شعارنا تعيش المحاصصة – حمدي العطار

من الان وصاعدا علينا ان لا نخدع إنفسنا بقدرتنا أنهاء المحاصصة وما سببته من تأخر وفساد ونكسات، لأن لو لا المحاصصة لما كان هناك حل لجميع المشاكل التي تصادفنا منذ 2003 حتى الان وقد تكون ايضا علاجا ناجحا لأدارة الحكم في العراق،لأن من دونها قد يكون الانهيار للنظام السياسي وهذا ما يحرص السياسيون على بقائه لضمان وجودهم في السلطة وأمتيازاتها!

وكلما ظهرت أزمة وحاولت جهة ما إن تفرض رؤيتها حتى لو كانت محقة انبرت جهات أخرى منافسة لها تقف ضدها وتعطل اقرارها ،وتتطور الازمة حتى يتم دعوة رؤوساء الكتل السياسية الى الاجتماع ويتفقون على ما يسمى (التوافق) وهي الكلمة المرادفة للمحاصصة.

الصعوبة التي واجهت الجميع في موقفين يخصان الانتخابات، الموقف الاول كان في إختيار مفوضية الانتخابات وهي من المفروض ان تكون هيئة مستقلة لو كنا نعيش في حياة طبيعية ولكن اصر القائمون على الحل والعقد ان تكون توافقية ، لكل جهة سياسية شخص يمثلها ترشحه وتجبر الاخرين على التصويت اليه والا نضع العقدة بالمنشار ولا نصوت على من ترشحونهم مهما كانت النتائج!

الموقف الثاني الخطير كان نزاع الارادات بين تأجيل الانتخابات او التمسك بإجرائها في موعدها 12/5، هذه المرة اصبحت الازمة اصعب بحيث كلما كان هناك تصويت لا يكمل النصاب! والسبب هو وقوف السنة والكرد الى جانب التأجيل بينما التحالف الشيعي مع اجراء الانتخابات في موعدها! وعندما جرى التصويت على تأجيل الانتخابات انسحب التحالف الشيعي ليفشل التصويت بعدم اكتمال النصاب، وحينما طرح التصويت على تحديد موعد الانتخابات المرسل من قبل الحكومة انسحبت كتلة اتحاد القوى والاحزاب الكردية ما عدا التغيير ليفشل التصويت ايضا! والمشكلة لكلا الاتجاهين هناك دعم من خارج العراق يدفعهم الى التمسك بموافقهم! وللخروج من المأزق ارسلت الازمة الى المحكمة الاتحادية وبما إنها دستورية فقد اعطت رأيا دستوريا بالزام الجميع بالمواعيد الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها 12/5/2018.. هل انتهت الازمة؟

كلا فإن من سقطت كلمتهم يريدون ما يرضيهم، والمركب لا يسير من دون موافقتهم وتوافقهم بحيث يبدو الوضع ليس فيه خاسر او فائز، لذلك تم اضافة مجموعة من الشروط على عاتق الحكومة ان توفرها حتى يتم إجراء الانتخابات في موعدها،ونحن لا نظن بإن الحكومة قادرة على تنفيذ الشروط خاصة فيما يخص(توفير البيئة الامنة لإجراء الانتخبات ،وعودة النازحين الى مناطقهم)! وبذلك فإن المشكلة تم دفعها الى الامام وليس حلها نهائيا! ولو لا المحاصصة والتوافق بين الكتل لما تم التصويت في البرلمان على أجراء الانتخابت في موعدها (بشروط) وعلى الشعب العراق بدلا من ان يشتم المحاصصة ان يقدسها لأنها الوحيدة القادرة على أنهاء الازمات بين الكتل السياسية التي لو أستمر الخلاف بينها سوف تنعكس على الشارع العراقي ويدفع الثمن الباهظ شعبنا المسكين، ولنرفع شعار (تعيش المحاصصة)!