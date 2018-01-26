أبو مازن يرفض دعوة السيسي لعودة الوساطة الامريكية للسلام

القاهرة‭- ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ : ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ان‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬سيستكملون‭ ‬مشاوراتهم‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكى‭ ‬نقل‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬فى‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬يعقدونه‭ ‬بمقر‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬اول‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يناقش‭ ‬الوزراء‭ ‬متابعة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬فى‭ ‬مؤتمرهم‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضى‭ ‬وكذلك‭ ‬حشد‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الدولى‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬للتراجع‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬سفارتها‭ ‬الى‭ ‬القدس‭. ‬‭ ‬واستبعدت‭ ‬المصادر‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬قمة‭ ‬طارئ‭ ‬للقادة‭ ‬العرب‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬نظرا‭ ‬لقرب‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬مارس‭ ‬القادم‭ . ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬رفض‭ ‬دعوة‭ ‬نقلها‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬من‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬باستئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬برعاية‭ ‬امريكية‭ ‬،حيث‭ ‬ابلغ‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬السيسى‭ ‬ان‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬فقدت‭ ‬دورها‭ ‬كوسيط‭ ‬نزيه‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬وان‭ ‬اي‭ ‬مفاوضات‭ ‬قادمة‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬برعاية‭ ‬دولية‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬زكريا‭ ‬الاغا‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬شئون‭ ‬اللاجئين‭ ‬فى‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬سوف‭ ‬نطلب‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب‭ ‬فى‭ ‬اجتماعهم‭ ‬القادم‭ ‬فرض‭ ‬مقاطعه‭ ‬دبلوماسية‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الداعمه‭ ‬لقرار‭ ‬واشنطن‭ ‬بنقل‭ ‬سفارتها‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬وبلورة‭ ‬موقفا‭ ‬عربيا‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بمبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ .‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬لن‭ ‬ترضى‭ ‬بتغيير‭ ‬اولويات‭ ‬المبادرة‭ ‬العربية‭ ‬برفض‭ ‬اى‭ ‬تطبيع‭ ‬للعلاقات‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬الاراضى‭ ‬المحتلة‭ ‬حتى‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬يونيو‭ ‬واقامة‭ ‬دوله‭ ‬فلسطينية‭ ‬عاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬وانتقد‭ ‬الاغا‭ ‬التهديدات‭ ‬الامريكية‭ ‬بتخفيض‭ ‬التمويل‭ ‬المقدم‭ ‬لوكالة‭ ‬عودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬تستهدف‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬داعيا‭ ‬الدول‭ ‬العربيه‭ ‬لايجاد‭ ‬موقف‭ ‬موحد‭ ‬للتصدى‭ ‬لهذا‭ ‬المخطط‭ ‬والذي‭ ‬تصدى‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى