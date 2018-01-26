ترامب يهاجم الصحافة و يحاول طمأنة شركائه في دافوس: أميركا أولاً ليست أميركا وحدها

دافوس‭ (‬سويسرا‭)- ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

‭ ‬اكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬دافوس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اميركا‭ ‬اولاً‭ ‬ليست‭ ‬اميركا‭ ‬وحدها‮»‬‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬خصصه‭ ‬لطمأنة‭ ‬الشركاء‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬والتجاريين‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬القلقين‭ ‬من‭ ‬مواقفه‭ ‬السابقة‭.‬

لكن‭ ‬ترامب‭ ‬تعمد‭ ‬على‭ ‬عادته‭ ‬ان‭ ‬يوجه‭ ‬انتقادا‭ ‬الى‭ ‬الصحافة‭ ‬‮«‬الشريرة‮»‬‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬صيحات‭ ‬استهجان‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬تتسع‭ ‬ل1500‭ ‬شخص‭ ‬ضاقت‭ ‬بمسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياسة‭ ‬وكذلك‭ ‬بصحافيين‭.‬

وقبل‭ ‬ان‭ ‬يدلي‭ ‬بهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬دردشة‭ ‬قصيرة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬مع‭ ‬منظم‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬كلاوس‭ ‬شواب،‭ ‬القى‭ ‬ترامب‭ ‬خطابا‭ ‬مكتوبا‭ ‬بعناية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سأطرح‭ ‬دائما‭ ‬شعار‭ ‬أميركا‭ ‬أولا،‭ ‬كما‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬قادة‭ ‬البلدان‭ ‬الاخرى‭ ‬ان‭ ‬يفعلوا‭ ‬ايضا‭. ‬لكن‭ ‬اميركا‭ ‬اولا‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬اميركا‭ ‬وحدها‮»‬‭. ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬صداقة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتعاونها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬افضل‮»‬‭. ‬وعلق‭ ‬كيشور‭ ‬محبوحاني‭ ‬السفير‭ ‬السابق‭ ‬لسنغافورة‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬مستشارا‭ ‬للجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬انه‭ ‬‮«‬خطاب‭ ‬مدروس،‭ ‬واضح،‭ ‬عقلاني،‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬بصلة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬نتوقعه‭ ‬من‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤيد‭ ‬التبادل‭ ‬الحر،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬عادلا،‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬متبادلا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يتناغم‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬اعلنه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬والمستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬نارندرا‭ ‬مودي‭ ‬في‭ ‬دافوس‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬جيركي‭ ‬كاتاينن‭ ‬انه‭ ‬خطاب‭ ‬‮«‬ايجابي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬عدم‭ ‬اعلانه‭ ‬حربا‭ ‬تجارية‮»‬‭.‬

وبذل‭ ‬ترامب‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬لاقناع‭ ‬ارباب‭ ‬المال‭ ‬ورؤساء‭ ‬الشركات‭ ‬بان‭ ‬‮«‬اميركا‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ (‬الملائم‭) ‬للقيام‭ ‬بالاعمال‮»‬‭ ‬مع‭ ‬نموها‭ ‬القوي‭ ‬وبورصاتها‭ ‬المزدهرة‭. ‬واعتبر‭ ‬مارك‭ ‬بينيوف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سايلزفورس‮»‬‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬لتمثيل‭ ‬ادارته‭ ‬وبلاده‮»‬‭.‬

الصحافة‭ ‬الشريرة

ورغم‭ ‬انه‭ ‬التزم‭ ‬خطابه‭ ‬بحرفيته‭ ‬طوال‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬دقيقة‭ ‬وحصد‭ ‬تصفيقا‭ ‬هادئا،‭ ‬غمز‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬عادته‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬الصحافة‭ ‬ووجه‭ ‬اليها‭ ‬انتقادا‭ ‬جديدا‭.‬

فخلال‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬كلاوس‭ ‬شواب‭ ‬عن‭ ‬مسيرته‭ ‬قال‭ ‬‮«‬الصحافة‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬معي‭ ‬حين‭ ‬كنت‭ ‬رجل‭ ‬اعمال‭. ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬ادرك‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬مدى‭ ‬يمكنها‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬شريرة‭ ‬وكاذبة‭ ‬الا‭ ‬حين‭ ‬اصبحت‭ ‬سياسيا‮»‬‭. ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬قوبل‭ ‬كلامه‭ ‬بصيحات‭ ‬استهجان‭. ‬وكان‭ ‬نفى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬انباء‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬وقالت‭ ‬انه‭ ‬أمر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬باقالة‭ ‬المدعي‭ ‬الخاص‭ ‬روبرت‭ ‬مولر‭ ‬المكلف‭ ‬التحقيق‭ ‬باحتمال‭ ‬حصول‭ ‬تدخل‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتراجع‭ ‬تحت‭ ‬الضغوط‭.‬

وقال‭ ‬أمام‭ ‬الصحافيين‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬المنتدى‭ ‬انها‭ ‬‮«‬اخبار‭ ‬كاذبة‭ ‬وهذا‭ ‬سلوك‭ ‬معتاد‭ ‬من‭ +‬نيويورك‭ ‬تايمز‭+‬،‭ +‬اخبار‭ ‬كاذبة‭+‬‮»‬‭. ‬ويتولى‭ ‬مولر‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الشبهات‭ ‬بحصول‭ ‬تواطؤ‭ ‬بين‭ ‬الفريق‭ ‬الانتخابي‭ ‬لترامب‭ ‬والكرملين‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬ترامب‭ ‬مرارا‭ ‬واعتبره‭ ‬تعديا‭ ‬على‭ ‬شرعية‭ ‬رئاسته‭. ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬طلب‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الرواندي‭ ‬بول‭ ‬كاغاميه‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬ان‭ ‬ينقل‭ ‬‮«‬تحيات‭ ‬حارة‮»‬‭ ‬الى‭ ‬القادة‭ ‬الافارقة‭ ‬الذين‭ ‬استنكروا‭ ‬بشدة‭ ‬التصريحات‭ ‬‮«‬المهينة‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬دولهم‭ ‬والمنسوبة‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭.‬

وهنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬كاغاميه‭ ‬بتوليه‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للكتلة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬55‭ ‬دولة،‭ ‬والتي‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬انها‭ ‬‮«‬شرف‭ ‬عظيم‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬و29‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬في‭ ‬اديس‭ ‬ابابا،‭ ‬ندد‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بتصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الحثالة‮»‬‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الافريقية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬انه‭ ‬مستعد‭ ‬للاعتذار‭ ‬عن‭ ‬اعادته‭ ‬نشر‭ ‬تغريدات‭ ‬تتضمن‭ ‬تسجيلات‭ ‬مناهضة‭ ‬للمسلمين‭ ‬للمجموعة‭ ‬البريطانية‭ ‬اليمينية‭ ‬المتطرفة‭ ‬‮«‬بريطانيا‭ ‬اولا‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬جدلا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬آي‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬للصحافي‭ ‬بيرس‭ ‬مورغان‭ ‬الذي‭ ‬يحاوره‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كنت‭ ‬تقول‭ ‬انهم‭ ‬اشخاص‭ ‬رهيبون‭ ‬وعنصريون،‭ ‬فساعتذر‭ ‬بالتأكيد‭ ‬اذا‭ ‬رغبتم‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يغب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتطرفة‭ ‬عن‭ ‬كلمة‭ ‬ترامب‭ ‬امام‭ ‬المنتدى‭ ‬اذ‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬استعاد‭ ‬100‭%‬‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬هؤلاء‭ ‬القتلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬معارك‮»‬‭ ‬أخرى‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يتعين‭ ‬خوضها‭ ‬‮«‬لترسيخ‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭.‬