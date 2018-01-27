سوالف بالعامية – خالد الخزرجي

صدك بهلزمان تغير كلشي ..حياتنا اكلنا شربنا نومتنه كعـــدتنه سهرتنه ..صداقاتنه وعلاقاتنه بأختصار كلشي اتغير .. وخلي ناخذ جم مثل على هاي ألتغييرات ..

فلان عندي مصلحة يمه يومية اروحله وأخابره وبين فترة وأخرى فد هدية بسيطة.

وبس تنتهي مصلحتي يمه .. بيباي اعيوني .. أحنه ألعراقيين بلوة بأفراحنه وأحزانه أنسوي مشاكل .. صديق متعزمه تبتلي يظل أيعاتبك ويحجي علفلان معزمني ..؟؟ وبهذا ألزمان صار حتى ألاخ وألاخت وأللي من ألمفروض أيحضرون الافراح وألاحزان ((بعدني ألله وياكم عنه)) بحكم ألاخوة ميحتاجون عزيمة … كاموا يدورون عزيمة عبالك غربة ..لا.. وجماله تعزمه ميجي .. متعزمة يزعل .. عجيب ؟؟

والشي ألجديد .. واحد صارله أسنين ميعرفك انت منو .. هسه جاي ايعاتبك ليش معزمتي .. وعله كولت أخوتنه ألمصريين أللي أختشوا ماتوا ..

واحد أربعة وعشرين ساعة ننجر بي وبسوالفه ألتعبانه .. هناك ..من اتصير فد شغله يمه .. أشو ذوله ألنجاره واكعيله دك مدح وحمد .. صدك هذا ألزمن كله نفاق ؟؟؟ اكو موضوع لاخ أشو ألناس نفوسهم أتغيرت وصارت ألامور وألتصرفات بنية مو صافية ..؟؟ يعني براءة بكل فعل ماكو ..؟؟ يمكن ألاكل غير هوايه من دم ألبشر

لأن كبل جنه ناكل خضروات مزروعة علبذور وألمي ..واذا رادوا ايذبوله سماد يخلون روث ألحيوانات أجلكم ألله ..وجان طيب وريحته تفح … هسه كامو يذبون كيمياوي متدري شنو مركباته .. لا .. وجماله ايكلون هذا ألكيمياوي يستخدموه للمتفجرات ..؟؟ عجيب .. وشيسوي هذا بالزرع أيكبره وحتى ريحته يروحها .. شوف ألخيار مال كبل شلونه .. وشوف خيار هسه ..؟؟ كل وحده شكبرها ..يله ألمهم جبيره لكن شنو أصلهه متدري … مثل ناس هالوكت شويه صار جبير كام يمشي علروس أصابعة .. ونسه ماضيه ووووو وخليهه صنته ليروح ألبعض ياخذ علنفسه .. زين يابه ليش راحت ألقناعة .. يمعودين .. مو ألله ديرزقك خوش رزقك

ليش متشبع وتكول ألحمد لله .. لا .. صار مثل جــــــــــهنم .. تريد ألمزيد ..؟؟

وشغلت لخ .. شنو هاي سالفة عقوق ألوالدين .. هذا الميحترم أمه وذاك ميحترم أبوه .. زين مو ألله سبحانه أموصي بيهم .. لكن دشوف نفسك أربع وعشرين ساعة مثبور وتصيح شنو ألموضوع .. يابه هذا عقاب الله ..والله متتوفق اذا مترضي امك وأبوك .. لك هذي توصيات ألقرأن والنبي محمد صلى ألله عليه وسلم

يابه تره هواية ناس تعبانه وفقيرة ومريضة وماعدهه أحد .. ارحموهم ساعدوهم علكد متكدر ..ارحم ألناس الله ايرحمك .. وطبعا ابوك وامك واولادك وبناتك هم ألاوله .. وعلمود ماانساكم انتو ألشباب شويه غيرة ولكم عيب تصعدون بالباصات

وبنيه واكفه لان ماكو كرسي فارغ .. كوم أبني وخلي تكعد مكانك .. يابه وكافي تقلدون شباب ألغرب ولو هـــــــــاي حرية شخصية ..بس موعلحـــــــــساب عاداتنه وتقاليدنه ألحلوة .. وليدي ليش أمسوي شعرك مثل عش أللقلق .. لا.. وهذا ألدكدك على ألايد والجتف رسم مال حيه ورسم مال نـــــــــسر ورسم مال كلب .. يمعودين .. شجاكم ..

وانته أي أنته .. شلون ابنيه تطلع وياك وتامن بيك .. وبعدين تنشر سوالفكم ألمكسره على ألمواقع ألاباحية .. صــــدك انت مو (…..) وأبن (.. .) تخلي كاميرا خفية وتصورهة وبعدين لو اتساومهه لو تنشرهه … من نعلعله والديك أللي معرفو

شلون يربــــــــوك … وانتِ يابه شدعـــــــــوه ترحين زايد .. مو وراج اهل وأخوه ..

شوكت تعتــــــــبرون .. يأبه لحد ياخذ على نفسه … والى لقاء ثاني ..يله ألسلام عليكم ..لا .. أخاف ميعجبكـــــــم هيجي سلام ؟؟ يابه .. باي .. ويمكن يجي يوم .. ونكول شالوم.