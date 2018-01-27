الرصافة تتلف أكثر من ألف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية

ذي قار تتخذ إجراءات وقائية خشية إصابات بإنفلونزا الطيور

بغداد -قصي منذر

اعلنت محافظة ذي قار عن اتخاذ اجراءات مشددة على شاحنات البيض والدجاج الوافدة الى المحافظة لمنع ظهور حالات الاصابة بانفلونزا الطيور ، فيما اتلفت دائرة صحة بغداد الرصافة اكثر من الف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية. واكد النائب الاول للمحافظ عادل الدخيلي في بيان تلقته (الزمان) امس (فحص الشاحنات المحملة بالدجاج الحي وبيض المائدة والتفقيس في السيطرات الرئيسة والفرعية في المحافظة).

عملية فحص

واضاف ان (عملية الفحص للدواجن ومنتجاتها مستمرة من قبل اطباء متخصصين بالمستشفى البيطري للتأكد من خلوها من المرض)، داعيا الى (الحذر من التعامل مع المنتجات التي لا تحمل شهادات صحية بيطرية)، وجدد الدخيلي (خلو المحافظة من الاصابات بالمرض ولاسيما ان خلية الازمة كثفت جهودها مع الدوائر ذات العلاقة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين للشروط التي حددتها للقضاء على المرض وخطورته). وفي محافظة ديالى أعلن قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران عن إعدام 37 ألف دجاجة في حقلين بعد تسجيل إصابات بمرض الانفلونزا. وقال الخدران في تصريح امس إن (فرقاً متخصصة من البيطرة والزراعة قامت بإعدام 37 ألف دجاجة في حقلين للدواجن في منطقة البدوانية لاصابتها بالمرض)، مبينا ان (عملية احتواء المرض تجري وفق إجراءات مشددة وضمن تعليمات البيطرة لمنع اتساع رقعة الإصابة إلى المناطق المجاورة)، داعيا أصحاب الدواجن إلى (الالتزام بإجراءات وتعليمات البيطرة من أجل احتواء المرض). من جهة اخر عقد مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي اجتماعا موسعا مع مدراء المستشفيات لمناقشة تحسين واقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وقال الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (هدف الدائرة هو تحسين نوعية الخدمة الطبية المقدمة إلى المرضى فضلا عن توفير الاحتياجات الأساسية من أدوية ومستلزمات طبية)، داعيا الى (أهمية رسم السياسة الصحية من خلال الواقع الصحي بمحورين الأول هو الخدمات الطبية للمرضى والثاني الرقود وأجراء العمليات الجراحية).

تعزيز جهود

منوها إلى (ضرورة تعزيز الجهود الاستثنائية التي تبذلها المؤسسات الصحية في هذا الظرف). كما ناقش الساعدي مع عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد مشروع مستشفى المعامل . واكد الساعدي خلال اللقاء ان (الدائرة تعمل من اجل انجاز المستشفى ليسهم ذلك في تقديم الخدمات لأهالي المناطق القريبة منها). من جانبه اشاد عضو مجلس المحافظة صادق الزاملي بـ ( الجهود التي تبذلها الدائرة من خلال متابعة المشروع). الى ذلك اتلفت الدائرة نحو الف و600 طن من المواد الغذائية الصلبة السائلة منتهية الصلاحية.

وقال مدير شعبة الرقابة في الدائرة رعد محمد الطائي ان (الكميات التي تم اتلافها من قبل الفرق الرقابية خلال العام المنصرم بلغت اكثر من 553 كيلوغراماً من المواد الصلبة 540 مواد سائلة)، لافتا الى (سحب 506 كيلو غرامات من المواد الغذائية المحلية والمستوردة لغرض فحصها مختبريا لبيان سلامتها من ناحية الاستهلاك البشري حيث اتضح ان 12 من تلك النماذج كان غير صالحة)، منوها الى ان (الشعبة قامت باجراء 1052حملة صحية مشتركة وفردية وتم خلالها غلق 1918 واحالة 393 الى المحاكم بالاضافة الى فرض غرامات مالية على 3530 محلا)، مبينا ان (عدد الزيارات التي نفذتها الفرق الى المحلات بلغت نحو 84250 وللمعامل 3962 زيارة)، وتابع ان (عدد البطاقات الصحية التي منحت الى العاملين 10298 وعدد الدورات التدريبية التي تم انجازها خلال العام المنصرم 418 دورة).