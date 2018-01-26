أردوغان:إنتظروا لا تزال العملية في يومها السابع وسنصل إلى حدود العراق

انقرة,- توركان اسماعيل
تجاهل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة النداءات المتكررة التي دعته الى ضبط النفس، واعلن عزمه على توسيع تدخل تركيا العسكري في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية. وفي اليوم السابع من العملية التي تخاض تحت مسمى «غصن الزيتون» وتثير بشكل خاص قلق الولايات المتحدة، اعلن اردوغان عزمه على ارسال قواته الى مدينة منبج السورية حيث تتمركز قوات اميركية، وبعدها شرقا «حتى الحدود العراقية». وازدادت عمليات النزوح من عفرين امس . ويستهدف الهجوم التركي في الوقت الحاضر منطقة عفرين في شمال غرب سوريا التي تعتبر معقلا لوحدات حماية الشعب الكردية. وفي حين تعتبر انقرة هذه القوات الكردية «ارهابية»، فانها في الوقت نفسه حليفة اساسية للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش في سوريا. وقال اردوغان الجمعة «البعض يطالبنا بالحاح بان نعمل على ان تكون هذه العملية قصيرة الامد (…) انتظروا! انها لا تزال في يومها السابع».
وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الجمعة «سنمضي حتى النهاية. سنتدخل ضد المنظمة الارهابية وسنقضي عليها اينما كانت».
وفي اليوم السابع للهجوم واصلت المدفعية التركية المنتشرة على الحدود مع سوريا، قصفها لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين، بحسب ما نقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية للانباء.
وقال علي ياسين المقاتل السوري المعارض في اعزاز التي تبعد 20 كلم شرق مدينة عفرين لوكالة فرانس برس ان «هدفنا هو تطهير المنطقة من الارهابيين. لا نريد ارهابيين في بلادنا».
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان المواجهات اوقعت منذ السبت الماضي اكثر من 110 قتلى في صفوف المقاتلين السوريين الموالين لتركيا، وصفوف وحدات حماية الشعب الكردية، اضافة الى مقتل 38 مدنيا غالبيتهم في قصف تركي. وتحاول فصائل موالية لتركيا منذ السبت خرق خطوط الاكراد في منطقة عفرين مدعومة بالطيران والمدفعية التركيين. وامام هذا الواقع الصعب دعت منطقة الادارة الذاتية في عفرين الخميس دمشق الى التدخل لوقف الهجوم التركي.
وادت هذه العملية العسكرية الى زيادة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، ولم يهدئه الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين الاربعاء.
ومن المتوقع ان تساهم تصريحات اردوغان الجمعة في صب الزيت على النار، خاصة وانه وعد ب»تطهير» منبج التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية وتقع على بعد نحو مئة كيلومتر شرق عفرين، وتتمركز فيها مئات العناصر من الجيش الاميركي.وعلق المحلل انطوني سكينر من مكتب الاستشارات حول مناطق النزاع «فرسيك مابلكروفت» بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ، على هذه التطورات الميدانية معتبرا انه بعد تهديدات اردوغان بالتقدم الى منبج «فان المواجهة العسكرية المباشرة بين الجيش التركي والقوات الاميركية أصبحت ممكنة»، معتبرا ان العلاقة بين الطرفين «باتت على شفير الهاوية».
والخلاف في الموقف من وحدات حماية الشعب الكردية هو السبب الاساسي لتدهور العلاقة بين واشنطن وانقرة منذ أكثر من سنة، مع العلم بانهما في الحلف الاطلسي.
وخلال اتصال هاتفي الاربعاء مع اردوغان «حض ترامب تركيا على الحد من أعمالها العسكرية» ودعا الى تجنب «اي عمل يمكن ان يتسبب بمواجهة بين القوات التركية والاميركية».
«لم يعد هناك شيء» واذا كانت تركيا والجانب الكردي ينفيان استهداف المدنيين، فان هؤلاء دفعوا ثمنا باهظا منذ بداية الهجوم بحسب مراسلي فرانس برس على جانبي الحدود.
وقال مرعي حسن الذي فر مع عائلته من مدينة جنديرس في منطقة عفرين ان «الصواريخ (التركية) طاولت كل الاحياء، لقد اصابت مولدات الكهرباء والمخابز. لم يعد هناك شيء».
وفي الجانب التركي، اصابت صواريخ عدة اطلقت من سوريا المدن الحدودية وخصوصا كيليس وريحانلي واسفرت عن اربعة قتلى منذ السبت.
وحيال الهجوم التركي الواسع دعا الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للادارة الذاتية في مقاطعة عفرين عثمان الشيخ عيسى الخميس النظام السوري الى التدخل لمنع الطائرات التركية من قصف المنطقة.
وقال الشيخ عيسى في تصريحات لفرانس برس في اتصال من بيروت «إذا كان هناك من موقف حقيقي ووطني للدولة السورية، التي لديها ما لديها من امكانات، فعليها أن تقف بوجه هذا العدوان وتقول انها لن تسمح بتحليق الطائرات التركية».
وشدد الشيخ عيسى على أن «عفرين جزء لا يتجزأ من الاراضي السورية وأي اعتداء عليها هو اعتداء على سيادة الدولة السورية، ولذلك ناشدناها أن تخرج عن صمتها وتبين موقفها تجاه هذا العدوان الشرس».
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