أردوغان:إنتظروا لا تزال العملية في يومها السابع وسنصل إلى حدود العراق

انقرة‭,‬‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

تجاهل‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬النداءات‭ ‬المتكررة‭ ‬التي‭ ‬دعته‭ ‬الى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬واعلن‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬تدخل‭ ‬تركيا‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تخاض‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬وتثير‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬قلق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬اعلن‭ ‬اردوغان‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬ارسال‭ ‬قواته‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬السورية‭ ‬حيث‭ ‬تتمركز‭ ‬قوات‭ ‬اميركية،‭ ‬وبعدها‭ ‬شرقا‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬‭ ‬وازدادت‭ ‬عمليات‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬عفرين‭ ‬امس‭ . ‬ويستهدف‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬معقلا‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬تعتبر‭ ‬انقرة‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬،‭ ‬فانها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬حليفة‭ ‬اساسية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬البعض‭ ‬يطالبنا‭ ‬بالحاح‭ ‬بان‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬قصيرة‭ ‬الامد‭ (…) ‬انتظروا‭! ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬السابع‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬سنمضي‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭. ‬سنتدخل‭ ‬ضد‭ ‬المنظمة‭ ‬الارهابية‭ ‬وسنقضي‭ ‬عليها‭ ‬اينما‭ ‬كانت‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬السابع‭ ‬للهجوم‭ ‬واصلت‭ ‬المدفعية‭ ‬التركية‭ ‬المنتشرة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬قصفها‭ ‬لمواقع‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول‭ ‬التركية‭ ‬الرسمية‭ ‬للانباء‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬ياسين‭ ‬المقاتل‭ ‬السوري‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬اعزاز‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬20‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬تطهير‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‭. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬ارهابيين‭ ‬في‭ ‬بلادنا‮»‬‭.‬

وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬المواجهات‭ ‬اوقعت‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المقاتلين‭ ‬السوريين‭ ‬الموالين‭ ‬لتركيا،‭ ‬وصفوف‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬38‭ ‬مدنيا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬تركي‭. ‬وتحاول‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لتركيا‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬خرق‭ ‬خطوط‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬مدعومة‭ ‬بالطيران‭ ‬والمدفعية‭ ‬التركيين‭. ‬وامام‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬الصعب‭ ‬دعت‭ ‬منطقة‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬الخميس‭ ‬دمشق‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬لوقف‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭.‬

وادت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتركيا،‭ ‬ولم‭ ‬يهدئه‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬بين‭ ‬رئيسي‭ ‬البلدين‭ ‬الاربعاء‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تساهم‭ ‬تصريحات‭ ‬اردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬صب‭ ‬الزيت‭ ‬على‭ ‬النار،‭ ‬خاصة‭ ‬وانه‭ ‬وعد‭ ‬ب»تطهير‮»‬‭ ‬منبج‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬شرق‭ ‬عفرين،‭ ‬وتتمركز‭ ‬فيها‭ ‬مئات‭ ‬العناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الاميركي‭.‬وعلق‭ ‬المحلل‭ ‬انطوني‭ ‬سكينر‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬الاستشارات‭ ‬حول‭ ‬مناطق‭ ‬النزاع‭ ‬‮«‬فرسيك‭ ‬مابلكروفت‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬الميدانية‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬تهديدات‭ ‬اردوغان‭ ‬بالتقدم‭ ‬الى‭ ‬منبج‭ ‬‮«‬فان‭ ‬المواجهة‭ ‬العسكرية‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬والقوات‭ ‬الاميركية‭ ‬أصبحت‭ ‬ممكنة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬‮«‬باتت‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬الهاوية‮»‬‭.‬

والخلاف‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الاساسي‭ ‬لتدهور‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وانقرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بانهما‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭.‬

وخلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬الاربعاء‭ ‬مع‭ ‬اردوغان‭ ‬‮«‬حض‭ ‬ترامب‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬أعمالها‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬تجنب‭ ‬‮«‬اي‭ ‬عمل‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتسبب‭ ‬بمواجهة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والاميركية‮»‬‭.‬

‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬تركيا‭ ‬والجانب‭ ‬الكردي‭ ‬ينفيان‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين،‭ ‬فان‭ ‬هؤلاء‭ ‬دفعوا‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الهجوم‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭.‬

وقال‭ ‬مرعي‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬فر‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬جنديرس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ (‬التركية‭) ‬طاولت‭ ‬كل‭ ‬الاحياء،‭ ‬لقد‭ ‬اصابت‭ ‬مولدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمخابز‭. ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬التركي،‭ ‬اصابت‭ ‬صواريخ‭ ‬عدة‭ ‬اطلقت‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬المدن‭ ‬الحدودية‭ ‬وخصوصا‭ ‬كيليس‭ ‬وريحانلي‭ ‬واسفرت‭ ‬عن‭ ‬اربعة‭ ‬قتلى‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭.‬

وحيال‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬الواسع‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬المشترك‭ ‬للمجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬عفرين‭ ‬عثمان‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬الخميس‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬لمنع‭ ‬الطائرات‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬حقيقي‭ ‬ووطني‭ ‬للدولة‭ ‬السورية،‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬امكانات،‭ ‬فعليها‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬بوجه‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬وتقول‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بتحليق‭ ‬الطائرات‭ ‬التركية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عفرين‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬وأي‭ ‬اعتداء‭ ‬عليها‭ ‬هو‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬الدولة‭ ‬السورية،‭ ‬ولذلك‭ ‬ناشدناها‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬صمتها‭ ‬وتبين‭ ‬موقفها‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الشرس‮»‬‭.‬

تقرير‭ ‬ص‭ ‬2