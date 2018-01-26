مصر:الوفد يرشّح البدوي ومحاولات لإقناع خالد علي بالتراجع عن الانسحاب

القاهرة- مصطفى عمارة : قرر حزب الوفد ترشيح السيد البدوي رئيس الحزب لخوض انتخابات الرئاسة، واكد الوفد فى بيان له ان الحزب قرر خوض تلك الانتخابات لاثراء الحياة الديموقراطية مع الثبات على موقف الحزب بتاييد السيسي مرشحا للرئاسة ،
وكان عدد من اعضاء البرلمان قد اجروا اتصالات مع السيد البدوي لاقناعه بالترشيح بعد ان جمعوا له 20 الف توكيل من اعضاء البرلمان .في الوقت نفسه اجرت شخصيات عامة اتصالات مع خالد على لاقناعه بالعدول عن قراره بعدم الترشح . فى السياق ذاته كشف مصدر دبلوماسي فى تصريحات خاصة للزمان اسرار تحقيقات النيابة العسكرية مع سامي عنان ،واكد المصدر ان السبب الحقيقى حصول الاجهزة الامنية على معلومات عن وجود مخطط امريكي مع عنان لاعادة انتاج 25 يناير مره اخرى بالتنسيق مع جماعة الاخوان المسلمين خاصة بعد فشل المخطط الامريكي لاستغلال ورقة الاقباط كورقة ضغط على مصر، واكد المصدر ان عنان لم يكن يمثل اي تهديد للسيسى خلال الانتخابات القادمة لان المعركة محسومة لصالح السيسى، وبالتالى فان السيسي لم يكن فى حاجة لاستبعاد عنان من تلك الانتخابات .وفيما قالت اللجنة الوطنية للانتخابات انه لم يتم استبعاد عنان بعد من قوائم المرشحين المستبعدين اكد د/ حازم حسني المتحدث باسم عنان فى تصريحات للزمان ان النظام سوف يفقد شرعيته اذا تم منع عنان من الترشح للرئاسة. واضاف ان هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات نائب عنان فى حملته ليس اخوانياً وان الفريق عرض هذا المنصب على عدد من المسحيين الا انهم رفضوا.
وعن علاقة عنان بالولايات المتحدة ان الفريق كان يلتقى دائماً بالقيادات العسكرية الامريكية سواء فى امريكا او فى مصر وكان هذا يتم بعلم الاجهزة السيادية للدولة وان هناك حملة لتشويه صورته بسبب تلك الاتصالات.
وعن موقف الفريق من جماعة الاخوان المسلمين قال انه سوف تتم مراجعة موقف الاخوان ليتم اتخاذ القرار المناسب