التخطيط والمتابعة تلغي 14 وكالة غذائية وطحين مخالفة

الرقابة التجارية والمالية تكثّف إجراءاتها على المطاحن والسايلوات

بغداد- شيماء عادل

قررت دائرة الرقابة التجارية والمالية التابعة لوزارة التجارة تكثيف الاجراءات الرقابية على المطاحن والسايلوات ووكلاء التموينية في بغداد والمحافظات.

وقال مدير عام الدائرة حسين فرحان خلال ترؤسه اجتماعا لمدراء فروع الرقابة التجارية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع شدد على ضرورة تشكيل لجان دورية لمتابعة الانتاج والتجهيز في المطاحن الاهلية والحكومية ومتابعة الفحص المختبري وتاشير المخالفات ورفع التقارير الخاصة الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فضلاعن متابعة محاضر التثمين الخاصة ببيع مادة النخالة وتدقيق الساعات الاضافية للموظفين العاملين في المطاحن).

عملية اخرى

واضاف انه (تم كذلك خلال الاجتماع توجيه مدراء فروع الرقابة بمتابعة الاسماء المحجوبة عن الحصة التموينية ومطابقتها مع قاعدة البيانات المركزية في دائرة التخطيط والمتابعة اضافة الى متابعة حالات الوفيات والشطب واستحداث والغاء الوكلات وتاشير المخالفات والاستماع الى شكاوى المواطنين ومطابقة عدد الافراد والعوائل مع فروع التموين والغذائية والتصنيع).

من جانبه اكد معاون مديرعام دائرة الرقابة التجارية والمالية شاكر سعدي ان (الاجتماع ناقش ايضا متابعة عملية الخزن في السايلوات وجرد الشركات المخالفة للضوابط والتعليمات التي نصت عليها دائرة تسجيل الشركات في الوزارة فضلاعن تجهيز المواطنين والنازحين في المحافظات بالحصص التموينية اضافة الى التاكيد بضرورة الاسراع في تقديم الكشوفات والتقارير الخاصة عن الجولات الرقابية للمطاحن والوكلاء والسايلوات من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة).

مشيرا الى ان (الاجتماع تناول اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل فروع الرقابة في المحافظات ومناقشة الحلول المناسبة والمقترحات التي تسهم في تقييم الاداء الرقابي). واعلنت دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة عن الغاء 14 وكالة غذائية وطحين خلال شهر تشرين الثاني الماضي بسبب مخالفة وكلائها للضوابط والتعليمات. ونقل البيان عن مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط القول ان (الدائرة قامت وخلال الشهر ذاته بمنح 4 وكالات وتدوير 27 وكالة ودمج 5 وكالات واستحداث وكالة واحدة وقامت للشهر ذاته بتسجيل 25763 طفلا حديثي الولاده وتسجيل جديد 25500فرد و 4 اطفال فضلا عن نقل 40 فردا من المقبلين الى فروع التموين بالاضافة الى شطب 67522 افرادا واطفالا من البطاقة التموينية بسبب الوفاة او السفر او اسباب اخرى).

شطب بطاقات

وشددت صابط (على الدوائر الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمواطنين كافة بضرورة الابلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها الخاصه بذلك).

واشارت الى ان (يوم السبت من كل اسبوع هو دوام رسمي لمقر الدائرة وفروعها وذلك لاتاحة الفرصه امام المواطنين لاستلام بطاقاتهم الجديدة لعامي 2017- 2018).

واعلن مكتب المفتش العام في الوزارة عن صدور حكم قضائي على موظفين في الشركة العامة لتصنيع الحبوب بالحبس الشديد ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس. واضاف مفتش عام الوزارة مؤيد علي الساعدي انه (من خلال الجهود الرقابية والتفتيشية لملاك مكتبه تم الكشف عن حالات التلاعب والتزوير الذي قام بها الموظفان باختلاس كميات من منتوج زيت الغاز في المخازن التابعة للشركة العامة لتصنيع الحبوب).

واضاف انه (بعد تلك الاجراءات تمت احالة الموضوع الى التحقيق الاداري ومن ثم استكملت الاجراءات القانونية والتحقيقية وأحيلت القضية الى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة حيث اصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة الحكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على الموظفين).