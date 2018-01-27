من نختار ؟ – احمد عبد الصاحب

اعرف ان الابطال عادة ما يولدون من رحم المعاناة ، اي ان الناس يؤمنون ان لكل زمان رجال وقادة صنعتهم الماساة ، وعادة ما تفتش الازمات عن من ينتفض بوجه التــــــــخاذل والتراجع والاستسلام ليكون منقذاً من التردي والعبور بالشعب والوطن الى حياة اخرى جديدة ، وتجاوز ظروف وملابسات اي ازمة مهما كان نوعها وحجمها .

وما دمنا نؤمن بالتداول السلمي للسلطة ، فان ذلك لا يمكن تحقيقه بالثورات التي اصبحت مفردة من الماضي ، انما من خلال ثورة سلمية نختار فيها من نشاء الا وهي الانتخابات التي تذكرنا بصمت طويل مررنا به فرضته ظروف معينة في العراق ، فليس امامنا اليوم سوى اطلاق الضياء الاخضر لتبديد ذلك الصمت ايذاناً ببداية مرحلة جديدة، وتحقيق الاستفادة من تاريخ يصدح بالعبر لاختيار ملامح جديدة لما بعد الانتخابات ، وليس امام الــــــــناخب اليوم اي حيرة او خيارات عــــــــسيرة بحثاً عن رجل وطني يقود الوطن والشعب.

ليس المهم ان نتفق، كما ليس عيباً ان تختلف اراؤنا ، لكن الاهم ابداء الرأي الذي نراه صحيحاً بكل صراحة دون تخويف او ترهيب يصادر حقك في الوجود لاننا لم نولد في حضيرة قطيع ، بل ولدنا في مجتمعات انسانية تبحث عن الحياة الحرة الكريمة ، وعن الرجل او الحزب القادر على نفض غبار الماضـــــــي عن اجسادنا ، ويرصد ذبذبات الايام المقبلة والمستقبل المنتشرة في زحام الشوارع الفقيرة .

وفي الثاني عشر من ايار المقبل تكون الاحزاب والشخصيات السياسية في حالة صراع مرير على الفوز بسبق القيادة من خلال صناديق الاقتراع ، لكني ارى عراق المستقبل يقترب اليوم من بنائه مستحضراً قضية المساواة والنوع والهوية الوطنية المتعددة من منطلق الانتصار للقيم الجديدة يرسمها ائتلاف الوطنية وزعيمها اياد علاوي وهي قيم القانون ودولة المؤسسات وحقوق الانسان والوطنية الحقة .

لقد حان الوقت اليوم اكثر من الايام الماضية ، بل اصبح اليوم اكثر الحاحاً على وقفة مراجعة بمنظار طموح لبناء عراق المستقبل ، وان نتشبث بمبدأ التغيير ونرفض التـــــــــعايش مع معوقات التطور ، فاصواتنا هذه المرة يجب ان لا تكون مغامرة كالــــــــسابق ، بل حسابات معطيات ومؤشــــــــــرات جديدة تثبت تماسك المجتمع العراقي وقدرته العالية في اختيار من يقــــــــوده ويمثله في المرحلة المقبلة .

ارجو ان لا يركض الناس وراء اسطوانة (العهد الجديد) لانها اصبحت خدعة تستخدم لاستغلال اهداف مصلحية ومكاسب شخصية ، وعلى الجميع ادراك حقيقة واحدة هي ان الشعب وحده القادر على منح الالقاب .

اعود مرة اخرى لاقول ان مشاهد الصراع السياسي (الموسمي ) يعود قبل كل انتخابات وكأنه اصبح روتيناً نعيشه كل اربعة اعوام ، ونحن نبحث عن شواطئ دافئة لنسيان الماضي ، فمن نختار؟.