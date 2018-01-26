انطلاق عملية تحرير تعز من حصار الحوثيين

عدن‭- ‬الزمان

بدأت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬مدعومة‭ ‬بطائرات‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية،‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬لكسر‭ ‬الطوق‭ ‬الذي‭ ‬يفرضه‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬تعز‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المحافظ‭ ‬ومصادر‭ ‬عسكرية‭.‬

وقال‭ ‬امين‭ ‬أحمد‭ ‬محمود‭ ‬محافظ‭ ‬تعز‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬مصورة‭ ‬بثت‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬حكومية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قرر‭ ‬جيشكم‭ ‬الوطني‭ ‬الشروع‭ ‬بعملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬مدعوما‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ (…) ‬لتحرير‭ ‬محافظتكم‮»‬‭.‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سبأ‮»‬‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬تمكنت‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬من‭ ‬تطهير‮»‬‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدينة‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬لاستكمال‭ ‬تحرير‭ ‬محافظة‭ ‬تعز‮»‬‭.‬‭ ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬القيادي‭ ‬الحوثي‭ ‬الملقب‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬عزام‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬قائد‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الشرقي‭ ‬لمدينة‭ ‬تعز،‭ ‬قتل‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬اخرين‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬لمقاتلات‭ ‬التحالف‭.‬

واوضح‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬الغارات‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬تعز‭ ‬وجبل‭ ‬أمان‭ ‬شرق‭ ‬المدينة‭.‬

ويشهد‭ ‬اليمن‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭. ‬وسقطت‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬المتمردين‭ ‬الذين‭ ‬تتهمهم‭ ‬الرياض‭ ‬والحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬بتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014‭.‬

وشهد‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تصعيدا‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬الحوثيون‭ ‬الذين‭ ‬تحالفوا‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اليمن‭.‬

وقتل‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬منذ‭ ‬التدخل‭ ‬السعودي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬9200‭ ‬يمني،‭ ‬بينما‭ ‬اصيب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬52‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬اخر،‭ ‬بحسب‭ ‬احصاءات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

وتعز،‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا،‭ ‬لكن‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬يطوقونها‭.‬