموجه ضد السكان المدنيين العراقيين ، والذي يشمل السكان الأكراد في كردستان العراق مؤخراً . وقد ربط المجلس بين ذلك القمع وتدفق سيول اللأجئين عبر الحدود الدولية ، وغارات الطيران العراقي الذي لاحقهم وتخطى الحدود معرباً عن أنزعاجه الشديد لما يسببه هذا الأمر من آلام مبرحة يعاني منها البشر .

2- ربط المجلس بين قضية حقوق الأنسان ومسألة تهديد السلم والأمن الدوليين في المنطقة ، حيث أشار إلى أن سيول اللأجئين والغارات العراقية عبر الحدود الدولية من شأنها أن تهدد السلم والأمن الدوليين في منطقة الحدود بين العراق وكل من تركيا وأيران . وهذا هو الظرف الوحيد الذي بتحقيقه تمكن مجلس الأمن من التدخل وأتخاذ القرار .

3- أكد المجلس على ألتزام جميع الدول الأعضاء تجاه سيادة العراق وجميع دول المنطقة واستقلالها السياسي مع الأشارة إلى المادة 27 من الميثاق ويعني ذلك أحترام مبدأ عدم التدخل . إلا أن ما حصل في العراق من أنتهاكات فضة لحقوق الأنسان أرتقت إلى مستوى يجيز التدخل في الشؤون الداخلية لحماية السكان من جرائم القتل والأبادة ، ومما تجدر الأشارة إليه أن أوضاعاً مشابهة لما جرى في العراق دفعت المجلس إلى الأخذ بهذا المعيار كما حصل بالنسبة لمأساة المسلمين في البوسنة والهرسك ، وما سميّ بأنهيار القانون والنظام في الصومال ، والحرب ضد العصبات العسكرية التي أطاحت بالرئيس جان بريستيد في هاييتي . وقد أستند المجلس في تدخله في كل من شؤون كوسوفو والصومول وهاييتي ورواند والبوسنة إلى الفصل السابع الواجب التطبيق من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة . وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أن جميع قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق ملزمة التنفيذ بموجب الفصل السابع .

تضمن قرار مجلس الأمن 688 البنود التالية :

1- أدانة القمع الذي يتعرض له السكان المدنيون في العراق مع أشارة خاصة إلى معاناة الشعب الكردي في كردستان العراق .

2- مطالبة العراق بما يلي :

أ – وقف القمع الذي يتعرض له المدنيون

ب- السماح بوصول منظمات الأغاثة الأنسانية إلى جميع أنحاء العراق وتقديم التسهيلات اللازمة لها .

4- التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل تنفيذ مهامه المحددة في القرار .

5 – الأستعداد لأقامة حوار مفتوح من أجل أحترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين .

3 – مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بما يلي :

أ- توظيف جميع الوسائل والأمكانات المتاحة تحت تصرفه لتلبية الأحتياجات الملحة للسكان اللأجئين المشردين من العراقيين .

ب- مواصلة بذل الجهود الأنسانية في العراق وتقديم تقرير مستعجل وفوري بشأن معاناة السكان المدنيين في العراق وخاصة السكان الأكراد الذين يعانون من جميع أشكال القمع الذي تمارسه السلطات العراقية ، من خلال إيفاد بعثة خاصة لهذا الغرض إلى المنطـــــــقة أذا أقتضى الأمر .

4 – مناشدة جميع الدول الأعضاء والمنظمات الأنسانية للأسهام في عمليات الأغاثة للتخفيف من معاناة اللأجئين .

5 – أبقاء المسألة مفتوحة وقيد النظر لما سيحدث من تطورات في المستقبل .

حصلت تطورات في غاية الأهمية بالنسبة للشعب الكردي بعد صدور هذا القرار . حيث سيتبع ذلك فرض الحماية الدولية على أقليم كردستان من قبل الدول الغربية الكبرى الأعضاء في الأمم المتحدة .

قادة اوربيون

لقد أدرك القادة الأوربيون منذ البداية بأن التعامل مع مشكلة ضخمة متعلقة بأزمة اللأجئين الأكراد المنتشرين على تضاريس جبلية بأمكانها القيام بالمهمات اللوجستية العسكرية .

أن قرار 688 والملاذ الآمن لا يعنيان شيئاً بحد ذاتهما ما لم تتخذ أجراءات عملية لحماية الكرد . وكخطوة أولى لتشجيع اللأجئين الكرد على النزول من الجبال والعودة إلى منازلهم ، حثت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على أتخاذ خطوة هامة تتمثل في حظر النشاط الجوي العراقي في مناطق واسعة من كرستان العراق وبالفعل فقد قام الرئيس الأمريكي بوش في 10 نيسان 1991 بتحذير السلطات العراقية من مغبة تحليق أية طائرة حربية ، أو القيام بأية عمليات عسكرية شمال خط العرض 36 ? والذي أعتبرته الولايات المتحدة تهديداً لجهود الأغاثة التي تقوم بها الطائرات الأمريكية من طراز هيروكليز . وقد أتخذت الطائرات الأمريكية من قاعدة أنجرلنك في تركيا مركزاً لعملياتها لغرض فرض الحظر الجوي على الطائرات العراقية . وبالفعل فقد أصدر بوش أوامره إلى سلاح الجو الأمريكي بأسقاط أية طائرة عراقية تنتهك الحظر المفروض في المنطقة .

وفي أيار 1991 أنشأت القوات الغربية قوة متعددة الجنسيات وأنشاء منطقة آمنة في شمال العراق بطول 75 ميلاً وعرض 30 ميلاً . وقد بلغت المساحة الآمنة بعد خمس سنوات من عملية الحماية 14600 ميل مربع ، وهكذا طبقت فكرة المنطقة الآمنة والمعززة بعملية توفير الراحة ، أستطاعت أن تفرض الحماية والأمن اللازمين لضمان العودة الأختيارية لللأجئين الأكراد .

وأخيراً نزل اللاجئون الأكراد من قمم الجبال إلى حوالي 20 مخيماً على طول الحدود . وفي أوائل حزيران تم أخلاء آخر تلك المخيمات وعاد اللاجئون إلى منازلهم ولم يتبق منهم سوى 1300 الذين نقلوا إلى مخيم خاص في سلوبي في تركيا . جاءت هذه العملية الأنسانية لحماية الشعب الكردي لتسجل أعظم تجربة تخوضها الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول الغربية وبأسناد تام من قبل الرأي العام العالمي ، حيث أسهمت بعد ذلك بالقيام بعمليات كبرى في البوسنة ، والتدخل لحماية مسلمي كوسوفو وفي الصومال وهاييتي ورواندا ، مما يشكل سابقة لعرف دولي ويؤكد أمكانية تدخل مجلس الأمن وفق الفصل السابع لحماية حقوق الأنسان وأيقاف الطغاة من أرتكاب جرائم الأبادة والتعذيب والتهجير وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها محكمة الجنايات الدولية وأرى بأن هذا العمل الأجرامي الذي قامت به حكومة صدام حسين تسبب في تطوير قواعد جديدة في القانون الدولي تقضي بمحاكمة مجرمي الحرب من رؤساء الدول المطبقة لأنظمة توليتارية . والتي جرت سابقاً في محاكمات يوغوسلافيا أمام المحكمة الخاصة . والمحاكمات الجديدة لمجرمي الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية تاليران حاكم لايبريا وما ينتـــــــــظره حاكم السودان البشير وغيره من طغاة الحـــــــكام لهو تطور كبير في مجـــال القانون الدولي .