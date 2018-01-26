مصر:الوفد يرشّح البدوي ومحاولات لإقناع خالد علي بالتراجع عن الانسحاب

‭ ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ : ‬قرر‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬ترشيح‭ ‬السيد‭ ‬البدوي‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬لخوض‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة،‭ ‬واكد‭ ‬الوفد‭ ‬فى‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬الحزب‭ ‬قرر‭ ‬خوض‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬لاثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مع‭ ‬الثبات‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬الحزب‭ ‬بتاييد‭ ‬السيسي‭ ‬مرشحا‭ ‬للرئاسة‭ ‬،

وكان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬قد‭ ‬اجروا‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬البدوي‭ ‬لاقناعه‭ ‬بالترشيح‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬جمعوا‭ ‬له‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬توكيل‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ .‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬اجرت‭ ‬شخصيات‭ ‬عامة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬خالد‭ ‬على‭ ‬لاقناعه‭ ‬بالعدول‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬بعدم‭ ‬الترشح‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬اسرار‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العسكرية‭ ‬مع‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬،واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬السبب‭ ‬الحقيقى‭ ‬حصول‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مخطط‭ ‬امريكي‭ ‬مع‭ ‬عنان‭ ‬لاعادة‭ ‬انتاج‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬مره‭ ‬اخرى‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬المخطط‭ ‬الامريكي‭ ‬لاستغلال‭ ‬ورقة‭ ‬الاقباط‭ ‬كورقة‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬مصر،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬عنان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يمثل‭ ‬اي‭ ‬تهديد‭ ‬للسيسى‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬لان‭ ‬المعركة‭ ‬محسومة‭ ‬لصالح‭ ‬السيسى،‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬السيسي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فى‭ ‬حاجة‭ ‬لاستبعاد‭ ‬عنان‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ .‬وفيما‭ ‬قالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استبعاد‭ ‬عنان‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬المستبعدين‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬حازم‭ ‬حسني‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬عنان‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬سوف‭ ‬يفقد‭ ‬شرعيته‭ ‬اذا‭ ‬تم‭ ‬منع‭ ‬عنان‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬للرئاسة‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬هشام‭ ‬جنينه‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للجهاز‭ ‬المركزى‭ ‬للمحاسبات‭ ‬نائب‭ ‬عنان‭ ‬فى‭ ‬حملته‭ ‬ليس‭ ‬اخوانياً‭ ‬وان‭ ‬الفريق‭ ‬عرض‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسحيين‭ ‬الا‭ ‬انهم‭ ‬رفضوا‭.‬

‭ ‬وعن‭ ‬علاقة‭ ‬عنان‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬يلتقى‭ ‬دائماً‭ ‬بالقيادات‭ ‬العسكرية‭ ‬الامريكية‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬امريكا‭ ‬او‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬يتم‭ ‬بعلم‭ ‬الاجهزة‭ ‬السيادية‭ ‬للدولة‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬حملة‭ ‬لتشويه‭ ‬صورته‭ ‬بسبب‭ ‬تلك‭ ‬الاتصالات‭.‬

‭ ‬وعن‭ ‬موقف‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬تتم‭ ‬مراجعة‭ ‬موقف‭ ‬الاخوان‭ ‬ليتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬المناسب