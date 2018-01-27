بعدها عن مواقع استقرار هذه الشريحة ..

مراكز محو الإمية تستقبل الراغبين من أهالي كربلاء

كربلاء- محمد فاضل ظاهر

بسبب ظروف الحياة وما يواجهه الأنسان من معاناة يومية لإنشغاله بقوته اليومي أبعدت الكثير من الناس عن دخوله المدرسة مما اصبحت تلك اللحظة قاسية لعدم معرفة قراءتهم للافتة عيادة طبيب او قراءتهم لعنوان معين مما يجعلهم هذا الامر في موقف محرج حيث سعى البعض منهم للخروج من جهله الى النور حتى ولو كان قطار العمر قد فاته فيبحث عن أبسط وسيلة لأجل أن يتعلم فيلتحق في مراكز محو الامية لكي لا يبقى في غياهب الجهل .

قصص الدراسين

وأجرت (الزمان) أمس تحقيقاً بهذا الشأن (مراكز محو الامية) لنستمع لقصص الدارسين وما تقدمه المراكز لهم وكيفية دعم الجهات المعنية لهذه الفـــــئة من المجتمع .

وقالت أم مسلم أنا( في صغري لم أدخل المدرسة وكنت كثيراً ما أمر بجوارها وأتمنى لو التحق بها ولكن القدر لم ينصفني حتى بعد زواجي ). مضيفة (كان الحزن يعتريني لعدم قدرتي على القراءة). وتابعت ام مسلم قولها (لقد توفرت الفرصة كي التحق بمركز محو الامية واليوم أصبحت أجيد القراءة حيث انتقلت من مرحلة الاساس الى المرحلة التكميلية مما جعلني اعرف القراءة , واستطيع قراءة القرآن بالاضافة الى متابعة اطفال ابني في الصف الاول وتعليمهم كيفية القراءة).معربة عن (شكرها وامتنانها لكل من ساهم بتأسيس هذه المراكز ). فيما عبرت ام محمد عن (سعادتها بسبب التحاقي بالمركز وتعليمي الدروس لكوني تركت المدرسة وانا في الصف الثالث ابتدائي وحينها لم اكن ادرك اهمية التعليم بالمستقبل حتى ان والدي ووالدتي لم يكترثا لامري ).

مضيفة ( ولكن عندما تزوجت احسست بمرارة كبيرة وانا عاجزة عن تعليم اطفالي ولكون زوجي لا يجيد القراءة والكتابة وافق على التحاقي بمركز محو الامية وانا اليوم قد تعلمت القراءة والكتابة وقراءة سورة الفاتحة وغيرها من قصار السور )

فيما ذكرت أم حسين أن (زوجها لم يوافق على إدخال ابنته المدرسة لكونهم في منطقة ريفية والحاجة لها بالعمل في البستان ولكن علمت بفتح مركز لمحو الامية حيث لوحت في ذهني فكرة اصطحاب ابنتي معي لغرض التسوق ولكون ان زوجي يخرج الى العمل صباحاً ولا يعود الا بعد الثانية ظهراً فقد كانت فرصة لدخولها الى المركز وبالفعل أنتظر موعد خروجها لتعود معي بحجة إنها تساعدني في حمل الحاجيات وقد عملت هذا لكي لا تلاقي إبنتي نفس مصيري في عدم دخولها الى المدرسة ).

ومن جانبه قال ابو كاظم (لقد سجلت ابني ناصر بالمركز حيث كنت انتظر خروجه لحين إنهاء دروسه حيث تحدث معي معلمه هل تجيد القراءة والكتابة؟ فكان جوابي له بالنفي فطلب مني ان ادخل الصف لكي اتعلم بدلاً من انتظاره حيث اصبحت الآن بجوار ابني في المقعد ذاته حيث وصلنا الى مرحلة التكميلي ).

وقال مدير مركز محو الامية في منطقة قريحة عباس مطشر لـ(الزمان) أمس أن- (المركز يتكون من شعبتين فيها 40 دارساً واعمارهم متفاوتة من مواليد 2002 الى 1960 وجميعهم ملتزمون بالحضور اليومي والانتباه الى الدروس وتحضير واجباتهم ).

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مطالباً( الجهات المعنية ان تعيد النظر في قرار 2014 بشأن منح كل دارس راتباً شهرياً قدره 40 الف دينار والذي يعد حافزاًلهم). في غضون ذلك أكد مدير قسم محو الامية في مديرية تربية كربلاء حسن الصراف لـ(الزمان) (قامت وزارة التربية بتشكيل هيئة عليا لمحو الامية وتم اصدار قانون محو الامية رقم 23 لسنة 2011 حيث كلفت الوزارة مديرياتها العامة في المحافظات وقد تم تشكيل مجلس لمحو الامية في المحافظة للبدء بخطة عمل وتم تهيئة المراكز الخاصة باستقبال الدارسين وهيأت الملاكات التعليمية للمراكز الذي يبلغ عددها 61 مركزاً موزعاً على جميع نواحي المحافظة وتم توفير منهاج خاص بذلك حيث يمنح الدارس في محو الامية شهادة تمكنه من اكمال تعليمه على الامتحان المسرع للسادس الابتدائي ).