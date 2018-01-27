مرجع ديني يعد الإنتخابات حاجة أمريكية لا فائدة من إجرائها

البرلمان لـ (الزمان): القانون مجحف ويرسّخ سيطرة الأحزاب على الوضع

بغداد – قصي منذر

عدت اللجنة القانونية النيابية قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان مجحفا وترسيخا لسيطرة الاحزاب على الوضع, فيما اكد المرجع الديني جواد الخالصي ان القانون حاجة امريكية لا تلبي ارادة الشعب في التغيير .

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون لـ (الزمان) امس ان (قانون الانتخـــــابات رقم 45 لـسنة 2013 الذي اقره البرلمان بحاجة الى الكثير من التعديلات حيث قدم اعضاء المجلس طلبات عدة لرئاسة البرلمان منها عدم السماح لمزدوجي الجنسية التشرح للانتخابات وكذلك منع رؤساء الهيئات والوكلاء ايضا من الترشح الا بعد تقديم الاستقالة من المنصب).

لافتا الى ان (القانون القديم ينص على ان يكون المرشح من حملة الشهادة الاعدادية الا انه تم التصويت على اعتماد شهادة البكالوريوس بالاضافة الى اعتماد نظام 1.6 الذي يساعد على بقاء سيطرة الاحزاب الكبيرة على الوضع دون اجراء تغييرات), واوضح السعدون ان (المحكمة الاتحادية اصدرت خلال المدة الماضية قرارا ينص على اعطاء مقعد اخر للمكون الايزيدي نظرا للتضحيات التي قدموها خلال سيطرة داعش على مدنهم بالاضافة الى ان مجلس الوزارء اقترح مقعدا للارمن لكن مجلس النواب لم يأخذ بذلك سوى التعديلات الست التي اضيفت الى القانون).

فيما رأى رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي أن البرلمان ارتكب خطأ بإقراره قانونا يشترط حصول المواطن على شهادة البكالوريوس للترشيح في الانتخابات .

خطأ البرلمان

وقال الكربولي في تصريح امس ان (البرلمان اخطأ حينما اقر شرط حصول المواطن على شهادة البكالوريوس), متهما بعض رؤساء الكتل السياسية بـ(التدخل لإقرار النص الذي يشير إلى احتساب تلك الشهادة في الترشيح للانتخابات وذلك بسبب التنافس الانتخابي).

بدوره كشف رئيس كتلة الدعوة النيابية علي البديري عن وجود كتل لم يسمها تسعى الى تأجيل الانتخابات المحلية.

وقال البديري في تصريح امس إن (هناك بعض القوى السياسية التي افلست من محاولات تأجيل الانتخابات البرلمانية بذرائع مختلفة ركزت جهودها على تأجيل المحلية لستة اشهر اخرى).

لافتا الى ان (تلك الاطراف ايقنت انها لن تكون موجودة بالبرلمان المقبل , فبدأت تحوك المؤامرات لتحقيق مكاسب سياسية بغية البقاء ضمن الحكومات المحلية المقبلة) على حد تعبيره.

واضاف أن (تاجيل الانتخابات يراد به مضاعفة تخصيصات المفوضية الى ضعفين وتغيير جميع الاليات التي اعتمدت من اوراق وصناديق لاجراء انتخابات مدمجة بموعد واحد). مشيرا الى ان (البرلمان ناقض نفسه حين صوت سابقا على دمج الانتخابات بموعد واحد ، اما حاليا يبحث عن فصلها الى موعدين مختلفين).

وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على التعديل الاول للقانون.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (معصوم صادق على التعديل الاول للقانون استنادا الى احكام البند اولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 37 من الدستور).

ونفت جامعة الانبار موضوع سعي عدد من النواب الحصول على شهادات مستعجلة للدخول بالانتخابات. وقالت الجامعة في بيان امس (ننفي ما أوردته بعض المواقع من تلفيقات ادعت فيها بأن عدداً من أعضاء مجلس النواب يتواصلون مع الجامعة للحصول على شهادات مستعجلة للدخول في الانتخابات).

قرار شعبي

في غضون ذلك اكد الخالصي ان العراق بحاجة الى قرار شعبي يرفض فيه السيطرة على مقدراته. وقال الخالصي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العراق بحاجة الى قرار شعبي لتكون الانتخابات عراقية خالصة وليس حاجة امريكية محسومة فيها الاصوات), لافتا الى ان (الامريكان وضعوا هذا القانون حتى يبقى الوضع تحت سيطرتهم).

على صعيد متصل أبدت الأمم المتحدة إستعدادها لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات في العراق .

وقال بيان لوزارة الخارجية امس ان (الوزير إبراهيم الجعفري استقبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينجا وبحثا دور المنظمة بدعم العراق خلال المدة المقبلة). ودعا الجعفري المنظمة الى (تكثيف الجهود في مؤتمَر المانحين وحثّ دول العالم على دعم العراق في مرحلة البناء، والإعمار). مشددا على ان (يكون دور بناء المنظمة في الانتخابات المقبلة).

من جانبه أعرب ينجا عن (استعداد المنظمة للتنسيق مع جميع الأطراف لضمان سلامة الانتخابات ونزاهتها), مؤكـداً أن (العملية السياسية في العراق مهمّة لدى المجتمع الدولي). وبشأن اخر دعا رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران الناخبين في المحافظات كافة باستثناء محافظة نينوى إلى مراجعة مراكز التسجيل لغرض تسلم بطاقاتهم الالكترونية.

وقال البدران في بيان امس إن (جميع الناخبين الذين حدثوا معلوماتهم بايومتريا عليهم مراجعة مراكز التسجيل لغرض استلام البطاقات تمهيدا لمشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية).

وتابع ان (عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات اكثر من 24 مليون ناخب).