برلمانية تحمّل مجلس النواب مسؤولية الفساد في المؤسسات

الزراعة لـ (الزمان): تشابك العمل مع القطاعات وراء عرقلة المشاريع

بغداد ــ داليـا أحمـد

كشفت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط الأضابير الخاصة بالقروض الزراعية التي تم منحها وفق المبادرة الزراعية في المصرف الزراعي التعاوني بمحافظة البصرة, و حملت النائبة عن كتلة الاحرار زينب الطائي رئاسة مجلس النواب مسؤولية تمادي وازدياد الفساد في الوزارة, ,فيما اوضحت الوزارة ان تشابك عملها مع وزارات وجهات مختلفة تجعلها في موضع الاتهام.

عمل متشعب

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) أمس ان (الوزارة ترتبط بحكم عملها بوزارات عدة منها التجارة والصناعة والموارد وبجهات منها الكمارك والمنافذ الحدودية لذلك فأن عملها متشعب ومتفرع الى الجهات التي يتعامل معها لإنجاز المهام المكلفة بها وانجاح المشاريع).

واضاف ان (اي عرقلة او تأخير في انجاز المشاريع او المهام من الجهات الاخرى التي تتعامل معها الوزارة لذلك فان التشابك في المهام تضع الوزارة في موقع الاتهام واللوم كجهة رئيسة).

فيما ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان امس ان (فريق مديرية تحقيق محافظة البصرة الذي انتقل إلى المصرف الزراعي التعاوني فرع المحافظة تمكَّن من ضبط 147 إضبارةً خاصَّةً بالقروض الزراعية التي تخص القروض المحمية الطماطة وقروض زوارق الصيد).

وأوضح البيان ان (قيمة القروض المضبوطة بلغت 1,192 مليار دينارٍ).

وتابع انه (لم تُسدد من قبل المقترضين منذ عام 2011، ولم يتَّخذ المصرف الزراعي التعاوني فرع المحافظة أيَّة إجراءات قانونية لاسترجاعها), واشارت الى (تنظيم فريق العمل لمحضر ضبط أصولي تضمن جميع المواد المضبوطة).فيما حملت الطائي رئاسة مجلس النواب مسؤولية تمادي وازدياد الفساد في الوزارة مشيرة الى ان طرقا ووسائل عدة استُخدمت لمنع استجواب الوزير فلاح حسن زيدان. وقالت الطائي في تصريح امس ان (استجواب زيدان الذي استغرق اكثر من سنة واربعة اشهر في مجلس النواب تعرض الى التسويف والمماطلة بغية عدم اجرائه داخل المجلس.

وتابعت ان (جميع الطرق والوسائل استخدمت لمنع الاستجواب؟).واضافت (نحمل رئاسة المجلس مسؤولية تمادي وازدياد الفساد في الوزارة) حسب قولها, موضحة ان (هيئة الرئاسة حددت موعدا تاسعا للاستجواب وهو اليوم، 22/1 لكن لم يدرج على جدول الاعمال علما ان هناك كتابا رسميا من المجلس بتحديد الموعد وان رئيس المجلس سليم الجبوري لم يسمح بالمداخلة لمعرفة لماذا لم يتم احترام موعد الاستجواب؟).

واضافت أن (إطالة موعد المماطلة والضغط في الاستجواب دليل على حجم الفساد في الوزارة ودليل على ان زيدان ليست لديه اجابات عن الاسئلة المطروحة), واكدت الطائي انها (مستمرة في طرح الاستجواب حتى وان كان اخر يوم في مجلس النواب حتى يعلم الشارع العراقي اين تذهب الاموال في القطاع الزراعي والمخصصة في الموازنة الى فئة المزارعين وتذهب الى الفاسدين). حسب قولها. بينما أفاد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة المثنى أن الوزارة لم تقم بواجباتها وأخفقت في مكافحة حشرة المن التي أصابت أكثر من 50 بالمئة من محصولي الحنطة والشعير والداخلة ضمن الخطة الزراعية.

اجواء مناخية

مشيرا إلى أن الاجواء المناخية المتربة التي مرت على المحافظة خلال الأيام الماضية اسهمت بمكافحة هذه الحشرة. وقال مسؤول إعلام الاتحاد مخلد الحمداني في تصريح امس ان (الوزارة لم تقم بواجباتها ولم تسهم بمكافحة حشرة المن التي يطلق عليها الدبيجة والتي ضربت أكثر من نصف الأراضي المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير), واضاف أن (التغييرات المناخية أسهمت بمكافحة هذه الحشرة جزئيا).

وأوضح الحمداني أن (الكثير من المزارعين اضطروا الى شراء المبيدات من حسابهم الخاص بسبب عدم توفير المبيدات من قبل مديرية الزراعة) .