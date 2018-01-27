الكهرباء تنفّذ حملات رفع التجاوزات في ميسان وذي قار

الحلول المتحدة للمقاولات تناقش كيفية تنظيف فلاتر الهواء

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ناقشت شركة الحلول المتحدة للمقاولات مع منتسبي المديريات العامة للانتاج الفرات الاوسط والمنطقة الشمالية والجنوبية منظومة تنظيف فلاتر الهواء ومنظومة سيلف كيلنك او منظومة التنظيف الذاتي للفلاتر ضمن ندوة تعريفية بحضور عدد من المتخصصين .وقال بين لوزارة الكهرباء تلقته ( الزمان ) أمس أن ( ممثلي الشركة محمد اكرم النعيمي و ياسر الدباغ، شرحا خلال الندوة كيفية تنظيف فلاتر المنظومة المتسخة والمنفذة بايادي عراقية 100بالمئة الذي تم تقديم بها طلباً من اجل استحصال براءة اختراع وهي المنظومة الوحيدة في العالم الذي تقوم بتنظيف الفلاتر المخروطية، الى جانب شرح فوائد منظومات التنظيف الذاتي للفلاتر من اجل ديمومة عمل التوربينات وضمان اقصى انتاجية ممكنة، اضافة الى تاثير الاتربة على الفلاتر او تأثير الفلاتر المتسخة على التورباين).

موضحين ان (المنظومة تحتوي على 6 بنلات 3 ميكانيكية و3 كهربائية، كما تقوم باول عملية بوضع الفلتر على الميزان وبعدها على الة الفحص ومن ثم ادخاله في الة التنظيف).

مؤكدين ان ( ضغط هواء التنظيف اذا كان قليلا لم يؤد الى تنظيف بصورة صحيحة واذا كان قويا يؤدي الى اضرار في الفلتر ولكن تكون نسبة ضغط الهواء بصورة متوسطة، وعند تنظيف الفلتر سوف يقوم بازالة جميع الاتربة اما الجزء الخارجي فيقوم بتنظيفه يدوياً، وهناك مشكلة تواجة عملية التنظيف هي مشكلة الاتربة السوداء التي تقوم بتغليف الفلتر مما يؤدي الى تقليل كفاءة ويصعب عملية التوليد فهذا يحتاج الى مدة اطول في عملية التنظيف، وان الهدف من تنظيف الفلاتر هو لتحسين القدرة وتقليل كلفة الصيانة).

تواصل حملات

وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب تواصل حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في المحافظة )، ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس، القول ان( الحملات تضمنت رفع 160 حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية شملت منطقة الجمعيات شارع السيد، وشارع التربية،

الى جانب تنظيم 30 اشتراكاُ جديداً للمواطنين على النظام الاصولي).

واضاف ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة ميسان تمكنت من ادخال محطة ثانوية جديدة 33/11 كي . في . للعمل في قضاء علي الغربي وتضمنت الاعمال نصب قواعد لمحولات القدرة الرئيسية مع قاعة السيطرة من حيث الجدران والسقوف لغرف المراقبين مع ملحقاتها ونصب جميع المعدات الكهربائية الخاصة فيها )، واوضح المدرس ان ( الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع محافظة ذي قار تواصل حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية، اذ تم رفع 1665 حالة تجاوز )، مشيراً إن (الهدف من تنفيذ هذه الحملات هو للقضاء على ظاهرة التجاوز على الشبكة الكهربائية لتقليص نسبة الضائعات والهدر الحاصل في الطاقة وتنظيم عملية الاستهلاك بما يؤمن التوزيع العادل للطاقة بين المواطنين ويضمن استمرارية التيار الكهربائي).واضاف البيان ان (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة نظمت ندوة تثقيفية في الكلية العسكرية لشرح مفهوم مشروع الشراكة مع القطاع الخاص عقود الخدمة والجباية بحضور عدد من منتسبي الكلية مؤكدين، أن التسعيرة ثابتة ومدعومة من الدولة وان ما يثقل كاهل المواطن هو مايسدده للمولدات وليس مايسدده للوزارة وان هذا المشروع ليس بخصخصة الكهرباء بل هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الخدمة والجباية، في حين ان مفهوم الخصخصة يعني بيع جميع ممتلكات الدولة للقطاع الخاص).

نجاح كبير

وتابع البيان ان ( الوزارة باشرت بهذا المشروع في بعض المناطق وحققت نجاحاً كبيراً، وان الهدف منه هو القضاء على التجاوزات وتقليل نسبة الضائعات، وانهاء الفجوة الكبيرة الحاصلة بين الإنتاج والتوزيع بسبب الإسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية والتجاوزات المنتشرة على الشبكة الكهربائية في قطاع التوزيع، فضلاً عن ان حجم الانتاج لا يتناسب مع مبالغ الجباية مقارنةً بكمية الانتاج مع التوزيع، منوهين، ان قائمة الأجور تصدر من الوزارة وان الشركة هي فقط حلقة وصل بين الوزارة والمواطن).