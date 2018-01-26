أبو مازن يرفض دعوة السيسي لعودة الوساطة الامريكية للسلام

القاهرة- رام الله – الزمان : اكدت مصادر بجامعة الدول العربية ان وزراء الخارجية العرب سيستكملون مشاوراتهم على قرار الرئيس الامريكى نقل السفارة الامريكية الى القدس فى اجتماع طارئ يعقدونه بمقر الجامعة العربية فى اول فبراير القادم ومن المنتظر ان يناقش الوزراء متابعة ما تم تنفيذه من قرارات فى مؤتمرهم خلال شهر ديسمبر الماضى وكذلك حشد مزيد من الدعم الدولى للضغط على الادارة الامريكية للتراجع عن نقل سفارتها الى القدس. واستبعدت المصادر عقد مؤتمر قمة طارئ للقادة العرب حول هذا الملف نظرا لقرب انعقاد القمة العربية فى مارس القادم . فيما كشف مستشار الرئيس ابو مازن فى اتصال هاتفى معه ان الرئيس الفلسطيني رفض دعوة نقلها الرئيس السيسى من الادارة الامريكية باستئناف مفاوضات السلام برعاية امريكية ،حيث ابلغ ابو مازن السيسى ان الادارة الامريكية فقدت دورها كوسيط نزيه فى عملية السلام وان اي مفاوضات قادمة لابد ان تتم برعاية دولية .
فى السياق ذاته اكد زكريا الاغا رئيس دائرة شئون اللاجئين فى منظمة التحرير الفلسطينية سوف نطلب من وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم القادم فرض مقاطعه دبلوماسية على الدول الداعمه لقرار واشنطن بنقل سفارتها الى القدس وبلورة موقفا عربيا قويا على التمسك بمبادرة السلام العربية .
واكد ان البلدان العربية لن ترضى بتغيير اولويات المبادرة العربية برفض اى تطبيع للعلاقات مع اسرائيل الا بعد انسحابها من الاراضى المحتلة حتى حدود 4 يونيو واقامة دوله فلسطينية عاصمتها القدس وانتقد الاغا التهديدات الامريكية بتخفيض التمويل المقدم لوكالة عودة اللاجئين مشددا على الادارة الامريكية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية داعيا الدول العربيه لايجاد موقف موحد للتصدى لهذا المخطط والذي تصدى له الشعب الفلسطينى