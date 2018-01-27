بابل تناقش إستخدام الطاقــة المتجددة بالعراق

التعليم يدعو منتدى في لندن إلى دعم المؤسسات الجامعية

بغداد – داليا احمد

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بالتربية والتعليم إلى تقديم الدعم العلمي والأكاديمي للمؤسسات الجامعية في العراق.

وقال العيسى في بيان تلقته (الزمان ) امس خلال مشاركته في أعمال المنتدى العالمي للتعليم في المملكة المتحدة البريطانية إن المجتمع الدولي بمؤسساته التعليمية مدعو إلى تقديم الدعم العلمي والأكاديمي الى الجامعات العراقية ولاسيما تلك المحررة من عصابات داعش ، وتوفير مقومات البيئة الحاضنة للتجارب والخبرات العالمية وتطبيق نتائجها على الواقع العراقي).

وأضاف أن (الوزارة قد خطت أشواطا طويلة نحو تنفيذ برامجها الإستراتيجية الرامية إلى ترصين العملية التدريسية، وتحسين جودة مخرجات الجامعات عبر الالتزام بمسؤولياتها تجاه احتضان الطلبة النازحين من مدنهم وجامعاتهم وتوفير العوامل التي كفلت استمرارهم في الدراسة بجامعات وكليات أخرى).

واوضح العيسى ان ( أن التعليم العالي في العراق يشكل محورا رئيسا ودعامة قوية في بناء دولة متحضرة تقوم مؤسساتها على نتائج البحوث والدراسات العلمية، وان الوزارة عملت طبقا لسياسة الانفتاح على مؤسسات الدولة العراقية بهدف إنجاح إستراتيجية الموائمة مع سوق العمل لاستثمار الطاقات والكفاءات في بناء العراق الجديد).

تطبيق مشاريع

وكانت كلية لندن الجامعة (يو . سي .ال. ) قد ضيفت العيسى حيث القى محاضرة عن التعليم العالي ومسيرته في العراق اكد خلالها مضي الوزارة في تطبيق مشاريعها الإستراتيجية الرامية إلى تحديث إدارة الجامعات، والمناهج الدراسية والبحث العلمي، والحوكمة الالكترونية والإفادة من برامج التوأمة وابتعاث الطلبة العراقيين من التخصصات النادرة والعلوم الحديثة), مشيرا الى ( أهمية تطوير مستويات التعاون العلمي مع الجامعات العالمية وتوفير إمكانات نقل الخبرات والتجارب التطبيقية إلى البيئة العراقية الجامعية),وأضاف العيسى ان ( الوزارة أطلقت عددا من المعايير الوطنية لتحسين الجودة والأداء الأكاديمي في التعليم الحكومي والأهلي، فضلا عن تعديل القوانين والتعليمات بما يسهم في ترصين مقومات الخروج بعملية تعليمية وطنية متكاملة).

واوضح أن (من الأهمية بمكان فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية مع الدول المتطورة في مجال البحث العلمي للمساهمة في تنشيط عملية التبادل المعلوماتي وإتمام بحوث علمية مشتركة تتوفر فيها مؤشرات استثمارها في الواقع العراقي).

واشار البيان انه (في ختام الجلسة كرم العيسى مجموعة من الطلبة العراقيين المبتعثين الذين نشروا خمسة بحوث علمية فأكثر وتقديم شهادات تقديرية للتدريسيين العراقيين المقيمين في المملكة المتحدة ).

وأقامت جامعة بابل، ندوة علمية عن الطاقــة المتجــددة وآفــاق استعمالها فــي العــراق، بمشاركة عدد من تدريسي الجامعة وطلبتها.واضاف البيان ان (المشاركين شرحوا آلية عمل منظومة الخلايا الشمسية، والأجزاء الرئيسة التي تتكون منها المتمثلة بالألواح الشمسية والبطاريات والعواكس، وتوضيح عمل الألواح الشمسية وكيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، والاستعمال الأمثل للبطاريات التي تعمل على خزن الطاقة الكهربائية المنتجة من الألواح الشمسية لغرض استعمالها في أوقات الليل أو الظروف الجوية غير الملائمة).

عاكس كهربائي

واوضخ البيان انه (تم استعراض أنواع عمل العاكس الكهربائي الذي يحول التيار المنتج من الألواح الشمسية من تيار مستمر إلى تيار متناوب، لكي يتم الإفادة منه في تجهيز المرفق بالتيار المطلوب، وتوضيح الطرق الرئيسة الخاصة بربط منظومة الطاقة الشمسية).

وناقشت دائرة الأعمار والمشاريع في الوزارة برنامج مايكروسوفت بروجكت وتطبيقاته على مشاريع الخطة الاستثمارية ضمن ورشة عمل لهذا الغرض .ونقل البيان عن مدير عام الدائرة إيهاب ناجي،القول إن (الهدف من هذه الورشة هو توظيف التكنولوجيا المتطورة في ادارة المشاريع بما ينسجم مع أهمية عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ في الوزارة), واضاف أن (مشاريع الخطة الاستثمارية تطوير إمكانات المهندسين المقيمين العاملين في مشاريع الوزارة، بما يضمن اختصار الوقت والجهد المبذولين بهدف الوصول الى تسليم تلك المشاريع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة). واشار البيان ان ( الورشة تضمنت مناقشة ثلاثة محاور تناول المحور من بينها مقدمة عامة عن البرنامج واليات استعماله ودوره في تطوير المهارات في مجال ادارة المشاريع وأهمية البرنامج في اصدار التقارير اليومية والاسبوعية التي توضح تقدم العمل في المشروع وصولا الى إكماله طبقا لما مخطط له).

وتابع ان ( الورشة ناقشت كذلك تطبيقا عمليا عن آليات استخدام البرنامج وكيفية استثمار ما يقدمه من معلومات في تصحيح الانحرافات التي تحصل أثناء سير ).