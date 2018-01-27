عبيد يرفضون الجنة – محمد علي شاحوذ

>ان مارك توين أحد أشهر الكتاب الساخرين في امريكا (1835 ـ 1910) وهو مؤلف سلسلة (مغامرات توم سوير)، أطلق عليه البعض ابو ألادب الامريكي وسعى لصداقته الجميع، الرؤساء وألوجهاء والفقراء والعمال على حد سواء.

كان مارك مولعا بمعاكسة الطبقة السياسية الحاكمة انذاك متفننا في نقدها وجلدها وكشف عوراتها بإسلوب فكاهي لاذع مُسخّرا قلمه لنشر الوعي ولفضح ألاعيب الطبقة الحاكمة أنذاك. وقد قام في إحدى المرات بتجربة على سبيل الدعابة مع عشرة من كبار رجال الدولة والسياسة في بلده لآختبار نياتهم وكشف مدى مصداقيتهم، فكتب إليهم في إحد المساءات ” أهربوا لقد إكتشفوا أمرنا “!! وكانت مفاجأته كبيرة بنتيجة ألاختبار، فما أن طلعّ الصبح عليهم حتى تبينّ له أنّ جميعهم قد هربوا وتركوا البلاد دون أن يعرفوا أنها مجرد دعابة من مارك توين !!.

وهنا يكشف الكاتب بتجربته هذه عن الوجه القبيح للسياسيين وحجم الخوف والرعب الذي يعيشه مجتمع الدولة ورجالاتها الغارقون في الفساد والمؤامرات أنذاك، متاكدا من حتمية هروبهم لخوفهم من الفضيحة التي يتوقعونها بأي لحظة.

ولو أفترضنا جدلا أن أحد كُتابنا قام بنفس التجربة التي قام بها مارك، وكتب نفس العبارة “أهربوا إنكشف أمرُنا”وبعثها برسائل مساءً لكبارساسة بلادنا، فماذا ستكون ياترى ردة فعلهم في الصباح؟، وماذا نتوقع أن يبدرمنهم تجاه هذا التحذيرالواضح خصوصا ونحن نعيش في مستنقع كبيرإسمه الفساد، ومجتمع مرتبك، تحكمه المصالح، وتسوده الفوضى والتحزب ؟.

الذي أتوقعه أن بعض الناس لن تهتم للدعابة وستسخر من صاحبها لعلمها مسبقا بحجم الفساد الكبيرالذي تغرق فيه البلاد، وأنّه لم يأتِ بجديد، والبعض منهم سيهبُ دفاعا عن ساسته ورموزه بل سيلعنون الكاتب ويحاولون النيل منه، لآنهم ومع كل ماسيهم والخراب الذي يعيشونه، فإنهم يعشقون العبودية لآنهم ولِدوا في أقفاص ويعتقدون أنَ الطيران جريمة وأنّ السماء لو أمطرت حرية فإنّ عليهم إستخدام المظلات !!.

وأما باقي معظم الناس فإنهم حينما يعلمون بتلك الرسالة ومضمونها، سوف يهربون جميعا تاركين خلفهم بيوتهم وأحلامهم وكل البلد للسياسين يمرحون ويسرحون فيه لوحدهم.

ومما لا شك فيه أنّ الخاسر ألاكبر في هذه الدعابة همّ الساسة الذين سيُحرمون من التمتع بمشاهدة جموع الجماهير وهي تتفنن في تأدية كل مظاهر الخنوع والنفاق والإنصياع لهم، وهنا يحضرني كلام الكاتب جورج اورويل (عامة الشعب مخلوقات هشة جبانة لا تتحمل الحرية أو مواجهة الحقيقة، لا بد من حكمها وخداعها بشكل منهجي عن طريق آخرين يكونون أكثر قوة ).

وأنّ بعض البشر لو تَعرض عليهم أن يَصبحوا ملائكةً وتُدخِلهم الجنة فإنهم سيفضلون أن يصبحوا عبيدا للأبد.